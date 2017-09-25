 Вопрос поставок Канадой вооружения Украине висит в воздухе: то, что нам нужно, требует политических решений, - Генштаб ВСУ

Об этом рассказал Укринформу начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко по результатам своего визита в Канаду, передает Цензор.НЕТ.
"То, что нам нужно, требует соответствующих политических решений. Этот вопрос висит в воздухе, и мы надеемся, что в ближайшее время он должен спуститься на землю и материализоваться", - сказал Муженко, отвечая на вопрос о канадской военно-материальной помощи Украине.
По его словам, этот вопрос был им затронут во время встречи с начальником Штаба обороны Канады генералом Джонатаном Вэнсом. "У меня была двусторонняя встреча с начальником Штаба обороны Канады, во время которой мы проговорили вопросы предоставления Канадой помощи по всем направлениям, в том числе и по психологической реабилитации и увеличению количества канадских военнослужащих, проводящих в Украине тренинг по этой проблеме", - отметил Муженко.
Он добавил, что Канада взяла время на обработку запросов Украины. "Мы предложили определенные направления сотрудничества, они их обработают и скажут, на какое количество людей смогут увеличить свою миссию в Украине. Мы также договорились по тем вопросам, которые касаются повышения возможностей ВСУ", - отметил Муженко.
Канада стала одной из первых стран мира, предоставивших Вооруженным силам Украины материальную помощь в начале противостояния с Россией. Однако со времени прихода к власти Либеральной партии во главе с Джастином Трюдо страна полностью прекратила поставки военного инвентаря и спутниковых изображений в Украину.
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А це масло ризиковано їсти.
Паритет.
)))
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и не встает
и не обрывается(загадка однако)
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Дуже "таємно" привезти з десяток ящиків відповідного кольору, випадково викласти фото в інтернеті, потім теж випадково засвітити ці ящики в зоні АТО.
Отут почуємо багато цікавих балачок, які буде корисно проаналізувати.
Ящики можуть бути навіть з канадійським повітрям.
)))
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Valentyn Nalyvaichenko
СБУ відновила контакти та співпрацю зі спецслужбами країни-агресора - ФСБ РФ!
Оприлюднюю документ, який підтверджує факт співпраці СБУ із ФСБ РФ, зокрема, у справі мого переслідування.https://www.facebook.com/nalyvaichenko.valentyn/posts/2048066342096032
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