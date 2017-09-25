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 Политика Украины
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Все про:армия (8196) вооружение (3507) Генштаб ВС (865) Канада (1019) помощь (3427)

 Вопрос поставок Канадой вооружения Украине висит в воздухе: то, что нам нужно, требует политических решений, - Генштаб ВСУ

муженко

Канада очень близка к принятию важного политического решения о военной помощи Украине.

Об этом рассказал Укринформу начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко по результатам своего визита в Канаду, передает Цензор.НЕТ.

"То, что нам нужно, требует соответствующих политических решений. Этот вопрос висит в воздухе, и мы надеемся, что в ближайшее время он должен спуститься на землю и материализоваться", - сказал Муженко, отвечая на вопрос о канадской военно-материальной помощи Украине.

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По его словам, этот вопрос был им затронут во время встречи с начальником Штаба обороны Канады генералом Джонатаном Вэнсом. "У меня была двусторонняя встреча с начальником Штаба обороны Канады, во время которой мы проговорили вопросы предоставления Канадой помощи по всем направлениям, в том числе и по психологической реабилитации и увеличению количества канадских военнослужащих, проводящих в Украине тренинг по этой проблеме", - отметил Муженко.

Он добавил, что Канада взяла время на обработку запросов Украины. "Мы предложили определенные направления сотрудничества, они их обработают и скажут, на какое количество людей смогут увеличить свою миссию в Украине. Мы также договорились по тем вопросам, которые касаются повышения возможностей ВСУ", - отметил Муженко.

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Канада стала одной из первых стран мира, предоставивших Вооруженным силам Украины материальную помощь в начале противостояния с Россией. Однако со времени прихода к власти Либеральной партии во главе с Джастином Трюдо страна полностью прекратила поставки военного инвентаря и спутниковых изображений в Украину.
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Та у вас всё в воздухе висит ,только воровать вы можете реально ....
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Генштаб просить у Канади військових психологів замість зброї! Муженко не хоче обороняти Україну і тому саботує отримання військової допомоги від Канади. Генштаб саботує військову допомогу з перших днів війни! Коли НАТО запропонувало військову допомогу Україні, фахівці НАТО запросили в Генштабу ЗСУ першочергові потреби армії та флоту, у відповідь Генштаб попросив все що є в НАТО, викатив величезний список озброєння на кілька десятків сторінок! НАТО подивилось на Генштаб як на ідіотів і спитало а навіщо Вам ВСЯ ЦЯ зброя, що Ви з нею будете робити, Ви ж не маєте військових систем якими керується та застосовується ця зброя??!!! Ця історію розповідав на Громадському в.о. міністра МЗС Дещиця. Після цього розмови з Генштабом ЗСУ припинились, бо НАТО зрозуміло повну профнепридатність українських генералів.
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Раша договорилась о продаже Индонезии 11 истребителей Су-35 за... пальмовое масло!Вопрос поставок Канадой вооружения Украине висит в воздухе: то, что нам нужно, требует политических решений, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 8157 Су-35 за ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО, Карл!Вопрос поставок Канадой вооружения Украине висит в воздухе: то, что нам нужно, требует политических решений, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 8157 http://uc.od.ua/columns/1533/1196887 …Вопрос поставок Канадой вооружения Украине висит в воздухе: то, что нам нужно, требует политических решений, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 1161
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На цих літаках ризиковано літати.
А це масло ризиковано їсти.
Паритет.
)))
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Я возил эту хрень, именно из Индонезии, в 1983-м, ещё на практике. Дорогая весчь, между прочим. Помню, что было общесудовое собрание и помполит торжественно объявил, что наш экипаж участвует в выполнении Продовольственной Программы Партии и Правительства. Чес Слово!
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не висит в воздухе. а лежит по вашим карманам.....
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А наши заводы где? Где заводы построенные ?
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Пока существующий генералитет не заменят, все всегда будет висеть в воздухе)
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Если опять повис в воздухе, значит кремляди ШОТО мутят втихаря. Потому что против поставок только ОДНИ ОНИ.- боятся добре в морду получить
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Булоб добре,якби Україна була європейською частиною Канади,а Канада американською частиною України..
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Вот тут полезно вспомнить как эти суки в 2014г отказались от канадских F-18.... Уже бы летали... И не надо было бы клянчить у россии запчасти.....По словам Полякова, Министерство обороны отказалось от самолетов через дорогую эксплуатацию и невозможность быстро переучить пилотов.
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Ничего, придёт время, и вы, удоды соевые, тоже будете висеть в воздухе, на расстоянии высоты табуретки от земли.
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висит телипается
и не встает
и не обрывается(загадка однако)
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А може так зробити?
Дуже "таємно" привезти з десяток ящиків відповідного кольору, випадково викласти фото в інтернеті, потім теж випадково засвітити ці ящики в зоні АТО.
Отут почуємо багато цікавих балачок, які буде корисно проаналізувати.
Ящики можуть бути навіть з канадійським повітрям.
)))
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Никакого летального оружия, никаких "Джавелини" администрация Порошенко, не получит

---------------
Valentyn Nalyvaichenko

СБУ відновила контакти та співпрацю зі спецслужбами країни-агресора - ФСБ РФ!
Оприлюднюю документ, який підтверджує факт співпраці СБУ із ФСБ РФ, зокрема, у справі мого переслідування.https://www.facebook.com/nalyvaichenko.valentyn/posts/2048066342096032
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"В воздухе"... В повітрі давно вже відчувається щось інше. Бажання все більшої частини населення України розвішати на ліхтарях всіх підрахуїв... ВСІ провідні демократичні устрої проходили урок звичайної народної справедливості по принципу - око за око, після чого тільки й приходила доба верховенства ПРАВА і диктатура ЗАКОНУ... От це в повітрі точно гуляє. Підрахуї наразі перевершили всі кордони своїм цинізмом і призирством, своїми злочинами, до людей, від яких, власне, і залежать...
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Только не показывайте это НАТОВопрос поставок Канадой вооружения Украине висит в воздухе: то, что нам нужно, требует политических решений, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 7824 Вся правда о "военной мощи" РФ в выступлении рашистского генерал-лейтенанта Соболеваhttps://youtu.be/55FwL2xOEL0
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От F-18 отказались, от джавелинов отказались. От чего откажутся в этот раз?
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Похоже Канада в непонятках-зачем давать оружие которое запрещают применять? Разве что держать на складах пока не повзрывают.
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Почему сирийским повстанцам дают необходимое вооружение, а украинскому правительству не дают? Потому, что те реально сражаются, а в Украине главком утверждает, что мі не можем. Кто будет давать дорогостоящие игрушки тем, кто не собирается их применять?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос поставок Канадой вооружения Украине висит в воздухе: то, что нам нужно, требует политических решений, - Генштаб ВСУ
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