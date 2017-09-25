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 Политика Украины
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 Беларусь потребовала от Украины обеспечить безопасность своего посольства в Киеве из-за акции неизвестных с файерами

Посольство Беларуси в Украине выразило протест в связи с проведением в субботу акции у здания дипмиссии в Киеве. Посольство требует от Украины расследовать обстоятельства акции протеста, которая прошла у здания посольства в Киеве в субботу, и обеспечить его безопасность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте посольства.

"23 сентября 2017 года группа неустановленных людей перед зданием посольства Республики Беларусь в Киеве провела хулиганскую акцию антибелорусской направленности. Принимая во внимание, что участвующие в акции скрывали лица, вели себя нагло и агрессивно, использовали файеры, посольство Республики Беларусь в Украине выразило протест украинской стороне и потребовало провести соответствующее расследование", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте дипмиссии.

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Посольство также потребовало от украинской стороны обеспечить безопасность функционирования белорусской дипломатической миссии в соответствии со ст. 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.

Информация о субботней акции у посольства Беларуси в Киеве в открытых источниках нет.
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То не мы. то Вейшнория празднует - никак не остановится
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Вейшнория победу празднует, над вашими учениями, .... шо мы можем сделать
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как вы нам обеспечиваете безопасность граждан у себя, так и мы вам обеспечим
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Требовалка не отвалится ? 19 ти летнего пацана инвалида оркам отдали - а теперь обеспечь им безопасность ??? Каину - каиново.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБеларусь потребовала от Украины обеспечить безопасность своего посольства в Киеве из-за акции неизвестных с файерами
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