 Налоговики в Киеве разоблачили не заплативших более 20 миллионов гривен налогов руководителей компании

Установлено, что руководители компании, которая занимается проведением электромонтажных работ и является победителем государственных закупок, в ходе ведения хозяйственной деятельности провели бестоварные операции с рядом фиктивных компаний. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость на сумму более 20,1 миллиона гривен, что является крупным размером. Об этом сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
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