 Победа правящего блока на выборах в Бундестаг - чрезвычайно хорошая новость для Украины, - Ирина Луценко

"Чрезвычайно хорошая новость для нас, потому что Ангела Меркель была основной действующей силой, и под ее руководством Германия была той страной, которая объединяла европейскую общественность для введения санкций, для продолжения санкций, для давления на Россию. Германия и, в частности, А.Меркель, входят в "Нормандскую четверку", она занимает твёрдую позицию по поддержке Украины", - сказала И.Луценко журналистам в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Подытоживая, парламентарий выразила уверенность, что то, что А.Меркель продолжит свою работу, будет иметь хороший результат для Украины.
Согласно опубликованным утром в понедельник официальным данным, блок ХДС/ХСС лидирует по итогам выборов в Бундестаг, получив 33% голосов. По предварительным оценкам, депутаты ХДС/ХСС займут 246 кресел из 709 - на 65 меньше, чем по итогам предыдущих выборов.
На втором месте (20,5%) - социал-демократы (СДПГ), их показатели стали самыми неудачными со времен Второй мировой войны. Присутствие СДПГ в Бундестаге сократится на 40 мест.
Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), созданная всего четыре года назад, набрала 12,6% и впервые прошла в Бундестаг (94 места). Это партия выступает против дальнейшей интеграции в ЕС и считает опасным рост числа мусульман в стране.
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Виталий Портников , журналіст
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а ты кто такое?
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Oleg Piven
Юрий Витальевич уберите свою супругу из телевизора, пожалуйста!
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Питання в тому, чому цього пєтуха так тривожить поява на екранах представника президента України в Верховній Раді...
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Падажді !!!
Ты вытаскиваешь в качестве аргументации пост какого-то неизвестного никому петуха и при этом не задаёшься вопросом, пустой это разговор или нет,
а когда тебе объяснили, что півень - это никто и звать его півень,
а Геращенко - представник президента України в Верховній Раді,
ти починаєш питати, для чого ця пуста розмова )))
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кстати, моя фамилия не півень
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А если красуня еще и откроет свой черный ротик...
Я протестую.
Побольше и почаще! И в прайм-тайм.
Шоб все бабушки из отдаленных сел уже плевались.
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Представитель Президента Украины в Верховной Раде и жена Генерального прокурора Ирина Луценко в четверг, 21 сентября пришла в парламент в культовых туфлях CHRISTIAN LOUBOUTIN,рассказывает корреспондент АСН. И хотя туфли скрывали строгие брюки, красную подошву и специфический узор сразу распознали парламентские модники.Данную модель модных полупрозрачных сетчатых туфель в одном из международных интернет-магазинов можно приобрести за 680 евро (!!!)
А на официальном сайте производителя похожие, но в белом цвете можно купить за 795$.Фирменную «красную подошву» туфель Ирины Луценко сразу оценили помощники и журналисты.А поскольку их узор очень узнаваем, то найти оригинал не составляет особого труда.Стоит отметить, что в этом году Ирина Луценко заметно постройнела и изменила свой гардероб в сторону более модных и подчеркивающих фигуру вещей из модных домов по всему миру.Ранее сообщалось, что на руке жены Генпрокурора заметили часы за 1,8 миллиона гривен.После скандала Ирина Луценко сразу же заявила, что это подарок сына (1989 года рождения) который уже чудом стал мультимиллионером!Напомним, журналисты подсчитали, как изменились суммы на счетах и имущество политиков с зимы, и какие схемы сейчас применяют для ухода от проверок.Судя по опубликованной декларации, наиболее финансово успешными людьми в украинской власти оказались президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман и и.о Главы НБУ Яков Смолий.В то же время жена генпрокурора, нардеп Ирина Луценко отметилась покупкой шикарного авто за 2,4 млн. грн и домом почти за 1,4 миллиона долларов!Слава Украине!.
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