EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Происшествия
  815  3
Все про:налоги (2624) ГФС (3270)

 Налоговики в Киеве разоблачили не заплативших более 20 миллионов гривен налогов руководителей компании

налоги кабмин

Сотрудники налоговой милиции города Киева разоблачили должностных лиц предприятия, которые уклонились от уплаты налогов на сумму более 20,1 миллиона гривен.

Установлено, что руководители компании, которая занимается проведением электромонтажных работ и является победителем государственных закупок, в ходе ведения хозяйственной деятельности провели бестоварные операции с рядом фиктивных компаний. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость на сумму более 20,1 миллиона гривен, что является крупным размером. Об этом сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

Смотрите также: Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 120 млн грн. ФОТОрепортаж

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Получается что если они купили фиктивный товар в фиктивной фирме то государственная компания получила фиктивные услуги?????????А почему тогда услуги приняты и все работает?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы бы Ленинской Кузней занялись, с ее тендерами...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики в Киеве разоблачили не заплативших более 20 миллионов гривен налогов руководителей компании
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти