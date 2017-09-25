 Такси на полной скорости влетело в маршрутку в Киеве: есть пострадавшие. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
По словам очевидцев, автомобиль Renault Logan АА4666ОА на полной скорости влетел в маршрутное такси. В результате столкновения у легковушки повреждена вся передняя часть. Есть пострадавшие.
На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, а также медики скорой помощи.
Кроме этого из-за аварии на дороге образовалась огромная пробка.
"Образовалась огромная пробка от "Дорогожичей" в направлении "Шулявки", движение парализовано. Ищите альтернативные маршруты объезда. На месте работает патрульная полиция и скорая медицинская помощь", - сказано в сообщении.
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аналогичный пункт про обгон на перекрестке. даже если тебя при повороте лупит в левый бок обгоняющий дебил - обоюдка. потому как ты "обязан убедиться" а он "не имеет права".
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будет обоюдка
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вообще - в каких ипенях это место? по внешнему виду захолустье а не Киев.
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я тоже последнюю аварию (последствия) видел с месяц назад. а бьются в городе каждый день.
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Хотя водители в Днепре немного не в себе - это точно. Я там был пару раз в центре - тяжеловато с непривычки. Вообще в каждом городе свой ритм что ли. и чужак теряется часто. И не важно - из Киева ты приехал или из Бердичева. Пока в ритм конкретного города попадешь - будет некомфортно.
Если составить рейтинг городов с безумным движением (не по интенсивности а по водителям) то для меня это будет
0. Кировоград
1. Одесса
2. Харьков
3. Киев
4. все остальные - нормально
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глупый водитель боится дорогих машин,
умный - блатных номеров,
опытный - только маршруток
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