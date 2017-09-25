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Все про:выборы (21858) Германия (2981) Меркель (1484) Бундестаг (77)

 Меркель обещает сформировать новое правительство Германии до Рождества

меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена сформировать новый кабинет министров до Рождества, несмотря на предстоящие нелегкие переговоры о коалиции по итогам выборов в Бундестаг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Корреспондент"

В ответ на вопрос журналистов, насколько Меркель может быть уверена в том, что до Рождества жителям Германии будет представлено новое правительство, она сказал: "В большинстве случаев я всегда уверена. Кроме того, уже много лет моим девизом является фраза "В спокойствии - сила".

При этом Ангела Меркель отвергла вероятность формирования правительства меньшинства в Германии.

"Я не вижу этой возможности. Я вижу свою задачу в том, чтобы мы пришли к созданию стабильного правительства в ФРГ", - сказала она и добавила, что стабильное правительство всегда было отличительной особенностью Германии.

Перед страной всегда стояло "чертовски много задач на будущее, которые ей необходимо было решать", добавила канцлер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко, Гройсман и Яценюк поздравили Меркель с победой ее блока на парламентских выборах

Несмотря на то, что социал-демократы (СДПГ) уже заявили об отказе от союза с христианскими демократами, предпочтя возглавить оппозицию, Меркель обратилась к их лидеру Мартину Шульцу с призывом приложить усилия для формирования стабильного правительства.

Если же СДПГ уйдет в оппозицию, фактически единственным возможным вариантом новой правящей коалиции остается союз ХДС/ХСС, СвДП и "зеленых".

Ранее все парламентские партии исключили возможность сотрудничества с правопопулистской АдГ, которая набрала более 13% и впервые прошла в Бундестаг.

Как сообщалось, согласно предварительным данным, партия Ангелы Меркель победила на выборах в Бундестаг, набрав 32,5%. Второе место за социал-демократами - 20%, третье место за правопопулистской партией Альтернатива для Германии - 13,5%.
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А какие авторитеты написали преди- и послесловия!
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Ага, я тоже обратила внимание, цвет расийской научной мысли ))
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Немного о бое при Фермопилах
Меркель обещает сформировать новое правительство Германии до Рождества - Цензор.НЕТ 9120
Ватники для ватников вещают как взвод "русских витязей" всего с одним раненым выстояли против Джебхат ан-Нусра.
Но мы то помним как закончилась одна такая же история.
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только бы в такое правительство не вошли эти шредеры-габриели....
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Альтернатива для Германии - мардовия со сталагмитами из гавна в подъездах.
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"Если же СДПГ уйдет в оппозицию, фактически единственным возможным вариантом новой правящей коалиции остается союз ХДС/ХСС, СвДП и "зеленых"."
***
Чомусь у мене думка за союз ХДС/ХСС, СвДП и "зеленых".

СДПГ себе показали з пуТлером.
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UA Олєкса Моцкаль
"Если же СДПГ уйдет в оппозицию, фактически единственным возможным вариантом новой правящей коалиции остается союз ХДС/ХСС, СвДП и "зеленых"."
***
Чомусь у мене думка за союз ХДС/ХСС, СвДП и "зеленых

=========
Лидеры СвДП и зелёных выступали за ужесточение санкций против паРашки....нормальный союз
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