 Меркель обещает сформировать новое правительство Германии до Рождества

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Корреспондент"
В ответ на вопрос журналистов, насколько Меркель может быть уверена в том, что до Рождества жителям Германии будет представлено новое правительство, она сказал: "В большинстве случаев я всегда уверена. Кроме того, уже много лет моим девизом является фраза "В спокойствии - сила".
При этом Ангела Меркель отвергла вероятность формирования правительства меньшинства в Германии.
"Я не вижу этой возможности. Я вижу свою задачу в том, чтобы мы пришли к созданию стабильного правительства в ФРГ", - сказала она и добавила, что стабильное правительство всегда было отличительной особенностью Германии.
Перед страной всегда стояло "чертовски много задач на будущее, которые ей необходимо было решать", добавила канцлер.
Несмотря на то, что социал-демократы (СДПГ) уже заявили об отказе от союза с христианскими демократами, предпочтя возглавить оппозицию, Меркель обратилась к их лидеру Мартину Шульцу с призывом приложить усилия для формирования стабильного правительства.
Если же СДПГ уйдет в оппозицию, фактически единственным возможным вариантом новой правящей коалиции остается союз ХДС/ХСС, СвДП и "зеленых".
Ранее все парламентские партии исключили возможность сотрудничества с правопопулистской АдГ, которая набрала более 13% и впервые прошла в Бундестаг.
Как сообщалось, согласно предварительным данным, партия Ангелы Меркель победила на выборах в Бундестаг, набрав 32,5%. Второе место за социал-демократами - 20%, третье место за правопопулистской партией Альтернатива для Германии - 13,5%.
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Зачем вы ботик потопили?
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Немного о бое при Фермопилах
Ватники для ватников вещают как взвод "русских витязей" всего с одним раненым выстояли против Джебхат ан-Нусра.
Но мы то помним как закончилась одна такая же история.
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Чомусь у мене думка за союз ХДС/ХСС, СвДП и "зеленых".
СДПГ себе показали з пуТлером.
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"Если же СДПГ уйдет в оппозицию, фактически единственным возможным вариантом новой правящей коалиции остается союз ХДС/ХСС, СвДП и "зеленых"."
***
Чомусь у мене думка за союз ХДС/ХСС, СвДП и "зеленых
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Лидеры СвДП и зелёных выступали за ужесточение санкций против паРашки....нормальный союз
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