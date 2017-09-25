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 Политика Украины
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 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародует доклад о преступлениях РФ в оккупированном Крыму, - Климкин

климкин

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в понедельник обнародует доклад о преступных действиях России в оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

По словам министра, сегодня УВКПЧ обнародует важный доклад о преступлениях России в оккупированном Крыму: "Важный шаг во исполнение резолюции ГА ООН 71/205 (2017)".

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародует доклад о преступлениях РФ в оккупированном Крыму, - Климкин 01

"Продолжаем системную работу по фиксации нарушений Россией прав человека и международного гуманитарного права в Крыму, усиливаем давление на Кремль", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ о докладе ООН: "Попытки включить оценку правозащитной ситуации в Крыму в доклад по Украине неправомерны"

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародует доклад о преступлениях РФ в оккупированном Крыму, - Климкин 02

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Хоть будет чем обеспокоиться, чтоб выразить крайнюю озабоченность.
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Ти диви скільки вати понабігало за такий короткий час.
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Полиция не нашла нарушений в вывеске, запрещающей геям вход в магазин

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУправление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародует доклад о преступлениях РФ в оккупированном Крыму, - Климкин
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