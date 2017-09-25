 Пожар на складах боеприпасов под Мариуполем ликвидирован: идут работы по изъятию взрывоопасных предметов, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В 15:40 22 сентября вблизи с. Новоянисоль Никольского р-на на территории временного хранилища боеприпасов воинской части Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. В 5:47 23 сентября пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. В течение 23-24 сентября пиротехническими расчетами ГСЧС очищены от взрывоопасных предметов с. Новоянисоль и прилегающая к складу территория площадью 36 га, изъяты 1 тыс. 459 взрывоопасных предметов. Работы продолжаются. По состоянию на 07:00 25 сентября к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 90 чел. и 33 ед. техники, из них от ГСЧС 38 чел. и 15 ед. техники. На месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во главе с заместителем Председателя Донецкой военно-гражданской администрации и оперативная группа ГУ ГСЧС в Донецкой области", - сказано в сообщении.
Напомним, пожар на складе одной из воинских частей под Мариуполем вспыхнул вечером в пятницу, 22 сентября. Сообщается, что перед возгоранием на складе прогремели несколько взрывов.
В оперативном командовании ВСУ "Юг" заявили, что пожар на складе боеприпасов, по предварительным данным, мог возникнуть из-за умышленного поджога травы на близлежащем поле.
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