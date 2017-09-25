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 Бальчун о работе в "Укрзалізниці": "Наибольший успех в том, что я выжил и вернулся"

бальчун войцех

Экс-глава "Укрзалізниці" считает, что его команде удалось стабилизировать компанию и восстановить репутацию на международной арене.

Бывший глава правления "Укрзалізниці" Войцех Бальчун считает, что его команде удалось стабилизировать ситуацию в компании и улучшить финансовые показатели. Об этом он сказал в интервью польскому изданию Wiadomosci Onet, отвечая на вопрос о главных своих успехах во время работы в УЗ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"С точки зрения опасений и рисков, которые я принял во внимание при поездке в Украину, могу сказать, что наибольший успех в том, что я выжил и вернулся", - сказал Бальчун.

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Он считает, что его команде удалось стабилизировать компанию. "Нам удалось значительно улучшить финансовые результаты - и за 2016 год, и за первые два квартала 2017 года мы показали прибыль после нескольких лет убытков", - отметил Бальчун.

Также бывший глава УЗ отметил создание стратегии развития компании на пять лет и "восстановление репутации на международной арене".

"Мы внедрили или инициировали целый комплекс инициатив по реформированию, которые, я надеюсь, будут продолжены", - добавил Бальчун.

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Напомним, Кабинет министров 9 августа принял решение удовлетворить заявление главы "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна об отставке. Бальчун был назначен на должность главы "Укрзалізниці" 20 апреля 2016 года.
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Да в вас в кого не плюнь - все успешные и результативные рихворматоры. Что ты, что твой Омелян,который на тебя все время гнал.
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"С точки зрения опасений и рисков, которые я принял во внимание при поездке в Украину, могу сказать, что наибольший успех в том, что я выжил и вернулся", - сказал Бальчун.

Ну, как для рокера, как-то слишком по няшному выглядит это заявление.
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Думает ух, пронесло, бабла срубил и не посадили.
КТО еще хочет на годик порулить УЗ?!!! Кому денег надо?
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От же падла,оно ещё и прикалывается,ты гнида пшековская расскажи лучше нам сколько ты капусты Гройсе наносил,что он так долго за тебя мазу тянул?
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За три года ни одного успешного "реформатора - западника" ,
показавшего реальные результаты, не было.
Все кадровые решения - провалы.
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Любое дело можно сделать, если есть чем и знаешь как.

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"за первые два квартала 2017 года мы показали прибыль после нескольких лет убытков"

А Как Омелян бесился, что прибыль уходит государству, а не в его карман.
Посмотрим - не станет ли теперь Укрзализныця при человеке Омеляна снова резко убыточной.
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Всё таки что бы не говорили Бальчун впервые за несколько десятилетий вывел Укрзализныцю в плюс. Кто там сколько украл пусть разбирается прокуратура, главное заводы загружены заказами на вагоны и другой подвижной состав, медленно но внедряются новые стандарты. Что будет дальше, посмотрим шоу от нового борцуна Омеляна.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБальчун о работе в "Укрзалізниці": "Наибольший успех в том, что я выжил и вернулся"
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