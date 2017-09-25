 Сущенко продлили арест на 2 месяца, - адвокат

Об этом сообщил адвокат удерживаемого в России украинца Марк Фейгин.Он отметил, что защита будет обжаловать это решение.

ФСБ РФ 30 сентября прошлого года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной".Уголовное дело российские следователи возбудили по статье "шпионаж".Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.