 Украина присоединилась к призыву других стран отстранить Россию от Олимпиады-2018, - Национальный антидопинговый центр

14 сентября в американском Денвере состоялась специальная встреча 17 руководителей национальных антидопинговых организаций под эгидой Института национальных антидопинговых организаций (iNADO), на которой обсуждались вопросы ответственности РФ за один из крупнейших допинговых скандалов в истории спорта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАДЦ.
"Лидеры НАДО (национальных антидопинговых организаций) призвали МОК запретить Российскому олимпийскому комитету участвовать в Зимних играх 2018 года за доказанную допинговую коррупцию во время Олимпийских игр в Сочи и продолжение невыполнения своих обязательств по очистке спорта от допинга", - говорится в сообщении.
В заявлении по итогам встречи отмечается, что "спортивные лидеры и организации этой страны (России) не должны получать допуск к участию в Олимпийских играх, когда они намеренно нарушают правила и "грабят" чистых спортсменов".
Лидеры НАДО согласны с предложением ввести последовательные критерии для того, чтобы отдельные спортсмены из РФ могли соревноваться как нейтральные и независимые от Российского олимпийского комитета. Это должно распространяться на тех, кто попадал под надежные антидопинговые проверки в соответствии с практикой, установленной IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций).
Данное заявление уже поддержали руководители антидопинговых организаций таких стран, как Австрия, Австралия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Швеция, Великобритания и США, а также Институт национальных антидопинговых организаций.
Национальный антидопинговый центр Украины присоединяется к призыву коллег о необходимости привлечения к ответственности РФ, в том числе, путем устранения российских спортивных федераций от участия в Зимних Олимпийских играх 2018 года. Соответствующее письмо официально направлено в Институт национальных антидопинговых организаций.
17 стран - членов Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) 14 сентября призвали Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить делегацию России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. 18 сентября к требованию присоединились еще 12 стран.
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18 кругов почета по стадиону сделал рашеский бегун, пока его не попустил допинг…
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Главная новость сегодняшнего дня в мире спорта пришла из-за океана: Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.
Последние новости далеко не первые по данной теме. В июне WADA прекратило расследование в отношении 27 российских фехтовальщиков, упомянутых в докладе. Еще раньше от претензий к российским спортсменам, которых Макларен включил в список якобы нарушивших антидопинговые правила, отказалась Международная федерация каноэ (ICF), в марте сообщив, что достаточных доказательств вины спортсменов нет. А в феврале 2017 года генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер заявил о том, что WADA признало, что во многих случаях, представленных в отчете Макларена, доказательств может быть недостаточно, чтобы доказать вину российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.
https://rsport.ria.ru/blog_rian/20170913/1125669704.html
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Конечно верим
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Спят,не зная, князя вои:
не огнем и не мечем
Рок Россию опозорил,
А ... пробиркою с мочей!
Если б знали - то восстали,
В Кремль пришли и розги дали!
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...шо потом?
...корейцы собаками питаются...
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Нет, это все ещё кайф не прошёл!
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Больше никаких гарантий.
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https://vk.com/video-70187376_456239575
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Украина заняла пятое место в антирейтинге стран, чьих спортсменов поймали на допинге. Рейтинг приводит сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), передает "Униан".
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