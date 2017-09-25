 Через неделю в Украине начнется процесс расчета размера зимней субсидии, - Кабмин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"Через неделю в Украине начнется процесс расчета размера зимней субсидии", - сказано в сообщении.
В Кабмине также напомнили, что субсидии назначается на год - с мая до мая следующего года. Ее размер рассчитывается - отдельно на летний период, отдельно на зимний - исключительно на основе доходов "прописанных" из числа фактически проживающих в квартире лиц.
"Если помощь в мае назначена, в октябре ее размер автоматически рассчитают на новый отопительный сезон. Никаких документов субсидиантам повторно подавать не нужно", - отметили в пресс-службе Кабмина.
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