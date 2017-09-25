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Все про:Донбасс (16174) Тымчук (1531) наемники РФ (125)

 В трех населенных пунктах Донбасса зафиксировано появление новых российских наемников, - ИС

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На оккупированной территории Донбасса зафиксировано появление российских наемников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат (НФ), руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В Новоазовске, Безыменном, Самсоново отмечается появление российских наемников (не из состава "9-го омсп мп 1-го АК ДНР"). Небольшими группами с бронетехникой - по 20-30 чел, также в каждой группе 2-3, реже 3-4 единицы ББМ, свой автотранспорт, активно передвигаются по трассе Новоазовск - Тельманово, в районе Красноармейского и Патриотичного", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия предупредила главарей "Л/ДНР" о сокращении финансирования, - ИС

В трех населенных пунктах Донбасса зафиксировано появление новых российских наемников, - ИС 01

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іхтамнету)
це, мабуть санкції американські діяти почали?!
може треба заборонити купівлю кацапської нафти/газу?
Американці з Іраном таке робили, може з кацапами треба починати?!
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Очередная утилизация Путиным своих отбросов с помощью ВСУ.
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,, Товарищ Путин, группа обдрочЕНцев ,,шахтеров,, к выполнению правительственного задания готовы!,,
,, Умрем за Вас, сдохнем за Русский Мир, но живыми бандеровцам не сдадимся!,,


,,Урааааааааа!!!!!,,
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бедненькие!
им же еще не сообщили, что проект прикрывается, финансирование сворачивается, всех переводятся на самоокупаемость (а там все украдено еще до них)... кредит не погасить...
опять же - укроДРГ , заградотряды, передвижные крематории и безыменные могилы (это я перечисляю все развлечения)
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Нет самоокупаемости? Будут совокупляться друг с другом.
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