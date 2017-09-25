 САП направила в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела прокуратуры Киевщины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы САП на странице в Facebook.
Детективами НАБУ установлено, что упомянутый чиновник подбил гражданина дать взятку в 130 тысяч гривен неназванным прокурорам Ривненской области. При этом он не собирался передавать деньги. Таким образом он завладел 50 тысячами гривен.
Обвинительный акт направлен для рассмотрения в Киево-Святошинский районный суд Киевской области 18 сентября 2017.
В ходе досудебного расследования начальник отдела прокуратуры Киевской области области по ходатайству прокурора был отстранен от занимаемой должности, а также окончательно избрана мера пресечения в виде залога в сумме более 134 тыс. грн.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.
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