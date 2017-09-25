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 Бальчун о работе в "Укрзализныце": "Наибольший успех в том, что я выжил и вернулся"

бальчун войцех

Экс-глава "Укрзалізниці" считает, что его команде удалось стабилизировать компанию и восстановить репутацию на международной арене.

Бывший глава правления "Укрзалізниці" Войцех Бальчун считает, что его команде удалось стабилизировать ситуацию в компании и улучшить финансовые показатели. Об этом он сказал в интервью польскому изданию Wiadomosci Onet, отвечая на вопрос о главных своих успехах во время работы в УЗ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"С точки зрения опасений и рисков, которые я принял во внимание при поездке в Украину, могу сказать, что наибольший успех в том, что я выжил и вернулся", - сказал Бальчун.

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Он считает, что его команде удалось стабилизировать компанию. "Нам удалось значительно улучшить финансовые результаты - и за 2016 год, и за первые два квартала 2017 года мы показали прибыль после нескольких лет убытков", - отметил Бальчун.

Также бывший глава УЗ отметил создание стратегии развития компании на пять лет и "восстановление репутации на международной арене".

"Мы внедрили или инициировали целый комплекс инициатив по реформированию, которые, я надеюсь, будут продолжены", - добавил Бальчун.

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Напомним, Кабинет министров 9 августа принял решение удовлетворить заявление главы "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна об отставке. Бальчун был назначен на должность главы "Укрзалізниці" 20 апреля 2016 года.
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Ще раз підтвердив, що живемо ми в банановій республіці, і ще не скоро цього звання позбавимось...
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От цікаво, чому всі критики акцентують на тому, що Бальчун рокер??

Так це ж круто! Рок - найкраща музика у світі! Треба щоб УЗ керував жирний бритоголовий адепт рюсского шансона?
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Что за бред? Смеются, что он гитарист, не более того. Рок - не рок, всем плевать. А критикуют его за убытки в УЗ и повышение стоимости проезда.
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Ну тоді дивно вдвойнє, бо:
1) білети ростуть в ціні у нас стабільно із року в рік при усіх керівниках УЗ. При міністрі Богі Колєсніковому білети подорожчали на 30% за рік у три заходи перед Євро-2012, хоча бакс тоді був стабільним.

2) Так а де збитки-то? Офіційно мова йде про прибутки за 2016 і першу половину 2017. Про збитки говорить тільки одна людина - Омелян. І то в нього збитки обумовлені курсовою різницею, яку ніде у світі не беруть до уваги.
http://cfts.org.ua/news/2017/08/02/ukrzaliznytsya_zavershila_pervoe_polugodie_s_chistoy_pribylyu_1225_mln_griven_po_msfo_42126

Ось дані мабуть найавторитетнішого сайту у галузі, який надає слово і Омеляну, і Бальчуну...
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"Офіційно мова йде про прибутки за 2016 і першу половину 2017." - так это же отчет Укрзализныци про прибыль в Укрзализныци. То что они были заинтересованы в таком отчете в голову не приходило? "Эрнст энд Янг" сделал проверку - миллиардные убытки в Укрзализныце за 2016 год.
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Даже Бульчун признал, что "Эрнст энд Янг" делало аудит и насчитало 7 млрд. убытков. А ты ничего не можешь найти. Грустно. Ладно, держи ссылку, раз пользоваться интернетом не умеешь - https://economics.unian.net/transport/1894369-ukrzaliznyitsya-v-2016-godu-poluchila-svyishe-7-milliardov-ubyitka-audirovannaya-otchetnost.html . Сейчас начнется визг, что это подстава - были наняты аферисты, для очернения святого Бульчуна, но : «Укрзализныця» отобрала «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги» для аудита финотчетности по МСФО http://n-auditor.com/ru/novini-3/item/53938-%C2%AB%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%86%D1%8F%C2%BB-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%C2%AB%D1%8D%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82-%D1%8D%D0%BD%D0%B4-%D1%8F%D0%BD%D0%B3-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D1%81%D1%84%D0%BE.html
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Ну, тада порохобот давай ссылку на убытки, или ты киздун.
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Ты тупорылый, брехливый порохобот, откуда я знаю по какому адресу твоя ссылка, которую еще и забанили.

Это - отмазка, которая подтверждает шо ты - киздун.
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Мне что каждому Бульчуно-троллю ссылку кидать?
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пусть радуеться что не убили...а то понаехали тут всякие грабить нашу богатую неньку
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От, до речі, не розумію такої жорсткої критики Бальчуна. Омелян що тролів найняв?

Якщо об"єктивно, то із усіх іноземців у владі Бальчун мабуть найефективніший. До того ж Абрамовічуса питань набагато більше, але його так брудом не поливали.

А Бальчун ж добився того, чого не міг добитися жоден керівник УЗ з часів Кірпи - прибуток дати. Це хіба не досягнення?

Ну і експреси у Польщу (а з 2018 Бальчун і на Угорщину запланував) - це реально круто!

І так, той, хто говорить про "варягів західних", чомусь, якр правило, пише собачою... Вата, чи що?
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Про прибутки говориться у фінансових звітах за 2016 та перше півріччя 2017. Якщо це брехня, то навіть скромний аудит це виявить. Аудит Омелян чомусь проводити не хоче, а тільки виступає із заявами. І Майбахи жінці купує при цьому)))
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Бальчун о работе в "Укрзалізниці": "Наибольший успех в том, что я выжил и вернулся"
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Эти ШАКАЛадНЫЕ мерзкие подонки, бандюги-ворюги из шоблы оффшорного барыги, всех успешных реформаторов, а также борцов с коррупцией выживают из Украины.

Так было с грузинскими реформаторами создателя Нацполиции Украины Экой Згуладзе, главой Нацполиции Хатией Деканоизде, пытаются это сделать с зам.главы НАБУ Гизо Углавой, уволили из ГПУ и преследуют за поимку с поличным "бриллиантовых" прокуроров Давида Сакварелидзе, уже не говоря за Михеила Саакашвили в отношении которого порошенко вообще пошел по беспределу.........................................

Также выжили из Украины - министра экономики литовца Айвараса Абрамавичуса заслугой которого стало введение электронных закупок Prozorro литовца, кстати этим эта воровская шобла гордится, причисляя это к своим заслугам.

Подобная участь постигла и поляка Бальчуна, при котором впервые за всю историю своего существования руководимая им "Укрзализныца" начала приносить многомиллионные прибыли в бюджет Украины.

Но для этой воровской шоблы нужно, шобы прибыль шла в их карманы, как и прежде, а не в госбюджет.

Потому, при посредничестве олигархов, эта воровская власть - выжила Бальчуна из Украины.

И если бы порошенко, на самом деле, хотел бороться с коррупцией, то всячески помогал Савику Шустеру, подавляющее большинство передач которого были направлены против коррупции.

Вместо этого порошенко, наоборот, как мог мешал выходу в эфир передачам Шустера, хотя при этом, в мерзкой, циничной форме утверждал о своей поддержке.

Кроме того, идет постоянная травля со стороны власти: НАБУ, САП, антикоррупционеров .......

Нужно понимать коррупция - это самый опасный враг нацбезопасности Украины который страшнее чем шизофреник путин.

И если наш украинский народ не защитит успешных иностранных реформаторов и борцов с коррупцией - будущего у нашей страны не будет!!!



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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБальчун о работе в "Укрзализныце": "Наибольший успех в том, что я выжил и вернулся"
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