 Минюст пока не получил от Генпрокуратуры результаты экстрадиционной проверки по Саакашвили, - Петренко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил министр юстиции Павел Петренко.
"Пока что мы не получали информации о завершении этой проверки", - сказал министр журналистам в понедельник.
Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверил, что лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не будет выдворен из Украины и не будет арестован в связи с инцидентом на ПП "Шегини", произошедшим 10 сентября.
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Уже в этом году новый Верховный суд даст сигнал судьям, что каждое незаконное решение будет отменено, - Петренко(10)
Суд признал виновным Саакашвили в незаконном пересечении границы Украины. Он должен заплатить штраф(479)
"Укрзализныця" выплатила компенсации 207 пассажирам поезда, который останавливали из-за Саакашвили(97)
Саакашвили должен обжаловать лишение гражданства в админсуде, - Луценко(168)
В АП на первом этаже есть склад налички для подкупа депутатов, - Саакашвили(297)
Суд перенес слушания по делу Саакашвили о незаконном пересечении госграницы Украины на 22 сентября(137)
Пэця-преступник.
какая статья- превышение полномочий,или соучастие?
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Когда мы почувствуем верховенство права в своей стране, которое для ВСЕХ едино?
НИКОГДА! Бо сами себя они судить не будут. И нехуй нам ждать...
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