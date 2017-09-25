 С начала года в Киеве изъято 219 пистолетов, 19 автоматов, более 140 гранат и гранатомет, - Крищенко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Главка Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.
По его словам, правоохранители фактически каждую неделю изымают от нескольких штук до десятков гранат в городе, а также пистолеты. "Все, что компактно и легко спрятать. Это изымают патрульная полиция, полиция метрополитена", - говорит он. - Гранаты, автоматы, пистолеты, тротиловые шашки, пластид. То есть, компактные вещи, которые можно перевезти, а потом хранить и использовать. В этом году уже изымали гранатомет - вез домой человек, задержали в метро".
Он также рассказал о "категориях " граждан, у которых чаще всего изымают нелегальное оружие и боеприпасы: "Одна из категорий - это люди, которые были на востоке и принимали участие в АТО, у военнослужащих, которые закончили служить и едут домой, скажем так, в отпуск. У людей, которые ездили на восток с волонтерскими или какими-то другими миссиями. И, естественно, у преступников изымаем".
По словам Крищенко, правоохранители постоянно проводят профилактические мероприятия для выявления каналов поступления оружия, задержания лиц, производящих и сбывающих оружие и взрывные устройства.
"С начала года из незаконного оборота в Киеве изъято 219 пистолетов, около 40 револьверов, 19 - автоматов, гранатомет, более 140 гранат, 15000 патронов разного калибра, 7 килограммов пороха, 12 килограмм тротила, килограмм пластида, 6 самодельных взрывных устройств, более 502 взрывных пакетов, тротиловые шашки", - рассказал глава киевской полиции.
Полный текст интервью с Андреем Крищенко читайте ЗДЕСЬ.
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Майдане 3Расстреле 1 у людей вопрос применять его или нет не стоит вообще - пАтАмушА вы уморили Всех уже до икоты и выводов вы ни делаете.
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