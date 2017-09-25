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 Экономика, Киевские новости
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Все про:Брокбизнес (21) долг (1054) Ощадбанк (166) Курченко (416)

 "Ощадбанк" за долги забрал здание банка Курченко

ощадбанк

Государственный "Ощадбанк" в соответствии с Законом Украины "Об ипотеке" получил право собственности на здание "Брокбизнесбанка" на ул. Саксаганского в Киеве в счет долга в сумме 200 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба "Ощадбанка", передает Цензор.НЕТ.

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В 2013 году здание по этому адресу было передано в залог "Ощадбанку" компанией "Капитал Инвест ЛТД" в обеспечение по кредитному договору, который был заключен между "Ощадбанком" и "Брокбизнесбанком" на сумму 200 млн грн.

"Бывшие владельцы "Брокбизнесбанка" были бенефициарами указанной компании. Поскольку "Брокбизнесбанк" не выполнил обязательства по кредитному договору, "Ощадбанк" в судебном порядке в течение более чем 3 лет пытался удовлетворить свои требования, в том числе за счет недвижимого залогового имущества", - говорится в сообщении.

В залоге "Ощадбанка" находилось два объекта недвижимости.

В августе 2016 года постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда Киева "Ощадбанк" добился взыскания объекта недвижимости по бул. Лепсе общей площадью более 12 тыс. кв. м, что позволило вернуть почти 120 млн грн.

"Для окончательного погашения задолженности "Ощадбанк" удовлетворил свои требования во внесудебном порядке и приобрел право собственности на предмет ипотеки, который расположен на ул. Саксаганского. Банк предоставил возможность предыдущему владельцу вывезти принадлежащие ему вещи и освободить здание. При реализации своих прав "Ощадбанк" встретил силовое сопротивление и провокации со стороны бывших владельцев", - сообщили в пресс-службе банка.

В "Ощадбанке" утверждают, что реализовав свое законное право на владение и пользование имуществом, банк выставит объекты недвижимости на продажу через прозрачные электронные торги.

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"Брокбизнесбанк" принадлежал беглому олигарху Сергею Курченко. Банк признали неплатежеспособным в марте 2014 года.
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Ощадбанк сам в неймовірних боргах, кожного року Ощадбанк несе збитки більш ніж на 15 млрд грн!
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Напомним, 22 сентября генпрокурор Луценко заявил спецконфискации 200 млн долларов "семьи" экс-президента Украины Виктора Януковича. "Сегодня вступило в законную силу решение Сосновского райсуда г. Черкассы о еще одной спецконфискации банковских активов мафии Януковича на общую сумму 200 млн долларов", - сообщал он. Отметим, ГПУ уже вернула в бюджет 1,5 млрд долларов Януковича. По оценкам экспертов, бывший президент нанес Украине убытков в размере 40 млрд долларов. Кроме того, ранее заместитель генерального прокурора Евгений Енин заявил, что решение о спецконфискации "денег Януковича" имеет гриф "секретно".
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Йопсельма! Курчєнка - жебрак? А тепер ще й безхатченко? Дурість це - за борги відбирати. Правильніше було б конфісковувати за економічні злочини.
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Картинка к статье классная, говорящая 😀
Передел, передел - кто у власти тот и съел 😀
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А Укртелеком и 3-4 электростанции у ахметки забрать слабо?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Ощадбанк" за долги забрал здание банка Курченко
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