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 Политика Украины, За рубежом
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 Сущенко продлили арест на 2 месяца, - адвокат

Московский городской суд продлил срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко еще на два месяца.

Об этом сообщил адвокат удерживаемого в России украинца Марк Фейгин.

Он отметил, что защита будет обжаловать это решение.

Сущенко продлили арест на 2 месяца, - адвокат 01

ФСБ РФ 30 сентября прошлого года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной".

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Уголовное дело российские следователи возбудили по статье "шпионаж".

Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.
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А где там кацапские пограничники, заплывшие типа случайно?
Уже отпустили?
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