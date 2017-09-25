 Омелян подал встречный иск против МАУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в ходе брифинга в понедельник.
"Я подготовил иск относительно защиты своей чести и достоинства. Он уже подан и я надеюсь, что будет рассмотрен как можно скорее. Я считаю, что те манипуляции, которые ведутся со стороны МАУ, являются непорядочными, не имеют никакого отношения к честной конкуренции", - заявил министр.
Как сообщалось, МАУ подала ряд исков в суд, которые, по словам президента компании Юрия Мирошникова, касаются не работы ирландского лоу-коста Ryanair в Украине или каких-либо препятствий этой работе, а дискриминационных условий в отношении остальных перевозчиков.
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ИНТЕРЕСНО ОТКУДА У ЯЦЕНЮКОВСКОГО УБЛЮДКА ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО?
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По-европейски ждем суда?
НЕ ВЕРЮ!!!
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