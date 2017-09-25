 Сущенко продлили арест на 2 месяца, - адвокат

Об этом сообщил адвокат удерживаемого в России украинца Марк Фейгин.
Он отметил, что защита будет обжаловать это решение.
Уголовное дело российские следователи возбудили по статье "шпионаж".
Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.
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