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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10584) субсидия (343)

 Через неделю в Украине начнется процесс расчета размера зимней субсидии, - Кабмин

Размер субсидий в октябре текущего года автоматически рассчитают на новый отопительный сезон в том случае, если эта соцпомощь была назначена в мае.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Через неделю в Украине начнется процесс расчета размера зимней субсидии", - сказано в сообщении.

В Кабмине также напомнили, что субсидии назначается на год - с мая до мая следующего года. Ее размер рассчитывается - отдельно на летний период, отдельно на зимний - исключительно на основе доходов "прописанных" из числа фактически проживающих в квартире лиц.

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"Если помощь в мае назначена, в октябре ее размер автоматически рассчитают на новый отопительный сезон. Никаких документов субсидиантам повторно подавать не нужно", - отметили в пресс-службе Кабмина.

Через неделю в Украине начнется процесс расчета размера зимней субсидии, - Кабмин 01

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"Через неделю в Украине начнется процесс расчета размера зимней субсидии" - пилу уже завезли
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Гондурасы с винницкого базара приписывают старикам долги за что угодно и на этом основании отказывают в том, что они называют "субсидиями"
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Начинают крутить и вертеть,как им угодно.А нас уведомили,когда она назначена в мае или апреле??? В прошлом году было сообщено с октября по апрель сколько платить и за что,а в этом году ничего не было.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧерез неделю в Украине начнется процесс расчета размера зимней субсидии, - Кабмин
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