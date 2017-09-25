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 Политика Украины
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Все про:авиация (1859) Беларусь (2790) граница (3287) МИД РФ (1068) посольство (454) Россия (72404)

 Посольство Украины в Беларуси рекомендует соотечественникам пересекать белорусско-российскую границу только авиатранспортом

мид

Посольство Украины в Беларуси рекомендует гражданам Украины пересекать белорусско-российскую границу только авиационным транспортом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства.

"Россия, ссылаясь на отсутствие пунктов пропуска через российско-белорусский государственную границу, запретила его пересечения гражданами третьих стран, кроме граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, в том числе членами дипломатического и административно-технического персонала дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций", - сказано в сообщении.

Вместе с тем МИД РФ сообщило, что с 15 мая 2017 российская сторона осуществляет пограничный контроль воздушных судов, прибывающих в РФ с территории Республики Беларусь, а также возвращающихся в обратном направлении. В этой связи всем гражданам третьих стран, включая членов дипломатического и административно-технического персонала дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций рекомендуется для поездок по указанному маршруту использовать авиационный транспорт.

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По информации МИД Республики Беларусь, учитывая то, что между Республикой Беларусь и Российской Федерацией отсутствуют действующие соглашения о пунктах пропуска, решение об установлении пунктов пропуска на белорусско-российском участке государственной границы не принимались, контроль на этом участке государственной границы Пограничной службой Республики Беларусь не осуществляется.

"В связи с этим, Посольство Украины в Республике Беларусь рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок, связанных с пересечением белорусско-российской государственной границы, кроме пересечения авиационным транспортом. Еще раз обращаем внимание граждан о существующей опасности при планировании поездок в Российскую Федерацию, агрессия которой против Украины продолжается с 2014 года", - отметили в ведомстве.
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А ведь Батька обещал, что все будет Ок! Или фсб уже рулит Белорусским КГБ? Странно...
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Со стороны РФ границу с Беларусией сторожит ФСБ
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Стандартная вывеска на американском КПП (Чекпойнт Чарли) на Берлинской стене:
"ВЫ ВЫЕЗЖАЕТЕ ИЗ АМЕРИКАНСКОГО СЕКТОРА"
(и въезжаете в Мордор)
актуальна как никогда
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По моему МИД должно было Белорусь объявить страной опасной для поездок, где среди бела дня при попустительстве органов правопорядка вообще людей похищают.
Хотя какой президент, АП, и правительство - такая и реакция на гибель и похищения граждан.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосольство Украины в Беларуси рекомендует соотечественникам пересекать белорусско-российскую границу только авиатранспортом
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