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 Политика Украины
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Все про:ВР (23048) Порошенко (13921) ратификация (377) гендерные проблемы (61) Луценко Ирина (265) Гоф Джудит (19)

 Церковь ведет серьезную агитационную работу против ратификации Стамбульской конвенции, - Ирина Луценко

депутат вр

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф говорит о необходимости ратификации Украины Стамбульской конвенции, однако представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко") заявляет, что голосов в поддержку ратификации пока нет.

"Я знаю, что ратификация Стамбульской конвенции тяжело проходит в Верховной Раде. Но я думаю, что депутаты объединятся, чтобы преодолеть наконец-то в Украине насилие в отношении женщин... Я хочу призвать депутатов принять все реформы, которые требует международная общественность, и, в частности, это касается превентивной деятельности", - сказала Дж.Гоф на форуме "Вместе за Украину, свободную от насилия в отношении женщин" в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она отметила, что трудно без законодательства предоставлять помощь жертвам гендерного насилия. "Очень большой вызов предоставлять эти услуги в условиях, когда нет определённого законодательного оформления", - подчеркнула посол.

В то же время, И.Луценко подчеркнула, что несмотря на деятельность рабочей группы, в украинской парламенте пока нет голосов в поддержку ратификации Стамбульской конвенции.

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"Парламентарии не хотят ратифицировать Стамбульскую конвенцию, и здесь огромная негативна роль церкви, которая всеми конфессиями объединилась, чтобы не дать нашим парламентариям проголосовать в парламенте", - сказала И.Луценко.

По её словам, церковь "ведёт очень серьезную агитационную работу против ратификации Стамбульской конвенции".

Нардеп напомнила, что рабочая группа по подготовке к ратификации Стамбульской конвенции разработала "шесть вариантов для ратификации", однако пока нет поддержки в парламентских комитетах. "Я не вижу даже поддержки в комитете иностранных дел, мы уже голосовали несколько раз и комитет не поддерживает", сообщила И.Луценко.

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По словам парламентария, при таком положении вещей, парламент должен вначале имплементировать законы, вытекающие из Стамбульской конвенции, а потом ратифицировать саму Конвенцию.

"Межфракционное объединение (межфракционное депутатское объединение "Равные возможности" - ИФ) несколько раз собиралось и мы пришли к мнению, что мы начнем с имлементационных законов, чтобы показать парламентариям, насколько необходима Стамбульская конвенция".

Напомним, 12 ноября президент Украины Петр Порошенко, в соответствии с положениями Конституции и закона Украины "О международных договорах Украины", внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия по отношению к женщинам и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями" (Стамбульская конвенция), сообщает пресс-служба Администрации президента.

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"Законопроектом предусмотрена ратификация Стамбульской конвенции и введение использования в законодательстве Украины международных стандартов предотвращения и противодействия насилия по отношению к женщинам и домашнего насилия", - гласит сообщение на сайте президента.

В сообщении отмечается, что имплементация положений Конвенции поспособствует противодействию дискриминации по гендерному признаку, устранит правовые основания дискриминации, обеспечит дополнительные гарантии равенства женщин и мужчин, усовершенствует гражданско-правовые механизмы защиты потерпевших от насилия.
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прозріла ? мать тебе попи мацьковські на весіллі твого сина трохи обібрали.
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-На третий день отец Федор стал проповедовать птицам. Он почему-то склонял их к лютеранству.(с)
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сходи бідолага дрейфующий помолись в церкву мацковського воровського синдикату.
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- Кстати, Киса, вам нужно побриться и почиститься. У вас просто босяцкий вид. У гроссмейстера не может быть таких подозрительных знакомых.(с)
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ну добре. вас вичоркуємо шаріков із завєщанія.....
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-- Не учите меня жить. Я теперь злой. У меня есть деньги. Но я великодушен... (с)
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Это ей на свадьбе пьяный поп мацковского парханата насвистел?
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это побочный эффект пластики.
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А что хотели? Куратора от фсб Новинского же никто не садит. Он резвится, волну среди паствы-овец поднимают. Они бля за миром на Киев ходят.....Нет что б в Донецк, да что там, прям к царю-людоеду в Мацкву сходили бы.
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"Церковь не дает парламентариям голосовать" - что за бред? Кто конкретно из парламентариев говорит, что ему не дает голосовать церковь?
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Украина-светское государство? Или уже официально есть государственная религия?
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Я потрясён!!! У нас настолько набожные депутаты, что мнение иерархов церкви не даёт им проголосовать? И ведь не просто наверное набожные, а воцерквлённые, то есть, регулярно посещающие храм, регулярно исповедующиеся и причащающиеся и в процессе проповеди, получающие запрет голосовать за стамбульскую конвенцию!!!!!
И. Луценко считает всех за идиотов, которые в это поверят? Или она сама поглупела беспредельно, раз такую чушь несёт.
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Давай лучше Иришка про наколотые апельсины ,дела религии явно не твоё ..
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Нууу.....Батя я стараюсь уже с начала осени явно просматривается!
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"...всеми конфессиями объединилась" - на лицо сговор всех конфессий Украины..
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Поки не було жодних заяв від церков,висловлені лише здогадки,чому немає голосів за цей законопроект.
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"Да убоится жена мужа своего" - мудрость веков.., о чем вообще здесь дискутировать..., и чего то там подписывать..? Гендерное неравенство... - так это естественно.., - если у бабушки был йух, она бы была дедушкой.... Или женщины хотят равенства как на картинке...? :D
Церковь ведет серьезную агитационную работу против ратификации Стамбульской конвенции, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 2518
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Ботам даже написать нечего, а срать требуют, вот они и срут что попало.
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Странно все это! Церковь каким то образом может мешать набрать в парламенте 226 голосов для того, что бы деспоты, насильники терроризирующие своих жён сидели в тюряге! А не жены лежали в трунах.
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В УК Украины всё прописано: ст. 152 и 126. Этого мало ?
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Стамбульская конвенция не для этого.
"Стороны предпринимают, когда это целесообразно, необходимые шаги по
включению педагогического материала по таким вопросам, как
... нестереотипные гендерные роли"
"Стороны принимают все необходимые меры по внедрению изменений в социальных
и культурных моделях поведения женщин и мужчин с целью искоренения
предрассудков, обычаев, традиций и любой иной практики, которые основаны на
идее неполноценности женщин или стереотипных представлениях о роли женщин и
мужчин"...
Короче, где-то мы это уже слышали: "Весь мир насилья мы разрушим...".
Естественно, церковь против. И не только церковь.
Кстати. по данной конвенции, различие между мужчиной и женщиной вовсе не физиологическое:
"гендерный" означает социально-закрепленные роли, поведение, деятельность и
характеристики, которые определенное общество рассматривает как
соответствующие женщинам и мужчинам".
Равенство, дело хорошее, но не в этой трактовке гомиков и суфражисток.
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и кто бы говорил - Ирка-воровка Но Бог не Тимошка, видит немножко. И воздастся тебе по поступкам твоим!

