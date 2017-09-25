 Церковь ведет серьезную агитационную работу против ратификации Стамбульской конвенции, - Ирина Луценко

"Я знаю, что ратификация Стамбульской конвенции тяжело проходит в Верховной Раде. Но я думаю, что депутаты объединятся, чтобы преодолеть наконец-то в Украине насилие в отношении женщин... Я хочу призвать депутатов принять все реформы, которые требует международная общественность, и, в частности, это касается превентивной деятельности", - сказала Дж.Гоф на форуме "Вместе за Украину, свободную от насилия в отношении женщин" в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Она отметила, что трудно без законодательства предоставлять помощь жертвам гендерного насилия. "Очень большой вызов предоставлять эти услуги в условиях, когда нет определённого законодательного оформления", - подчеркнула посол.
В то же время, И.Луценко подчеркнула, что несмотря на деятельность рабочей группы, в украинской парламенте пока нет голосов в поддержку ратификации Стамбульской конвенции.
"Парламентарии не хотят ратифицировать Стамбульскую конвенцию, и здесь огромная негативна роль церкви, которая всеми конфессиями объединилась, чтобы не дать нашим парламентариям проголосовать в парламенте", - сказала И.Луценко.
По её словам, церковь "ведёт очень серьезную агитационную работу против ратификации Стамбульской конвенции".
Нардеп напомнила, что рабочая группа по подготовке к ратификации Стамбульской конвенции разработала "шесть вариантов для ратификации", однако пока нет поддержки в парламентских комитетах. "Я не вижу даже поддержки в комитете иностранных дел, мы уже голосовали несколько раз и комитет не поддерживает", сообщила И.Луценко.
По словам парламентария, при таком положении вещей, парламент должен вначале имплементировать законы, вытекающие из Стамбульской конвенции, а потом ратифицировать саму Конвенцию.
"Межфракционное объединение (межфракционное депутатское объединение "Равные возможности" - ИФ) несколько раз собиралось и мы пришли к мнению, что мы начнем с имлементационных законов, чтобы показать парламентариям, насколько необходима Стамбульская конвенция".
Напомним, 12 ноября президент Украины Петр Порошенко, в соответствии с положениями Конституции и закона Украины "О международных договорах Украины", внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия по отношению к женщинам и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями" (Стамбульская конвенция), сообщает пресс-служба Администрации президента.
"Законопроектом предусмотрена ратификация Стамбульской конвенции и введение использования в законодательстве Украины международных стандартов предотвращения и противодействия насилия по отношению к женщинам и домашнего насилия", - гласит сообщение на сайте президента.
В сообщении отмечается, что имплементация положений Конвенции поспособствует противодействию дискриминации по гендерному признаку, устранит правовые основания дискриминации, обеспечит дополнительные гарантии равенства женщин и мужчин, усовершенствует гражданско-правовые механизмы защиты потерпевших от насилия.
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И. Луценко считает всех за идиотов, которые в это поверят? Или она сама поглупела беспредельно, раз такую чушь несёт.
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"Стороны предпринимают, когда это целесообразно, необходимые шаги по
включению педагогического материала по таким вопросам, как
... нестереотипные гендерные роли"
"Стороны принимают все необходимые меры по внедрению изменений в социальных
и культурных моделях поведения женщин и мужчин с целью искоренения
предрассудков, обычаев, традиций и любой иной практики, которые основаны на
идее неполноценности женщин или стереотипных представлениях о роли женщин и
мужчин"...
Короче, где-то мы это уже слышали: "Весь мир насилья мы разрушим...".
Естественно, церковь против. И не только церковь.
Кстати. по данной конвенции, различие между мужчиной и женщиной вовсе не физиологическое:
"гендерный" означает социально-закрепленные роли, поведение, деятельность и
характеристики, которые определенное общество рассматривает как
соответствующие женщинам и мужчинам".
Равенство, дело хорошее, но не в этой трактовке гомиков и суфражисток.
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Восьмой заповедью Господь Бог запрещает кражу, то есть присвоение каким бы то ни было образом того, что принадлежит другим.
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Есть Уголовный Кодекс, где изнасилования и избиения караются по статьям 152 и 126 соответственно. Авторы конвенции не имели шансов ознакомиться с текстом УК ?
И при чём тут церковь вообще, если Украина - светское государство ?
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Не знаю как там авторы стамбульской конвенции, а советские граждане это уже проходили. В сталинское время было написано четыре миллиона доносов. НКВД выполняло план по посадкам и расстрелам, и потому донос просто ложился в качестве 1-й страницы дела. Миллионы людей были оклеветаны и убиты.
Есло тайна исповеди будет законодательно отменена, нечистоплотные люди безусловно воспользуются этим в клеветнических целях, в частности для сведения счетов. Инициатива авторов конвенции страшно воняет теми же чернилами, которыми Сталин писал "законы" о внесудебных расследованиях и приговорах.
Вот знаешь, человечество гоняет всяких социалистов поганой метлой, уже сколько лет, а они - как тараканы, лезут во все щели. Всё-то им надо знать и контролировать, чтобы никто и чихнуть не смел без ихнего ведома.
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Это, по конвенции, уже стереотип порабощения.
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Действительно, во многих недоразвитых странах мира проблема насилия в отношении женщин имеет чудовищные размеры. Например, в Египте, Сомали и многих других мусульманских странах женщинам калечат половые органы; много женщин в итоге умирают от болевого шока и от кровопотери.
Но в Украине ничего подобного нет. Женщины имеют равные права с мужчинами абсолютно во всём: в получении образования, работы, приобретения собственности и т.д. Физическая агрессия является тяжким уголовным преступлением, и карается по закону.
Авторы Стамбульской конвенции явно направили свои усилия в ошибочном направлении. Для начала, пусть наведут порядок в странах 3-го мира, включая многие исламские государства. А Украина сама разберётся: как ей поступать в том или ином случае семейного насилия, благо для этого существует Уголовный Кодекс.
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Ну, тут дискриминации как раз нет. Мужчинам тоже.
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