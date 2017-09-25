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 Политика Украины, Спорт
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 Украина присоединилась к призыву других стран отстранить Россию от Олимпиады-2018, - Национальный антидопинговый центр

олимпиада

Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ) присоединился к требованиям ряда национальных антидопинговых организаций об отстранении России от участия в Зимних Олимпийских играх 2018 года.

14 сентября в американском Денвере состоялась специальная встреча 17 руководителей национальных антидопинговых организаций под эгидой Института национальных антидопинговых организаций (iNADO), на которой обсуждались вопросы ответственности РФ за один из крупнейших допинговых скандалов в истории спорта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАДЦ.

"Лидеры НАДО (национальных антидопинговых организаций) призвали МОК запретить Российскому олимпийскому комитету участвовать в Зимних играх 2018 года за доказанную допинговую коррупцию во время Олимпийских игр в Сочи и продолжение невыполнения своих обязательств по очистке спорта от допинга", - говорится в сообщении.

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В заявлении по итогам встречи отмечается, что "спортивные лидеры и организации этой страны (России) не должны получать допуск к участию в Олимпийских играх, когда они намеренно нарушают правила и "грабят" чистых спортсменов".

Лидеры НАДО согласны с предложением ввести последовательные критерии для того, чтобы отдельные спортсмены из РФ могли соревноваться как нейтральные и независимые от Российского олимпийского комитета. Это должно распространяться на тех, кто попадал под надежные антидопинговые проверки в соответствии с практикой, установленной IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций).

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Данное заявление уже поддержали руководители антидопинговых организаций таких стран, как Австрия, Австралия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Швеция, Великобритания и США, а также Институт национальных антидопинговых организаций.

Национальный антидопинговый центр Украины присоединяется к призыву коллег о необходимости привлечения к ответственности РФ, в том числе, путем устранения российских спортивных федераций от участия в Зимних Олимпийских играх 2018 года. Соответствующее письмо официально направлено в Институт национальных антидопинговых организаций.

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В ноябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало доклад, в котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга. В отчете отмечалось, что российские спецслужбы покрывали системное применение допинга российскими спортсменами, допускали "прямое запугивание и вмешательство" в работу аккредитованной WADA антидопинговой лаборатории в Москве.

17 стран - членов Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) 14 сентября призвали Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить делегацию России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. 18 сентября к требованию присоединились еще 12 стран.
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рыгопрыгун это действительно инородное тело в Украине.Украину должен представлять патриот,человек любящий эту страну .За спортивные достижения тебе уважуха а дальше будь честным а не казачком засланым.Если есть честь и достоинство выйди из комитета страны которую ты не любишь
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на жаль, це не ригопригун проснувся. А це заява українського антидопінгового центру, а ригопригун очолює інше відомство - Національний Олімпійський Комітет України, якому український антидопінговий центр не підзвітний. Так що ригопригун своє слово ще скаже на захист кацапії, щоб не відстороняли їх, як він про це вже неодноразово просив МОК.
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да ладно "не подотчетный". может отчеты и не сдает в НОК но прямое подчинение и без указки НОК никакой центр бы официальной заявки не делал бы
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не чіпляйтесь до слова "непідзвітний". Справа не тільки в тому, що антидопінговий центр "отчёты Бубке не носит", а і в тому, що взагалі антидопінговий центр не є в організаційний структурі НОКу і ніяк ригопригуну не підпорядкований, не те що там непідзівтний. Незалежність національних антидопінгових центрів, в тому числі від національних олімп. комітетів - вимога міжнародного антидопінгового центру. У противному випадку - це не антидопінговий центр.
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***
18 кругов почета по стадиону сделал рашеский бегун, пока его не попустил допинг…
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"Ссыкуны" как раз те, что боятся в честной борьбе доказать своё преимущество, а придумывают бездоказательные обвинения, на основе сфабрикованных показаний беглого директора антидопинговой лаборатории Родченкова, который, кстати, вдруг оказался недоступным для дачи показаний в деле бвинения в адрес российских спортсменов. Доклад МакЛарена уже признан WADA, как не имеющий доказательной базы!
Главная новость сегодняшнего дня в мире спорта пришла из-за океана: Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.
Последние новости далеко не первые по данной теме. В июне WADA прекратило расследование в отношении 27 российских фехтовальщиков, упомянутых в докладе. Еще раньше от претензий к российским спортсменам, которых Макларен включил в список якобы нарушивших антидопинговые правила, отказалась Международная федерация каноэ (ICF), в марте сообщив, что достаточных доказательств вины спортсменов нет. А в феврале 2017 года генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер заявил о том, что WADA признало, что во многих случаях, представленных в отчете Макларена, доказательств может быть недостаточно, чтобы доказать вину российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.
https://rsport.ria.ru/blog_rian/20170913/1125669704.html
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Я бы сослался на "Эспрессо" или "Прямой", да там об этом ни слова!
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кацап, ну ніхто не буде читати кацапські висери, запий мельдонієм і їдь на олєньпіаду чмошнік.
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Ну подумаешь чемпиены по мельдонию не приедут . Вот если бы кацапов лишили права на ЧМ по футболу, это была бы настоящая ватная трагедия
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Ну в Пидере уже играть негде,бакланы крышу склевали,может оно само рассосется))
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Не рассосется. В пидерсе уже новый герб есть - двуглавый баклан называется
Украина присоединилась к призыву других стран отстранить Россию от Олимпиады-2018, - Национальный антидопинговый центр - Цензор.НЕТ 396
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та пусть едут!, всех там за сцаки и побаним!!!!
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О Дмитрии Донском и Олимпиаде

Спят,не зная, князя вои:
не огнем и не мечем
Рок Россию опозорил,
А ... пробиркою с мочей!

Если б знали - то восстали,
В Кремль пришли и розги дали!
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ГЕНЕТИКА РОСІЇ - генетика німих рабів, диких хижацьких орд, скопища тіл без душ, історичного прокляття людства, пекельних виродків, садистів, душогубів, алкоголіків, брехунів, загарбників… або ЧОМУ ПУТІН І РОСІЙСЬКИЙ ФАШИЗМ ПОВИННІ БУТИ ЗНИЩЕННІ
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Чемпионат по футболу 2018 вернуть Великобритании, украли падлы!
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...от всего мира её отстегнуть надо пока она с сев. коееей не соеденится
...шо потом?
...корейцы собаками питаются...
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Что это, радость Победы?
Нет, это все ещё кайф не прошёл!

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Гарантия - слово Фашика Донецкого.
Больше никаких гарантий.
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Пусть кацапы едут на олимпиаду в Вейшнорию....
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В соцсетях появился видеоролик, который все больше набирает популярность. На нем запечатлены двое терорристов, которые перед стрельбой из миномета решили снять на камеру, как они патриотично поют гимн России... перед смертью

https://vk.com/video-70187376_456239575
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Яндекс и ВК не предлагать. Как и вест гомно-рунет
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Бей кацапов в хвост и в гриву! И по рогам, и по рогам!
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В аду будет олим_и_АДА у лаптеголовых свинособак.
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Опять какая-то непоняточка.Опиум для народа?Лидеры НАДО!!!А тут мягко говоря...Ну как минимум глупо выглядит.

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Украина заняла пятое место в антирейтинге стран, чьих спортсменов поймали на допинге. Рейтинг приводит сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), передает "Униан".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина присоединилась к призыву других стран отстранить Россию от Олимпиады-2018, - Национальный антидопинговый центр
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