Восьмой заповедью Господь Бог запрещает кражу, то есть присвоение каким бы то ни было образом того, что принадлежит другим.
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Не совсем понятно: о каком насилии против женщин идёт речь ?
Есть Уголовный Кодекс, где изнасилования и избиения караются по статьям 152 и 126 соответственно. Авторы конвенции не имели шансов ознакомиться с текстом УК ?
И при чём тут церковь вообще, если Украина - светское государство ?
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Может, что бы церковь отменила таинство исповеди, и священники докладывали полиции о правонарушениях?
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Т.е. мужик побил свою женщину, и пришёл каяться ? Вы это серьёзно ? Если человек раскаивается, он будет разговаривать со своей женщиной, и просить прощения именно у неё.
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Ты тупой? Женщины на исповеди рассказывают священникам о своих бедах. А священники, согласно таинству исповеди, дают обет молчания. Даже если рассказывают об убийствах.
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То есть из священников требуется сделать стукачей. Ясень перец.
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Не знаю как там авторы стамбульской конвенции, а советские граждане это уже проходили. В сталинское время было написано четыре миллиона доносов. НКВД выполняло план по посадкам и расстрелам, и потому донос просто ложился в качестве 1-й страницы дела. Миллионы людей были оклеветаны и убиты.
Есло тайна исповеди будет законодательно отменена, нечистоплотные люди безусловно воспользуются этим в клеветнических целях, в частности для сведения счетов. Инициатива авторов конвенции страшно воняет теми же чернилами, которыми Сталин писал "законы" о внесудебных расследованиях и приговорах.
Вот знаешь, человечество гоняет всяких социалистов поганой метлой, уже сколько лет, а они - как тараканы, лезут во все щели. Всё-то им надо знать и контролировать, чтобы никто и чихнуть не смел без ихнего ведома.
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>свою женщину

Это, по конвенции, уже стереотип порабощения.
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Всё понятно. Очередные марксисты нацарапали сию конвенцию.
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Проблема всяких международных организаций, вмешивающихся во внутренние дела Украины, заключается в незнании реального положения дел и в нежелании ознакомиться с уже существующей законодательной базой.
Действительно, во многих недоразвитых странах мира проблема насилия в отношении женщин имеет чудовищные размеры. Например, в Египте, Сомали и многих других мусульманских странах женщинам калечат половые органы; много женщин в итоге умирают от болевого шока и от кровопотери.
Но в Украине ничего подобного нет. Женщины имеют равные права с мужчинами абсолютно во всём: в получении образования, работы, приобретения собственности и т.д. Физическая агрессия является тяжким уголовным преступлением, и карается по закону.
Авторы Стамбульской конвенции явно направили свои усилия в ошибочном направлении. Для начала, пусть наведут порядок в странах 3-го мира, включая многие исламские государства. А Украина сама разберётся: как ей поступать в том или ином случае семейного насилия, благо для этого существует Уголовный Кодекс.
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>женщинам калечат половые органы

Ну, тут дискриминации как раз нет. Мужчинам тоже.
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Степень травматичности совершенно несравнима.
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Может там кроме женщин ещё и гомосеки получают особые права? Я в общем то не в курсе но, не думаю, что все конфесии вдруг ополчилися против домашнего насилия. Тут вертлявая чёто мутит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦерковь ведет серьезную агитационную работу против ратификации Стамбульской конвенции, - Ирина Луценко
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