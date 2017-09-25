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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (6124) Киев (18244)

 Такси на полной скорости влетело в маршрутку в Киеве: есть пострадавшие. ФОТО

Такси на полной скорости столкнулось с маршруткой утром в понедельник, 25 сентября, неподалеку от Индустриального моста в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

По словам очевидцев, автомобиль Renault Logan АА4666ОА на полной скорости влетел в маршрутное такси. В результате столкновения у легковушки повреждена вся передняя часть. Есть пострадавшие.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, а также медики скорой помощи.

Такси на полной скорости влетело в маршрутку в Киеве: есть пострадавшие 01

Кроме этого из-за аварии на дороге образовалась огромная пробка.

"Образовалась огромная пробка от "Дорогожичей" в направлении "Шулявки", движение парализовано. Ищите альтернативные маршруты объезда. На месте работает патрульная полиция и скорая медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП: один водитель погиб, еще один сбежал. ФОТОрепортаж+ВИДЕО


Такси на полной скорости влетело в маршрутку в Киеве: есть пострадавшие 02


Такси на полной скорости влетело в маршрутку в Киеве: есть пострадавшие 03
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таксист мажор (по аналоги с "мажором" из бэхи с тремя "9" в номере как тут писали некоторые). наверное сын прокурора. сейчас звонит чтобы отмазали
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Похоже на то. Да и этот новый логан стоит не больше 12-ти летней Е60 того гонщика-бегуна
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У таксодолбодятла, даже гос.номера говорят сами за себя - "чем больше отправлю на тот свет - тем лучше" #таксист666.
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маршрутчик видимо вырулил не глядя как всегда...... со второго ряда вырулил)))) там на первом обычно автобусы людей на посадку берут, маршрутчики со второго ряда, а выруливают на третий в лучшем случае, а то и на крайний левый))))
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а все почему? потому что до сих пор в ПДД есть дебильный пункт про пропуск общественного транспорта отъезжающего с места посадки-высадки пассажиров. Причем сцука пункт очень хитрый. "водитель общественного транспорта имеет право... убедившись в безопасности" а остальные - обязаны. т.е. тут при любом раскладе либо обоюдка либо таксер попал.
аналогичный пункт про обгон на перекрестке. даже если тебя при повороте лупит в левый бок обгоняющий дебил - обоюдка. потому как ты "обязан убедиться" а он "не имеет права".
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есть, согласен. но выезд на 4 полосу? там на фото видно, что логан стоин на 4 крайней левой полосе ближе к разделителю.....
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я не киевлянин и мне тяжело судить как там на самом деле. но на последней фотке я вижу логан во втором ряду (обрати внимание на сплошную справа от маршрутки). т.е. судя по всему в этом месте имеется примыкание справа и соответственно сужение дороги. Полоса правее сплошной - для общественного транспорта (я так предполагаю). весьма вероятно что маршрутка не отваливала от остановки а наоборот - стремилась всеми силами к ней а таксер завтыкал и пытался уйти правее, но маршрутка сука хитрая и тулила тоже по диагонали а там примыкание и машины... таксер "лево руля"... бл.... поздно.... бум
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смотри первое фото..... логан стоит в крайней левой полосе...... там металическое ограждение. стоит на разделительной прерывистой. второе фото уже сделано после того как их растащили......
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смотрю. до забора от логана еще две полосы (по одной едет таврия-пирожок, вторая обозначена прерывистой дальше). сколько там всего?
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пирожок стоит на той же полосе, что и логан. и сразу разделитель металлический ....
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да где ж сразу то? ты линию не видишь что ли? а между ней и забором есть место. или там нет полосы?
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линия идет под металлом.... разделитель там не так давно поставили
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ладно. хрен с ним. все равно есть сплошная справа от маршрутки (подозреваю что полоса для ОТ) а логан стоит мордой во второй (первой если не считать ПОТ)
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вина маршрутчика там... логан в крайней левой..... ПОТ там есть....
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И. на момент движения маршрутки ПОТ могла быть занята (например траликом с отвелившимися рогами - я не знаю - как вариант) или другой маршруткой на аварийке.
будет обоюдка
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на фото прикольно дом получился. из однослойной фанеры
вообще - в каких ипенях это место? по внешнему виду захолустье а не Киев.
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караваевы дачи....... ну хбз - вот в таком вот захолустье и живем..... Киев называется.
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да ладно - шутка. может неудачная. фото просто гнетущее какое то... одно радует - ты написал "старое"
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количество дтп в стране просто зашкаливает, уже полгода в Германии . сказать по правде не видел ни одного .
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"не видел" и "нет" - разные вещи.
я тоже последнюю аварию (последствия) видел с месяц назад. а бьются в городе каждый день.
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да я согласен но каждый день я прохожу и проезжаю большие расстояния и вижу много дорог много перекрестков , конечно дтп есть, но в Днепре я их видел просто каждый день и не раз в день
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все просто - в германии ты путешествуешь по такому же насыщенному городу как днепр? чтобы улицы были спроектированы под поток на порядок меньше чем сейчас?
Хотя водители в Днепре немного не в себе - это точно. Я там был пару раз в центре - тяжеловато с непривычки. Вообще в каждом городе свой ритм что ли. и чужак теряется часто. И не важно - из Киева ты приехал или из Бердичева. Пока в ритм конкретного города попадешь - будет некомфортно.
Если составить рейтинг городов с безумным движением (не по интенсивности а по водителям) то для меня это будет
0. Кировоград
1. Одесса
2. Харьков
3. Киев
4. все остальные - нормально
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***
глупый водитель боится дорогих машин,
умный - блатных номеров,
опытный - только маршруток
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Колхозники какие-то пишут, сначала открыли бы карту и посмотрели где Индустриальный мост, где Дорогожичи и где Шулявка. Там по фото видно, что это между индустриальной и Лебедева-Кумача
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Такси на полной скорости влетело в маршрутку - это сколько километров 200 для логана или название писал ...... ?
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обычно наемные таксерики работают сутки через сутки, вот и результат
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТакси на полной скорости влетело в маршрутку в Киеве: есть пострадавшие. ФОТО
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