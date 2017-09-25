 Бальчун о работе в "Укрзалізниці": "Наибольший успех в том, что я выжил и вернулся"

Бывший глава правления "Укрзалізниці" Войцех Бальчун считает, что его команде удалось стабилизировать ситуацию в компании и улучшить финансовые показатели. Об этом он сказал в интервью польскому изданию Wiadomosci Onet, отвечая на вопрос о главных своих успехах во время работы в УЗ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"С точки зрения опасений и рисков, которые я принял во внимание при поездке в Украину, могу сказать, что наибольший успех в том, что я выжил и вернулся", - сказал Бальчун.
Он считает, что его команде удалось стабилизировать компанию. "Нам удалось значительно улучшить финансовые результаты - и за 2016 год, и за первые два квартала 2017 года мы показали прибыль после нескольких лет убытков", - отметил Бальчун.
Также бывший глава УЗ отметил создание стратегии развития компании на пять лет и "восстановление репутации на международной арене".
"Мы внедрили или инициировали целый комплекс инициатив по реформированию, которые, я надеюсь, будут продолжены", - добавил Бальчун.
Напомним, Кабинет министров 9 августа принял решение удовлетворить заявление главы "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна об отставке. Бальчун был назначен на должность главы "Укрзалізниці" 20 апреля 2016 года.
879 12
Задержанный на взятке $70 тысяч чиновник гражданин Польши, назначенный предыдущим руководством "Укрзализныци" , - Луценко. ФОТО(77)
Омелян: Бальчуна могут вызвать на допрос(84)
"Бальчун ушел, осталась министр здравоохранения. Но, думаю, ее тоже додушат", - Кравчук об иностранцах во власти(136)
Конкурс на должность нового главы "Укрзализныци" можно провести за 3 месяца, - Омелян(23)
Перша перемога реформаторських сил нового уряду(0)
"Теперь ключевое - полная замена всего руководящего состава "Укрзализныци", - Омелян(58)
Кабмин уволил Бальчуна с должности главы "Укрзализныци", - Омелян(147)
Ответить
Ответить
Ну, как для рокера, как-то слишком по няшному выглядит это заявление.
Ответить
КТО еще хочет на годик порулить УЗ?!!! Кому денег надо?
Ответить
Ответить
показавшего реальные результаты, не было.
Все кадровые решения - провалы.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А Как Омелян бесился, что прибыль уходит государству, а не в его карман.
Посмотрим - не станет ли теперь Укрзализныця при человеке Омеляна снова резко убыточной.
Ответить
Ответить