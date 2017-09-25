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 Политика Украины, Авто
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 Мининфраструктуры опровергло свое заявление о запрете выезда в ЕС на автомобиле без техосмотра с 2018 года

техосмотр

Министерство инфраструктуры опровергает свое заявление о необходимости обязательного технического осмотра автомобилей, выезжающих с территории Украины в страны-члены Евросоюза, с 2018 года.

Об этом говорится в сообщении министерства, информирует Цензор.НЕТ.

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"Пресс-служба Министерства инфраструктуры приносит извинения за некорректную подачу информации о дате введения обязательного технического осмотра транспортных средств. Информация о запрете въезда граждан на частных автомобилях на территорию ЕС с 2018 года без документа о техническом осмотре не соответствует действительности", - говорится в сообщении министерства.

Согласно сообщению, Мининфраструктуры разработало законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере обеспечения безопасности эксплуатации колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны", учитывающий требование обязательного наличия документа о проведении технического осмотра автомобилей при пересечении государственной границы Украины.

Мининфраструктуры совместно с народными депутатами уже в ближайшее время направит данный законопроект на рассмотрение Верховной Рады и надеется на его одобрение до 2018 года.

Также министр инфраструктуры Владимир Омелян поручил заместителю министра инфраструктуры Юрию Лавренюку на следующей неделе (2-6 октября) провести публичное обсуждение данного вопроса с привлечением общественности и журналистов.

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Как сообщалось, 20 сентября Мининфраструктуры заявило о том, что технический осмотр автомобилей, выезжающих с территории Украины в страны-члены Евросоюза будет обязательным с 2018 года.
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нас, простых людей, проверяют на прочность нервов такими действиями.... гав....ще вбросят, за которое бабла срубить хотят - авось проканает. буча поднимается - ненене, это все происки путина сразу заявления... убераем - мы ж парни дартаньяны мля....
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Брехня от Барыжьей власти--норма жизни))
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Надо нашей власти техосмотр устроит. А то у многих из них пробег уже большой и капиталке они не подлежат.
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Барыга говорят совсем износился,ноги пухнут от пьянок,вот бы его выхлоп проверить на СО))
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То от генпрокуратуры веселая история, про 200 лямов... теперь- вот это. Пора и мне повеселить всех, наверное:

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Эти твари вводят с 2018 года обязательный техосмотр для всех авто в Украине на Украинской регистрации,пора Гройсю со всем Кабмином в газовую камеру отправлять
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Граблегрызы строчат коменты шо дурные, расценки в ольгино снизили что ли?
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Анализ причин ДТП показывает, что 93% - это нарушения правил дорожного движения водителями, 0,5% -неудовлетворительное техсостояние автомобиля, 6,5%-неудовлетворительное состояние дороги. Поэтому все разговоры о повышении безопасности, после возвращения старой коррупционной схемы - ежегодных техосмотров - чушь!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМининфраструктуры опровергло свое заявление о запрете выезда в ЕС на автомобиле без техосмотра с 2018 года
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