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Все про:Минюст (1230) Саакашвили (2144) экстрадиция (320) Петренко Павел (620)

 Минюст пока не получил от Генпрокуратуры результаты экстрадиционной проверки по Саакашвили, - Петренко

петренко

Министерство юстиции Украины еще не получало от Генеральной прокуратуры результатов экстрадиционной проверки по запросу грузинской стороны на выдачу экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Пока что мы не получали информации о завершении этой проверки", - сказал министр журналистам в понедельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили оспорит штраф за прорыв через границу, - адвокат

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверил, что лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не будет выдворен из Украины и не будет арестован в связи с инцидентом на ПП "Шегини", произошедшим 10 сентября.




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Грузия давала информацию в украинский МИД об уголовке на Саакашвили еще до получения им гражданства. Пеця подписал предоставление гражданства зная об этом.
Пэця-преступник.
какая статья- превышение полномочий,или соучастие?
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петя ладно ошибся...но для чего зрада именно сейчас начала топить за михо?
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Петренко это ворюга знатный ,пробы там ставить НЕГДЕ !
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Вертятся как ужи на сковородке,друг на дружку тыкая,боятся Михо,подлые трусы.
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Петренко, подчинённые все премии по 10 лямов получили? А заместитель твоя Севастьянова, ну которая все договора Минюста через фирму мужа пропускает?! И резко семейка разбогатела за 3 года....Не смущает?
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А как их можно получить, если он нафиг грузинам в Грузии не нужен! :D
Минюст пока не получил от Генпрокуратуры результаты экстрадиционной проверки по Саакашвили, - Петренко - Цензор.НЕТ 2235
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у барыг видно серьёзно пердак порвало что аж везде на ресурсах появилась армия их защитников(интернет титушки). только Миха может очистить Украину от клана олигархов, мусоров продажных, бандитов и титушек. все остальные наши политиканы это гнилое коррупционное болото.
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Так а на Яценюка есть уголовка в росии. Лишить гражданства и депортировать???
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Когда уже эти гады займутся настоящим делом?
Когда мы почувствуем верховенство права в своей стране, которое для ВСЕХ едино?
НИКОГДА! Бо сами себя они судить не будут. И нехуй нам ждать...
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Саакашвили его вігнал из кабинета и сказал, что он будет сидеть
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Это начало парашенковского конца... БРЕХНЯ - в гроб сведёт...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМинюст пока не получил от Генпрокуратуры результаты экстрадиционной проверки по Саакашвили, - Петренко
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