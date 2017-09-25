 Церковь ведет серьезную агитационную работу против ратификации Стамбульской конвенции, - Ирина Луценко

"Я знаю, что ратификация Стамбульской конвенции тяжело проходит в Верховной Раде. Но я думаю, что депутаты объединятся, чтобы преодолеть наконец-то в Украине насилие в отношении женщин... Я хочу призвать депутатов принять все реформы, которые требует международная общественность, и, в частности, это касается превентивной деятельности", - сказала Дж.Гоф на форуме "Вместе за Украину, свободную от насилия в отношении женщин" в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.Она отметила, что трудно без законодательства предоставлять помощь жертвам гендерного насилия. "Очень большой вызов предоставлять эти услуги в условиях, когда нет определённого законодательного оформления", - подчеркнула посол.В то же время, И.Луценко подчеркнула, что несмотря на деятельность рабочей группы, в украинской парламенте пока нет голосов в поддержку ратификации Стамбульской конвенции."Парламентарии не хотят ратифицировать Стамбульскую конвенцию, и здесь огромная негативна роль церкви, которая всеми конфессиями объединилась, чтобы не дать нашим парламентариям проголосовать в парламенте", - сказала И.Луценко.По её словам, церковь "ведёт очень серьезную агитационную работу против ратификации Стамбульской конвенции".Нардеп напомнила, что рабочая группа по подготовке к ратификации Стамбульской конвенции разработала "шесть вариантов для ратификации", однако пока нет поддержки в парламентских комитетах. "Я не вижу даже поддержки в комитете иностранных дел, мы уже голосовали несколько раз и комитет не поддерживает", сообщила И.Луценко.По словам парламентария, при таком положении вещей, парламент должен вначале имплементировать законы, вытекающие из Стамбульской конвенции, а потом ратифицировать саму Конвенцию."Межфракционное объединение (межфракционное депутатское объединение "Равные возможности" - ИФ) несколько раз собиралось и мы пришли к мнению, что мы начнем с имлементационных законов, чтобы показать парламентариям, насколько необходима Стамбульская конвенция".Напомним, 12 ноября президент Украины Петр Порошенко, в соответствии с положениями Конституции и закона Украины "О международных договорах Украины", внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия по отношению к женщинам и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями" (Стамбульская конвенция), сообщает пресс-служба Администрации президента."Законопроектом предусмотрена ратификация Стамбульской конвенции и введение использования в законодательстве Украины международных стандартов предотвращения и противодействия насилия по отношению к женщинам и домашнего насилия", - гласит сообщение на сайте президента.В сообщении отмечается, что имплементация положений Конвенции поспособствует противодействию дискриминации по гендерному признаку, устранит правовые основания дискриминации, обеспечит дополнительные гарантии равенства женщин и мужчин, усовершенствует гражданско-правовые механизмы защиты потерпевших от насилия.