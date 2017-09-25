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Все про:Венгрия (457) образование (1652) Минобразования (882) нацменьшинства (50) Гриневич (201)

 Гриневич встретится с венгерским министром Балогом в октябре для обсуждения закона об образовании, - МОН

венгрия

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич проведет встречу с главой Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом, не в понедельник, а в октябре, для обсуждения, в том числе закона "Об образовании"

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Министерство образования и науки Украины получило копию письма с предложением о встрече министра образования и науки Украины Лилии Гриневич и министра человеческих ресурсов Венгрии Золтана Балога в пятницу, 22 сентября 2017 года, в 19:30 на ящик международного отдела Минобразования. Таким образом, фактически копия письма была получена сегодня, 25 сентября 2017 года", - сообщили агентству в Минобразования.

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В пресс-службе отметили, что поскольку министр не планировала поездку в Закарпатье и в понедельник, 25 сентября, физически находится в Киеве, "к сожалению, она не сможет встретиться с господином Золтаном Балогом.

"Уже предусмотрена встреча Лилии Гриневич с министром человеческих ресурсов Венгрии в октябре по предварительным договоренностям между сторонами", - сообщили в Минобразования.

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В ходе встречи, среди прочего, стороны планируют обсудить и закон "Об образовании", принятый Верховной Радой Украины 5 сентября.

Ранее З.Балог просил о личной встречи с Л. Гриневич 25 сентября, в ходе его визита в Закарпатье для обсуждения закона "Об образовании".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя и более языками - государственным, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.
19 сентября председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал принятый ранее парламентом закон "Об образовании" и передал на подпись президенту Украины.
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При содействии Общества украинской культуры Венгрии в Будапеште, Ньиредьхазае и Варпалоте действуют украинские воскресные школы, финансирование которых осуществляется за счёт государственных средств.

В соответствии с Законом «О правах национальных меньшинств» от 2011 года, в населенном пункте, где 20 % и более населения признают свою принадлежность к одному из национальных меньшинств, наряду с официальным венгерским языком, официальным языком в данном населенном пункте признается и язык национального меньшинства, вся официальная документация ведётся на двух языках. Теоретически, согласно закону, украинский язык может быть региональным, однако таких населённых пунктов в Венгрии не существует. Украинский язык является только языком национального меньшинства.
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Вот в воскресные школы пусть венгры и ходят в Украине. Это не нормально, когда человек живет в Украине и не владеет украинским языком вообще никак. Мы фактически растим рабочие руки для Венгрии за свой счет.
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Необходимо в места компактного проживания венгров направить беженцев из Донбасса(% 80 ) и пусть выбирают языки воскресных школ, а на государственном обучение в школах. Думаю, что люди из шахтерских поселков с удовольствием переедут в Закарпатье.
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Пани Гриневич, никаких поблажек соседям. Если хотят, чтобы в Украине учили их язык, так пусть открывают факультативы за свой счет.
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Тактично Гриневич поступає правильно: зустрітися треба, погладити, посміхатися,повторити пункти і положення Закону, та запевнити, що мадярам нічого не загрожує. А про себе тримати дулю в кишені, посміхатися і посилати мадяра НАХУЙ.
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Гриневич имеет такое же отношение к образованию,как Янукович к квантовой механике .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриневич встретится с венгерским министром Балогом в октябре для обсуждения закона об образовании, - МОН
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