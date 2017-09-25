 "Ощадбанк" за долги забрал здание банка Курченко

Об этом сообщила пресс-служба "Ощадбанка", передает Цензор.НЕТ.
В 2013 году здание по этому адресу было передано в залог "Ощадбанку" компанией "Капитал Инвест ЛТД" в обеспечение по кредитному договору, который был заключен между "Ощадбанком" и "Брокбизнесбанком" на сумму 200 млн грн.
"Бывшие владельцы "Брокбизнесбанка" были бенефициарами указанной компании. Поскольку "Брокбизнесбанк" не выполнил обязательства по кредитному договору, "Ощадбанк" в судебном порядке в течение более чем 3 лет пытался удовлетворить свои требования, в том числе за счет недвижимого залогового имущества", - говорится в сообщении.
В залоге "Ощадбанка" находилось два объекта недвижимости.
В августе 2016 года постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда Киева "Ощадбанк" добился взыскания объекта недвижимости по бул. Лепсе общей площадью более 12 тыс. кв. м, что позволило вернуть почти 120 млн грн.
"Для окончательного погашения задолженности "Ощадбанк" удовлетворил свои требования во внесудебном порядке и приобрел право собственности на предмет ипотеки, который расположен на ул. Саксаганского. Банк предоставил возможность предыдущему владельцу вывезти принадлежащие ему вещи и освободить здание. При реализации своих прав "Ощадбанк" встретил силовое сопротивление и провокации со стороны бывших владельцев", - сообщили в пресс-службе банка.
В "Ощадбанке" утверждают, что реализовав свое законное право на владение и пользование имуществом, банк выставит объекты недвижимости на продажу через прозрачные электронные торги.
"Брокбизнесбанк" принадлежал беглому олигарху Сергею Курченко. Банк признали неплатежеспособным в марте 2014 года.
1696 9
Двое фигурантов "дела Курченко" пошли на сделку со следствием и признали свою вину, - ГПУ(22)
Нардеп Добродомов заявил о попытке обыска силовиками его приемной. Луценко объяснил, что следственные действия проходят по делу Курченко(9)
По сделкам со следствием о признании вины в делах Курченко и Клименко на счет Госказначейства возвращены 280 млн грн, - Матиос(13)
В июле из России в Европу экспортировано 267 тыс. т угля, вывезенного с оккупированного Донбасса, - LIGA.net. ТАБЛИЦА(57)
О Самопомощи для тех кто живет в мире фантазий, белых сахарных облаков и голубых грез(0)
Убытки, причиненные преступной организацией, в которой участвует Курченко, превышают 14 млрд грн, - ГПУ(4)
Сегодня в Апелляционном суде Киева попытаются внести 100 млн грн. залога за "смотрящего" за бизнесом беглого олигарха Курченко, - Матиос(19)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Передел, передел - кто у власти тот и съел 😀
Ответить
Ответить