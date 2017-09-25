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 Пожар на складах боеприпасов под Мариуполем ликвидирован: идут работы по изъятию взрывоопасных предметов, - ГСЧС

пожар

Состоянием на утро понедельника пожар на складах боеприпасов в районе с.Новоянисоль (Никольского района Донецкой области) ликвидирован, продолжаются работы по изъятию взрывоопасных предметов, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В 15:40 22 сентября вблизи с. Новоянисоль Никольского р-на на территории временного хранилища боеприпасов воинской части Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. В 5:47 23 сентября пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. В течение 23-24 сентября пиротехническими расчетами ГСЧС очищены от взрывоопасных предметов с. Новоянисоль и прилегающая к складу территория площадью 36 га, изъяты 1 тыс. 459 взрывоопасных предметов. Работы продолжаются. По состоянию на 07:00 25 сентября к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 90 чел. и 33 ед. техники, из них от ГСЧС 38 чел. и 15 ед. техники. На месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во главе с заместителем Председателя Донецкой военно-гражданской администрации и оперативная группа ГУ ГСЧС в Донецкой области", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На месте пожара на складе боеприпасов под Мариуполем изъято 150 взрывоопасных предметов, - ГСЧС. ФОТО

Напомним, пожар на складе одной из воинских частей под Мариуполем вспыхнул вечером в пятницу, 22 сентября. Сообщается, что перед возгоранием на складе прогремели несколько взрывов.

В оперативном командовании ВСУ "Юг" заявили, что пожар на складе боеприпасов, по предварительным данным, мог возникнуть из-за умышленного поджога травы на близлежащем поле.

Также читайте: Детонация боеприпасов произошла на складах в Донецкой области, - Нацполиция. ФОТО
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Летом "ЖАРА", осенью "СУХАЯ ТРАВА", зимой "НОВОГОДНИЕ ПЕТАРДЫ"... Так мы вообще без боеприпасов останемся... ( слов нет цензурных)
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ну что все следы распродажи замели, вот теперь можно и успокоиться. Вот же у нас веселая страна
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посадять "командира" частини чи не посадять ...робимо ставки ...
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Вот снимок, оттуда. Какой крепкий ящичек, да? Всё содержимое взорвалось, а он- целёхонек?

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Америка наверное крепко задумалась-а зачем давать Украине летальное или не летальное оружие ведь его взорвут на складах.Может это специально делается что бы не было альтернативы минским сговорам.В НАТО подумают-дай дураку член стекляный так он его разобьет и еще руки порежет.
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Командира частини, возможно и нужно посадить, а вот кто сядет за халатность и расхлябанность,приведшую к потере 5 крупных складов боеприпасов страны в недавнем прошлом? Быдляк в этом поле, оччень дорого стоит , сотни миллионов гривен...Впрочем, клянчить деньги на Западе, пэце-кроличья шобла научилась...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПожар на складах боеприпасов под Мариуполем ликвидирован: идут работы по изъятию взрывоопасных предметов, - ГСЧС
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