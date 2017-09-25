 Гриневич встретится с венгерским министром Балогом в октябре для обсуждения закона об образовании, - МОН

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Министерство образования и науки Украины получило копию письма с предложением о встрече министра образования и науки Украины Лилии Гриневич и министра человеческих ресурсов Венгрии Золтана Балога в пятницу, 22 сентября 2017 года, в 19:30 на ящик международного отдела Минобразования. Таким образом, фактически копия письма была получена сегодня, 25 сентября 2017 года", - сообщили агентству в Минобразования.
В пресс-службе отметили, что поскольку министр не планировала поездку в Закарпатье и в понедельник, 25 сентября, физически находится в Киеве, "к сожалению, она не сможет встретиться с господином Золтаном Балогом.
"Уже предусмотрена встреча Лилии Гриневич с министром человеческих ресурсов Венгрии в октябре по предварительным договоренностям между сторонами", - сообщили в Минобразования.
В ходе встречи, среди прочего, стороны планируют обсудить и закон "Об образовании", принятый Верховной Радой Украины 5 сентября.
Ранее З.Балог просил о личной встречи с Л. Гриневич 25 сентября, в ходе его визита в Закарпатье для обсуждения закона "Об образовании".
Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя и более языками - государственным, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.
Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.
19 сентября председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал принятый ранее парламентом закон "Об образовании" и передал на подпись президенту Украины.
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В соответствии с Законом «О правах национальных меньшинств» от 2011 года, в населенном пункте, где 20 % и более населения признают свою принадлежность к одному из национальных меньшинств, наряду с официальным венгерским языком, официальным языком в данном населенном пункте признается и язык национального меньшинства, вся официальная документация ведётся на двух языках. Теоретически, согласно закону, украинский язык может быть региональным, однако таких населённых пунктов в Венгрии не существует. Украинский язык является только языком национального меньшинства.
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