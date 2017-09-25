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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киев (18247) оружие (4142) Нацполиция (8857) Крищенко (180)

 С начала года в Киеве изъято 219 пистолетов, 19 автоматов, более 140 гранат и гранатомет, - Крищенко

крищенко

Фактически каждую неделю правоохранители изымают от нескольких штук до десятков гранат в Киеве.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Главка Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, правоохранители фактически каждую неделю изымают от нескольких штук до десятков гранат в городе, а также пистолеты. "Все, что компактно и легко спрятать. Это изымают патрульная полиция, полиция метрополитена", - говорит он. - Гранаты, автоматы, пистолеты, тротиловые шашки, пластид. То есть, компактные вещи, которые можно перевезти, а потом хранить и использовать. В этом году уже изымали гранатомет - вез домой человек, задержали в метро".

Он также рассказал о "категориях " граждан, у которых чаще всего изымают нелегальное оружие и боеприпасы: "Одна из категорий - это люди, которые были на востоке и принимали участие в АТО, у военнослужащих, которые закончили служить и едут домой, скажем так, в отпуск. У людей, которые ездили на восток с волонтерскими или какими-то другими миссиями. И, естественно, у преступников изымаем".

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По словам Крищенко, правоохранители постоянно проводят профилактические мероприятия для выявления каналов поступления оружия, задержания лиц, производящих и сбывающих оружие и взрывные устройства.

"С начала года из незаконного оборота в Киеве изъято 219 пистолетов, около 40 револьверов, 19 - автоматов, гранатомет, более 140 гранат, 15000 патронов разного калибра, 7 килограммов пороха, 12 килограмм тротила, килограмм пластида, 6 самодельных взрывных устройств, более 502 взрывных пакетов, тротиловые шашки", - рассказал глава киевской полиции.

Полный текст интервью с Андреем Крищенко читайте ЗДЕСЬ.
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Тряханите депурастов и изымите все стволы ! Там много чего есть ! У одного Кролика цельный "Максим" захован !!!!
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тут Siera-Zulu георгиевскую ленточку искал на соседней ветке. Не изымали?
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- И отец Федор осторожно, чтобы не было больно, стал постукивать головой о гравий.(с)
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Безутешная вдова свершила постриг в монахини( как она думает):

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С АТО возвращаются либо с калашом,либо с пистолетом,либо с гранатой,либо с патронами.В АТО учёта нет и никто никого не проверяет???
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я бы на месте Крищенко не рапортовал бы бровадой - а делал выводы, это всего-навсего 10% того что есть у людей на руках , и при Майдане 3 Расстреле 1 у людей вопрос применять его или нет не стоит вообще - пАтАмушА вы уморили Всех уже до икоты и выводов вы ни делаете.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала года в Киеве изъято 219 пистолетов, 19 автоматов, более 140 гранат и гранатомет, - Крищенко
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