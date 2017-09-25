 Массовое отравление копченой рыбой во Львове: число пострадавших превысило 50 человек

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET, п ричина вспышки кишечной инфекции не установлена, но медики предполагают, что это сальмонеллез.
Как сообщила главный эпидемиолог Львовской Наталия Тимко, по состоянию на вечер воскресенья, 24 сентября, в областной инфекционной больнице лежит 48 человек, еще двое госпитализированы в Пустомытовскую районную больницу. Среди заболевших - семеро детей. Еще четверо пациентов, обратившихся к медикам по тому же поводу, от госпитализации отказались и лечатся амбулаторно.
По словам Тимко, результаты лабораторных исследований еще не готовы. Ориентировочно, они будут во вторник.
Напомним, что первые массовые обращения с жалобами на пищевое отравление львовские медики зафиксировали еще в пятницу. Выяснилось, что все пострадавшие употребляли скумбрию горячего копчения, которую приобрели в закрытом павильоне Привокзального рынка во Львове. Оказалось, что продавец накануне купила 25 кг замороженной рыбы и в домашних условиях ее коптила.
Полиция уже открыла уголовное производство по статье 325 ч.1 УК - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Санкция статьи предусматривает штраф 1700 грн или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
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А тут речь о горячем копчении - это несколько иное и "жидкий дым" тут не прокатит.
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я места на таких рынках с мясом и рыбой десятой дорогой обхожу....
в магазах больших хоть в холодильниках и поковырять можно, рассмотреть
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