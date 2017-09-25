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 Политика Украины
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 САП направила в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела прокуратуры Киевщины

сап

Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры по результатам досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины утвержден обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению начальника отдела прокуратуры Киевской области в подстрекательстве к даче взятки чиновнику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы САП на странице в Facebook.

Детективами НАБУ установлено, что упомянутый чиновник подбил гражданина дать взятку в 130 тысяч гривен неназванным прокурорам Ривненской области. При этом он не собирался передавать деньги. Таким образом он завладел 50 тысячами гривен.

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Обвинительный акт направлен для рассмотрения в Киево-Святошинский районный суд Киевской области 18 сентября 2017.

В ходе досудебного расследования начальник отдела прокуратуры Киевской области области по ходатайству прокурора был отстранен от занимаемой должности, а также окончательно избрана мера пресечения в виде залога в сумме более 134 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

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Кого посадили ? Смерть на Майдане простили ... Штепа , сука , гимн "поёт" . Так жить нельзя !
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- Начать карьеру многоженца без дивного, серого в яблоках, костюма было невозможно,- считал Остап. К тому же нужно было иметь хотя бы десять рублей для представительства и обольщения (с)
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