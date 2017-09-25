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Все про:Львов (3719) отравление (880)

 Массовое отравление копченой рыбой во Львове: число пострадавших превысило 50 человек

отравление

Львовские медики зафиксировали уже 54 человека, отравившихся копченой рыбой, которую они приобрели на Привокзальном рынке во Львове. Среди пострадавших - семеро детей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET, п ричина вспышки кишечной инфекции не установлена, но медики предполагают, что это сальмонеллез.

Как сообщила главный эпидемиолог Львовской Наталия Тимко, по состоянию на вечер воскресенья, 24 сентября, в областной инфекционной больнице лежит 48 человек, еще двое госпитализированы в Пустомытовскую районную больницу. Среди заболевших - семеро детей. Еще четверо пациентов, обратившихся к медикам по тому же поводу, от госпитализации отказались и лечатся амбулаторно.

По словам Тимко, результаты лабораторных исследований еще не готовы. Ориентировочно, они будут во вторник.

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Напомним, что первые массовые обращения с жалобами на пищевое отравление львовские медики зафиксировали еще в пятницу. Выяснилось, что все пострадавшие употребляли скумбрию горячего копчения, которую приобрели в закрытом павильоне Привокзального рынка во Львове. Оказалось, что продавец накануне купила 25 кг замороженной рыбы и в домашних условиях ее коптила.

Полиция уже открыла уголовное производство по статье 325 ч.1 УК - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Санкция статьи предусматривает штраф 1700 грн или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

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Ага. По заказу Крымля купила рыбу и травонула биндеровцеф!
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Вот как раз Кремль тут не при делах. А треугольник Содовый-Михо-Банковая очень даже.
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Т.е. это " треугольник Содовый-Михо-Банковая" заставили дуру в нарушение санитарных норм рыбу коптить и хранить пред продажей?
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Рыба очень дорогая,лежит долго ,заванивается потихоньку ,отсюда и результат ..
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Дело не только в этом. Рыбу сейчас редко коптят. Обрабатывают жидкостью, имитирующей копчение. Паразиты при этом не уничтожаются.
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Это ты про "холодное копчение" "жидким дымом".

А тут речь о горячем копчении - это несколько иное и "жидкий дым" тут не прокатит.
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Только что прочитал, что медики предполагают сальмонеллёз. Не ботулизм, но тоже- не слабо.
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отравившихся копченой рыбой, которую они приобрели на Привокзальном рынке во Львове .....
я места на таких рынках с мясом и рыбой десятой дорогой обхожу....
в магазах больших хоть в холодильниках и поковырять можно, рассмотреть
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Я недавно тільки писав рехворматору Гройсману на його сторінці у фейсбуці про контролюючу роль держави та його крилате "руки відіб'ю за проведення перевірок". Як у воду дивився, то в Одесі спалили дітей внаслідок порушення правил пожежної безпеки, то тепер у Львові потравилися масово люди. Рехворматори з Кабміну не можуть порядок навести в контролюючих органах і пішли по шляху найменшого супротиву - відмінили перевірки, тепер маємо результати: люди горять і травляться. Чи може так було задумано? Треба ж лишнє населенням баригам убирати, щоб менше їли, як вони самі сказали....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМассовое отравление копченой рыбой во Львове: число пострадавших превысило 50 человек
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