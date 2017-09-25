 "Ощадбанк" за долги забрал здание банка Курченко

Об этом

пресс-служба "Ощадбанка", передает

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В 2013 году здание по этому адресу было передано в залог "Ощадбанку" компанией "Капитал Инвест ЛТД" в обеспечение по кредитному договору, который был заключен между "Ощадбанком" и "Брокбизнесбанком" на сумму 200 млн грн.

"Бывшие владельцы "Брокбизнесбанка" были бенефициарами указанной компании. Поскольку "Брокбизнесбанк" не выполнил обязательства по кредитному договору, "Ощадбанк" в судебном порядке в течение более чем 3 лет пытался удовлетворить свои требования, в том числе за счет недвижимого залогового имущества", - говорится в сообщении.

В залоге "Ощадбанка" находилось два объекта недвижимости.

В августе 2016 года постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда Киева "Ощадбанк" добился взыскания объекта недвижимости по бул. Лепсе общей площадью более 12 тыс. кв. м, что позволило вернуть почти 120 млн грн.

"Для окончательного погашения задолженности "Ощадбанк" удовлетворил свои требования во внесудебном порядке и приобрел право собственности на предмет ипотеки, который расположен на ул. Саксаганского. Банк предоставил возможность предыдущему владельцу вывезти принадлежащие ему вещи и освободить здание. При реализации своих прав "Ощадбанк" встретил силовое сопротивление и провокации со стороны бывших владельцев", - сообщили в пресс-службе банка.

В

"Ощадбанке" утверждают, что

реализовав свое законное право на владение и пользование имуществом, банк выставит объекты недвижимости на продажу через прозрачные электронные торги.