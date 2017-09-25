 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародует доклад о преступлениях РФ в оккупированном Крыму, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.
По словам министра, сегодня УВКПЧ обнародует важный доклад о преступлениях России в оккупированном Крыму: "Важный шаг во исполнение резолюции ГА ООН 71/205 (2017)".
"Продолжаем системную работу по фиксации нарушений Россией прав человека и международного гуманитарного права в Крыму, усиливаем давление на Кремль", - добавил он.
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Полиция Перми по обращению местных жителей провела проверку таблички на витрине магазина предпринимателя Германа Стерлигова с запретом на вход в магазин гомосексуалов. В МВД Перми решили, что табличка "Пидарасам вход запрещен" не нарушает законов, поскольку в ней не содержится нецензурных ругательств, сообщает "Коммерсант".
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