 Бальчун о работе в "Укрзализныце": "Наибольший успех в том, что я выжил и вернулся"

Бывший глава правления "Укрзалізниці" Войцех Бальчун считает, что его команде удалось стабилизировать ситуацию в компании и улучшить финансовые показатели. Об этом он сказал в интервью польскому изданию Wiadomosci Onet, отвечая на вопрос о главных своих успехах во время работы в УЗ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"С точки зрения опасений и рисков, которые я принял во внимание при поездке в Украину, могу сказать, что наибольший успех в том, что я выжил и вернулся", - сказал Бальчун.
Он считает, что его команде удалось стабилизировать компанию. "Нам удалось значительно улучшить финансовые результаты - и за 2016 год, и за первые два квартала 2017 года мы показали прибыль после нескольких лет убытков", - отметил Бальчун.
Также бывший глава УЗ отметил создание стратегии развития компании на пять лет и "восстановление репутации на международной арене".
"Мы внедрили или инициировали целый комплекс инициатив по реформированию, которые, я надеюсь, будут продолжены", - добавил Бальчун.
Напомним, Кабинет министров 9 августа принял решение удовлетворить заявление главы "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна об отставке. Бальчун был назначен на должность главы "Укрзалізниці" 20 апреля 2016 года.
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Так це ж круто! Рок - найкраща музика у світі! Треба щоб УЗ керував жирний бритоголовий адепт рюсского шансона?
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1) білети ростуть в ціні у нас стабільно із року в рік при усіх керівниках УЗ. При міністрі Богі Колєсніковому білети подорожчали на 30% за рік у три заходи перед Євро-2012, хоча бакс тоді був стабільним.
2) Так а де збитки-то? Офіційно мова йде про прибутки за 2016 і першу половину 2017. Про збитки говорить тільки одна людина - Омелян. І то в нього збитки обумовлені курсовою різницею, яку ніде у світі не беруть до уваги.
http://cfts.org.ua/news/2017/08/02/ukrzaliznytsya_zavershila_pervoe_polugodie_s_chistoy_pribylyu_1225_mln_griven_po_msfo_42126
Ось дані мабуть найавторитетнішого сайту у галузі, який надає слово і Омеляну, і Бальчуну...
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Это - отмазка, которая подтверждает шо ты - киздун.
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Якщо об"єктивно, то із усіх іноземців у владі Бальчун мабуть найефективніший. До того ж Абрамовічуса питань набагато більше, але його так брудом не поливали.
А Бальчун ж добився того, чого не міг добитися жоден керівник УЗ з часів Кірпи - прибуток дати. Це хіба не досягнення?
Ну і експреси у Польщу (а з 2018 Бальчун і на Угорщину запланував) - це реально круто!
І так, той, хто говорить про "варягів західних", чомусь, якр правило, пише собачою... Вата, чи що?
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Эти ШАКАЛадНЫЕ мерзкие подонки, бандюги-ворюги из шоблы оффшорного барыги, всех успешных реформаторов, а также борцов с коррупцией выживают из Украины.
Так было с грузинскими реформаторами создателя Нацполиции Украины Экой Згуладзе, главой Нацполиции Хатией Деканоизде, пытаются это сделать с зам.главы НАБУ Гизо Углавой, уволили из ГПУ и преследуют за поимку с поличным "бриллиантовых" прокуроров Давида Сакварелидзе, уже не говоря за Михеила Саакашвили в отношении которого порошенко вообще пошел по беспределу.........................................
Также выжили из Украины - министра экономики литовца Айвараса Абрамавичуса заслугой которого стало введение электронных закупок Prozorro литовца, кстати этим эта воровская шобла гордится, причисляя это к своим заслугам.
Подобная участь постигла и поляка Бальчуна, при котором впервые за всю историю своего существования руководимая им "Укрзализныца" начала приносить многомиллионные прибыли в бюджет Украины.
Но для этой воровской шоблы нужно, шобы прибыль шла в их карманы, как и прежде, а не в госбюджет.
Потому, при посредничестве олигархов, эта воровская власть - выжила Бальчуна из Украины.
И если бы порошенко, на самом деле, хотел бороться с коррупцией, то всячески помогал Савику Шустеру, подавляющее большинство передач которого были направлены против коррупции.
Вместо этого порошенко, наоборот, как мог мешал выходу в эфир передачам Шустера, хотя при этом, в мерзкой, циничной форме утверждал о своей поддержке.
Кроме того, идет постоянная травля со стороны власти: НАБУ, САП, антикоррупционеров .......
Нужно понимать коррупция - это самый опасный враг нацбезопасности Украины который страшнее чем шизофреник путин.
И если наш украинский народ не защитит успешных иностранных реформаторов и борцов с коррупцией - будущего у нашей страны не будет!!!
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