 Посольство Украины в Беларуси рекомендует соотечественникам пересекать белорусско-российскую границу только авиатранспортом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства.
"Россия, ссылаясь на отсутствие пунктов пропуска через российско-белорусский государственную границу, запретила его пересечения гражданами третьих стран, кроме граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, в том числе членами дипломатического и административно-технического персонала дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций", - сказано в сообщении.
Вместе с тем МИД РФ сообщило, что с 15 мая 2017 российская сторона осуществляет пограничный контроль воздушных судов, прибывающих в РФ с территории Республики Беларусь, а также возвращающихся в обратном направлении. В этой связи всем гражданам третьих стран, включая членов дипломатического и административно-технического персонала дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций рекомендуется для поездок по указанному маршруту использовать авиационный транспорт.
По информации МИД Республики Беларусь, учитывая то, что между Республикой Беларусь и Российской Федерацией отсутствуют действующие соглашения о пунктах пропуска, решение об установлении пунктов пропуска на белорусско-российском участке государственной границы не принимались, контроль на этом участке государственной границы Пограничной службой Республики Беларусь не осуществляется.
"В связи с этим, Посольство Украины в Республике Беларусь рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок, связанных с пересечением белорусско-российской государственной границы, кроме пересечения авиационным транспортом. Еще раз обращаем внимание граждан о существующей опасности при планировании поездок в Российскую Федерацию, агрессия которой против Украины продолжается с 2014 года", - отметили в ведомстве.
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"ВЫ ВЫЕЗЖАЕТЕ ИЗ АМЕРИКАНСКОГО СЕКТОРА"
(и въезжаете в Мордор)
актуальна как никогда
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Хотя какой президент, АП, и правительство - такая и реакция на гибель и похищения граждан.
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