 Крупный поставщик топлива отказался работать с "Укрзализныцей" до введения формульного ценообразования

Установление формульного ценообразования - это единственный способ убрать коррупцию из топливных закупок "Укрзализныци" (УЗ). А до тех пор, пока тендеры на закупку дизельного топлива будут проходить традиционно: с откатами, исками и блокировками, нормальным трейдерам лучше воздержаться от участия в них. Об этом заявил изданию ЗН директор одного из крупнейших поставщиков топлива в Украине - предприятия "Анвитрейд", Петр Белз, сообщают Комментарии. Таким образом он прокомментировал свое решение отказаться от будущей работы с УЗ.
"Пока условия не будут изменены на честные и прозрачные, "Анвитрейд" больше не будет участвовать. Нам это не интересно" - заявил Петр Белз и добавил, что в частных беседах, многие трейдеры поддерживают идею введения "формулы", но в тендерах побеждают те, кто строит бизнес на кабинетных договоренностях.
Украина импортирует более 70% потребляемого дизельного топлива и внутренний рынок зависим от мировых и европейских котировок на нефтепродукты. При этом, крупнейший потребитель дизеля - "Укрзализныця", пытается покупать топливо по фиксированной цене. И "теряет", в результате, до $40 на тонне.
Преимущество формульного ценообразования в том, что оно все максимально автоматизирует, и сводит на нет любые теневые нюансы.
"Есть константы - котировки PLATTS и акциз, а есть переменная - премия трейдера. Все остальное - коррупция. Чтобы избежать коррупции, формула должна быть простой: нужно привязать цену закупок к константам, не зависящим от человеческого фактора и чьих-либо договоренностей. Я уверен, что предметом торгов должна быть только премия трейдера, а все остальное должно быть стабильным и прогнозируемым. Нет больше факторов влияния на цену: справок, корректировок, изменений. Только выбранный PLATTS и премия поставщика. И каждый для себя выбирает свою меру заработка", - считает Петр Белз.
СПРАВКА:
Platts - американское информационное агентство, которое специализируется на публикации ценовых котировок на нефть, нефтепродукты, природный газ, продукты нефтехимии и промышленные металлы, торгуемые в различных регионах мира (котировальное агентство). Является подразделением американского медиахолдинга McGraw-Hill. С 28 апреля 2016 г. - после переименования материнской компании ´McGraw Hill Financial, Inc´ в ´S&P Global Inc.´ - агентство носит название S&P Global Platts.
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