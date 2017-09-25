 В СБУ сдался бывший боевик "ДНР", обеспечивавший охрану российского командования на Донбассе. ВИДЕО

Правоохранители установили, что в 2014 году житель Донецкой области поддавшись обещаниям сепаратистов присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористической организации "ДНР".
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"В составе бандформирований, он охранял военные объекты, в частности "генеральный штаб" боевиков и представителей российского командования. Став свидетелем грабежей местного населения, издевательств со стороны российских военных, он решил покинуть ряды боевиков и территорию так называемой "Новороссии"", - сказано в сообщении.
Отмечается, что долгое время он, опасаясь уголовной ответственности, скрывался у родственников на подконтрольной украинской власти территории.
"Узнав от знакомых о программе СБУ "Тебя ждут дома", бывший боевик обратился в правоохранительные органы и сообщил о своем участии в составе ОПГ. Обстоятельства совершенного человеком правонарушения проверяются в рамках уголовного производства. Сейчас бывший боевик находится дома со своей семьей и ожидает предусмотрено законодательством Украины освобождения от уголовной ответственности. Он призвал участников незаконных вооруженных формирований возвращаться домой, к своим детям, женам и родителям, воспользовавшись программой СБУ "Тебя ждут дома". - сообщили в пресс-службе СБУ.
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А несколько раз туда-сюда программа всепрощенья допускает?
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Про Сирию.
Позавчера там зашкварили кацапского генерала, командующего 5-й армией, Асапова.
Туда тебе и дорога, скотина! Гори в аду за путенскую ложь!
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Что особо приятно, эта кацапская скотина в свое время командовала российскими оккупационными войсками в Донецкой области.
Но, Бог - не фраер. Его не обманешь!
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Нефик бомбить мирных жителей.
Приятного прослушивания ансамбля им.Александрова
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