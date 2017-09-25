 В трех населенных пунктах Донбасса зафиксировано появление новых российских наемников, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат (НФ), руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"В Новоазовске, Безыменном, Самсоново отмечается появление российских наемников (не из состава "9-го омсп мп 1-го АК ДНР"). Небольшими группами с бронетехникой - по 20-30 чел, также в каждой группе 2-3, реже 3-4 единицы ББМ, свой автотранспорт, активно передвигаются по трассе Новоазовск - Тельманово, в районе Красноармейского и Патриотичного", - написал он.
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це, мабуть санкції американські діяти почали?!
може треба заборонити купівлю кацапської нафти/газу?
Американці з Іраном таке робили, може з кацапами треба починати?!
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,, Умрем за Вас, сдохнем за Русский Мир, но живыми бандеровцам не сдадимся!,,
,,Урааааааааа!!!!!,,
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им же еще не сообщили, что проект прикрывается, финансирование сворачивается, всех переводятся на самоокупаемость (а там все украдено еще до них)... кредит не погасить...
опять же - укроДРГ , заградотряды, передвижные крематории и безыменные могилы (это я перечисляю все развлечения)
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