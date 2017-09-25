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 Политика Украины
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 Омелян подал встречный иск против МАУ

омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подал ответный иск против авиакомпании "Международные авиалинии Украины" о защите чести и достоинства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в ходе брифинга в понедельник.

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"Я подготовил иск относительно защиты своей чести и достоинства. Он уже подан и я надеюсь, что будет рассмотрен как можно скорее. Я считаю, что те манипуляции, которые ведутся со стороны МАУ, являются непорядочными, не имеют никакого отношения к честной конкуренции", - заявил министр.

Как сообщалось, МАУ подала ряд исков в суд, которые, по словам президента компании Юрия Мирошникова, касаются не работы ирландского лоу-коста Ryanair в Украине или каких-либо препятствий этой работе, а дискриминационных условий в отношении остальных перевозчиков.

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"Коломойские" не желают видеть конкурентов. Даешь дешёвые авиабилеты для украинцев!
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- Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому‑нибудь одному делу, постоянно кидала Бендера в разные концы страны (с)
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подал ответный иск против авиакомпании "Международные авиалинии Украины" о защите чести и достоинства.
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ИНТЕРЕСНО ОТКУДА У ЯЦЕНЮКОВСКОГО УБЛЮДКА ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО?



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Взлетал в днепровском аэропорту . Аэробус А320 взлетая , крыльями махал , одни молились , другие писали завещание , когда взлетели - аплодировали - взлётная полоса говно .
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Так он и в полете "машет". И не только он. При чем здесь полоса?
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И что, больше не будет встречной вони в прессе?

По-европейски ждем суда?

НЕ ВЕРЮ!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмелян подал встречный иск против МАУ
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