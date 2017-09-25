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 Политика Украины
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Все про:выборы (21859) Германия (2982) Меркель (1485) Бундестаг (78) Луценко Ирина (263)

 Победа правящего блока на выборах в Бундестаг - чрезвычайно хорошая новость для Украины, - Ирина Луценко

бундестаг

Победа правящего блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) на выборах в Бундестаг позитивно скажется на Украине, считает представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко (фракция "Блок Пётра Порошенко").

"Чрезвычайно хорошая новость для нас, потому что Ангела Меркель была основной действующей силой, и под ее руководством Германия была той страной, которая объединяла европейскую общественность для введения санкций, для продолжения санкций, для давления на Россию. Германия и, в частности, А.Меркель, входят в "Нормандскую четверку", она занимает твёрдую позицию по поддержке Украины", - сказала И.Луценко журналистам в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Подытоживая, парламентарий выразила уверенность, что то, что А.Меркель продолжит свою работу, будет иметь хороший результат для Украины.

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Согласно опубликованным утром в понедельник официальным данным, блок ХДС/ХСС лидирует по итогам выборов в Бундестаг, получив 33% голосов. По предварительным оценкам, депутаты ХДС/ХСС займут 246 кресел из 709 - на 65 меньше, чем по итогам предыдущих выборов.

На втором месте (20,5%) - социал-демократы (СДПГ), их показатели стали самыми неудачными со времен Второй мировой войны. Присутствие СДПГ в Бундестаге сократится на 40 мест.

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), созданная всего четыре года назад, набрала 12,6% и впервые прошла в Бундестаг (94 места). Это партия выступает против дальнейшей интеграции в ЕС и считает опасным рост числа мусульман в стране.
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Перемога агента путіна - Меркель на виборах, це поразка України! Меркель нічого не зробила для України, але багато зробила для путіна.
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Разочарование - этим одним словом можно охарактеризовать настроение лидеров ведущих немецких политических партий после оглашения предварительных итогов парламентских выборов в ФРГ. И ХДС, и СДПГ получили наихудший результат за всю послевоенную историю. Наихудший результат и у «братской партии» ХДС в Баварии - ХСС. И хотя христианские демократы продолжат играть ведущую роль в немецком правительстве, а социал-демократы перейдут в оппозицию, назвать одну из этих партий победителем выборов язык не поворачивается. Проиграли и Ангела Меркель, и Мартин Шульц, и баварский премьер-министр Хорст Зеехофер. А выиграл Владимир Путин.

Победа правящего блока на выборах в Бундестаг - чрезвычайно хорошая новость для Украины, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 9153 Виталий Портников , журналіст
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мне все равно, что написал Портников. Я вчера прочла все желания стран, видеть у руля Меркель. Даже китайцы были -за, турки своим звонили и указывали за кого отдавать голоса....Украина НЕ проиграла, Путин Не выиграл. Пример-живущим в рашке русским немцам нельзя было выявлять желание голосовать за парламент по месту жительства, а только ехать в определенные города Германии. Почему?
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Кроме луценки интересует мнение еще одного педриота:

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Ця сволота ригівська зараз гребе все і вся,поки Порошенко при владі....Гончаренко яскравий приклад афериста і шахрая..
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Кто такая Ирина Луценко? Политолог? Экономист? Политик? Жена прокурора без юридического образования.
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представитель президента Украины в Верховной Раде.

а ты кто такое?
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Oleg Piven
Юрий Витальевич уберите свою супругу из телевизора, пожалуйста!
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та я по сторінці цього півня бачу, що він в цій справі будь кому фору дасть
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А что ты так нервничаешь? Ну, нравится тебе луценчиха, да на здоровье.)))) Ну мало ли у кого какие отклонения....))))

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Да мне, собственно говоря, она побоку.

Питання в тому, чому цього пєтуха так тривожить поява на екранах представника президента України в Верховній Раді...
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Бешеной собачки гаранта. Вот это и тревожит. К чему этот пустой разговор?
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К чему этот пустой разговор?


