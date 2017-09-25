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Все про:боевик (19138) программа (122) СБУ (14951)

 В СБУ сдался бывший боевик "ДНР", обеспечивавший охрану российского командования на Донбассе. ВИДЕО

Бывший боевик, который был задействован в охране российских военных в так называемой "ДНР", воспользовался Программой Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Правоохранители установили, что в 2014 году житель Донецкой области поддавшись обещаниям сепаратистов присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористической организации "ДНР".

"В составе бандформирований, он охранял военные объекты, в частности "генеральный штаб" боевиков и представителей российского командования. Став свидетелем грабежей местного населения, издевательств со стороны российских военных, он решил покинуть ряды боевиков и территорию так называемой "Новороссии"", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ пресекла многомиллионные поставки продуктов питания в "ДНР/ЛНР". ФОТО

Отмечается, что долгое время он, опасаясь уголовной ответственности, скрывался у родственников на подконтрольной украинской власти территории.

"Узнав от знакомых о программе СБУ "Тебя ждут дома", бывший боевик обратился в правоохранительные органы и сообщил о своем участии в составе ОПГ. Обстоятельства совершенного человеком правонарушения проверяются в рамках уголовного производства. Сейчас бывший боевик находится дома со своей семьей и ожидает предусмотрено законодательством Украины освобождения от уголовной ответственности. Он призвал участников незаконных вооруженных формирований возвращаться домой, к своим детям, женам и родителям, воспользовавшись программой СБУ "Тебя ждут дома". - сообщили в пресс-службе СБУ.
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Там наверное у всех такие рожи. С умными рожами в "полученцы-оплаченцы" не берут
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Да. Не все могут пройти фейс-контроль. Проходят лишь те, у кого на морде лица, не обезображенном интеллектом, явные признаки тяжелой борьбы с зеленым змием.
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Беруть і з "розумними". Але тоді інтелект повинен бути вдвічі нижчий від середньостатистичного. Цитата з хорошого фільму "Тот самый Мюнхгаузен": "Умное лицо - это ещё не признак ума. Все самые большие глупости не Земле делались именно с этим выражением лица..."
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Это единственный из многих тысяч, который не стоял с палкой на блок-посту.
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СБУ прислушалась к пожеланиям читателей Цензор.нет и внесла некоторое разнообразие в воплощение в жизнь де-факто амнистии,теперь к стояниям на блок-постах добавляються рытье окопов и охрана сепарских объектов.Для женщин-еду готовила.
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Ну да, немножко "посепаратил" и "потеррористил", а теперь - всепрощенье и обычный гражданин.
А несколько раз туда-сюда программа всепрощенья допускает?
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Для этого домбасенка должна быть не программа "Тебя ждут дома", а пятилетний отпуск в урановую шахту!!!
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Оффтоп)))
Про Сирию.
Позавчера там зашкварили кацапского генерала, командующего 5-й армией, Асапова.
Туда тебе и дорога, скотина! Гори в аду за путенскую ложь!

В СБУ сдался бывший боевик "ДНР", обеспечивавший охрану российского командования на Донбассе - Цензор.НЕТ 3752
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ПС

Что особо приятно, эта кацапская скотина в свое время командовала российскими оккупационными войсками в Донецкой области.
Но, Бог - не фраер. Его не обманешь!
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Нефик шастать по чужим земля с оружием.
Нефик бомбить мирных жителей.
Приятного прослушивания ансамбля им.Александрова
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То есть он спокойно находился на подконтрольной территории,а СБУ спокойно спала?
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Сепар до своих,сепаров перебежал.. Новость ниочем
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это такое дно, что даже комментировать не хочется. "Став свидетелем", он только через 3,5 года войны сообразил, что хочет сдаться (рашка финансирование сократила). Болливудская инсценировка от СБУ, обнять и плакать. И в "Миротворец" его, конечно, тоже не занесут, пусть там останется место для личных пециных врагов - противников сепаратизма.
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Ничего не делал -- только суп готовил и траншеи рыл --- а блядь кто 10 тысяч граждан Украины убил на территории Донецка и Луганска , кто расстреливал военных УКраины под Иловайском и в Дебальцево ?? А этот уже прощен -- скоро ему пенсию дадут и паек от Красного Креста --как БЕЖЕНЦУ !!! И не дебилы ли мы в Украине такое делая ?
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И этот почти не виновен, лучше бы не писали об этих "ангелах", а то народ и так на взводе.
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У меня знакомый судья в Донбассе пошел в отставку официально в 2015 году в Украине , хоть и не работал с мая 2014 года после оккупации , а жил в Сочи --- получил пособие судейское в 25 тысяч гривен в месяц --пожизненное -- а в мае Указом Захарченко стал официальным террористом -- судьей одного из Донецких городов . Вопрос -- его 25 тысяч гривен каждый месяц -- кто получает или их Украина копит ему до лучших времен . А он в это время судит наших бойцов в Лугандоне и активистов .
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Не, ну все они там окопы роют, что-то охраняют, херней страдают, а кто же тогда, блин, стреляет? Нееее, по каждому втихаря выяснять надо - чем занимался, чем дышал, чтобы потом... А то, видишь, понравилось им овцами прикидываться.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ СБУ сдался бывший боевик "ДНР", обеспечивавший охрану российского командования на Донбассе. ВИДЕО
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