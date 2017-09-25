 Девятилетний ребенок повесился на Николаевщине, - полиция

Об этом

пресс-служба полиции региона, информирует

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Трагедия произошла несколько дней назад в одном из сел Новоодесского района.

Как выяснилось, мать, работая по хозяйству, попросила своего девятилетнего сына, чтобы тот ей помог и убрал в своей комнате, однако мальчик ответил отказом и пошел дальше играть.

"Через некоторое время в комнату, в которой находился мальчик, зашел его восьмилетний брат и увидел, что тот стоит на коленях с канатом на шее, который привязан к "шведской стенке". Об увиденном младший сын сообщил матери, которая сразу перерезала канат и вызвала фельдшера, однако спасти мальчика не удалось", - рассказали в полиции.

Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 п. 2 УК Украины (умышленное убийство), как требует процедура в случае событий со смертельным исходом.





Тело умершего мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители выясняются обстоятельства, при которых произошло событие.