Падажді !!!

Ты вытаскиваешь в качестве аргументации пост какого-то неизвестного никому петуха и при этом не задаёшься вопросом, пустой это разговор или нет,
а когда тебе объяснили, что півень - это никто и звать его півень,
а Геращенко - представник президента України в Верховній Раді,
ти починаєш питати, для чого ця пуста розмова )))
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Ты тоже в таком случае пивень и звать тебя никак. И не истери, как представник президента України в Верховній Раді. Так понятно?
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где ты у меня истерику увидела ?

кстати, моя фамилия не півень
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не-не-не, ни в коем случае! Одно появление этой сколопендры на экране снижает рейтинг правящих барыг на пункт-другой.
А если красуня еще и откроет свой черный ротик...
Я протестую.
Побольше и почаще! И в прайм-тайм.
Шоб все бабушки из отдаленных сел уже плевались.
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Мама Меркель сделает выводы и своего добьётся.Дойч-народ разумный,за гречку не продаётся,и друг-друга не грабят..Им хватит Красных бригад и террактов на Мюнхенской Олимпиаде 1972.Нам надо жульё устранить из политики.Тогда и Донбасс и Крым вернутся в Украину меньшими жертвами..
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Хм, а мнение Бабы Яги после пластических операций, кому то надо???
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С таким "усовершенствованным" рылом Луценчихе лучше не отсвечивать.
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Гитлеро-путлеровские взгляды доминируют .Наследие савка.И наши беды-большое родимое пятно савка.Чем лезть в драку,лучше договориться.
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Да ладно про Германию, давай лучше про наколотые апельсины ....
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Победа правящего блока на выборах в Бундестаг - чрезвычайно хорошая новость для Украины, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 1050Maryna Predvodyteleva поделилась ссылкой. Жена генерального прокурора пришла в Парламент в шикарных туфлях.
Представитель Президента Украины в Верховной Раде и жена Генерального прокурора Ирина Луценко в четверг, 21 сентября пришла в парламент в культовых туфлях CHRISTIAN LOUBOUTIN,рассказывает корреспондент АСН. И хотя туфли скрывали строгие брюки, красную подошву и специфический узор сразу распознали парламентские модники.Данную модель модных полупрозрачных сетчатых туфель в одном из международных интернет-магазинов можно приобрести за 680 евро (!!!)
А на официальном сайте производителя похожие, но в белом цвете можно купить за 795$.Фирменную «красную подошву» туфель Ирины Луценко сразу оценили помощники и журналисты.А поскольку их узор очень узнаваем, то найти оригинал не составляет особого труда.Стоит отметить, что в этом году Ирина Луценко заметно постройнела и изменила свой гардероб в сторону более модных и подчеркивающих фигуру вещей из модных домов по всему миру.Ранее сообщалось, что на руке жены Генпрокурора заметили часы за 1,8 миллиона гривен.После скандала Ирина Луценко сразу же заявила, что это подарок сына (1989 года рождения) который уже чудом стал мультимиллионером!Напомним, журналисты подсчитали, как изменились суммы на счетах и имущество политиков с зимы, и какие схемы сейчас применяют для ухода от проверок.Судя по опубликованной декларации, наиболее финансово успешными людьми в украинской власти оказались президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман и и.о Главы НБУ Яков Смолий.В то же время жена генпрокурора, нардеп Ирина Луценко отметилась покупкой шикарного авто за 2,4 млн. грн и домом почти за 1,4 миллиона долларов!Слава Украине!.
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а по уценке то и за 120. У меня вся обувь выше чем за 200 и что?
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Нас ждут теперь новые лица, новые гавланды и габриэли, на этот раз более крупные, но по пять ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПобеда правящего блока на выборах в Бундестаг - чрезвычайно хорошая новость для Украины, - Ирина Луценко
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