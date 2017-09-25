 Судилище в Москве рассматривает ходатайство о продлении ареста украинского заложника Сущенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин.
Лефортовский районный суд Москвы 27 июня продлил срок содержания под стражей Сущенко еще на три месяца, до 30 сентября.
ФСБ РФ 30 сентября прошлого года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной".
Уголовное дело российские следователи возбудили по статье "шпионаж".
Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.
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