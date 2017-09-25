 Мининфраструктуры опровергло свое заявление о запрете выезда в ЕС на автомобиле без техосмотра с 2018 года

Об этом говорится в сообщении министерства, информирует Цензор.НЕТ.
"Пресс-служба Министерства инфраструктуры приносит извинения за некорректную подачу информации о дате введения обязательного технического осмотра транспортных средств. Информация о запрете въезда граждан на частных автомобилях на территорию ЕС с 2018 года без документа о техническом осмотре не соответствует действительности", - говорится в сообщении министерства.
Согласно сообщению, Мининфраструктуры разработало законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере обеспечения безопасности эксплуатации колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны", учитывающий требование обязательного наличия документа о проведении технического осмотра автомобилей при пересечении государственной границы Украины.
Мининфраструктуры совместно с народными депутатами уже в ближайшее время направит данный законопроект на рассмотрение Верховной Рады и надеется на его одобрение до 2018 года.
Также министр инфраструктуры Владимир Омелян поручил заместителю министра инфраструктуры Юрию Лавренюку на следующей неделе (2-6 октября) провести публичное обсуждение данного вопроса с привлечением общественности и журналистов.
Как сообщалось, 20 сентября Мининфраструктуры заявило о том, что технический осмотр автомобилей, выезжающих с территории Украины в страны-члены Евросоюза будет обязательным с 2018 года.
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