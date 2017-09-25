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 Положение прав человека в условиях российской оккупации в Крыму ухудшилось, - доклад ООН

Положение в области прав человека в Крыму значительно ухудшилось в условиях российской оккупации полуострова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом говорится в докладе Управления ООН по правам человека, опубликованном 25 сентября.

"Были зафиксированы серьезные нарушения прав человека, такие как произвольные аресты и задержания, насильственные исчезновения, жестокое обращение и пытки", - говорится в докладе.

В документе также содержится 20 рекомендаций российским оккупантам, в которых призывают Россию соблюдать права человека и эффективно расследовать предполагаемые пытки, похищения и убийства с участием силовиков в Крыму.

"Неспособность преследовать в судебном порядке подобные действия и обеспечить подотчетность, лишает жертв надлежащего средства правовой защиты и усиливает безнаказанность, что потенциально поощряет продолжение совершения нарушений прав человека", - говорится в докладе.

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Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал этот доклад "важным шагом во исполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 71/205".

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на общих дебатах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 20 сентября, рассказал о политике репрессий, развернутой российскими властями в оккупированном Крыму, и призвал международное сообщество дать надлежащий ответ на такие действия Кремля.
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