 Апелляция Назарова: всех неравнодушных призывают прийти 26 сентября под здание суда отстоять приговор генералу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала сестра погибшего в сбитом Ил-76 десантника Ильи Гайдука Иляна Гайдук.
"26.09.2017, во вторник в 10:00 состоится суд по катастрофе Ил-76! Генерал Назаров был признан виновным, получил срок лишения свободы на 7 лет, но подал апелляцию. Прошло более трех лет со дня трагедии, генерала никто не отстранил от службы, он продолжает работать в ГШ, сниматься в фильмах в его оправдание и глумиться над всеми погибшим, так же как и его руководство, зная и свою причастность пытается всячески отмыться!", - написала она.
В то же время Гайдук обратилась к украинцам с просьбой не оставаться в стороне: "Украинцы поднимитесь! Не дайте этим страшным полководцам терять наших ребят, не дайте их прихвостням подло и низко врать и перебросить вину на погибших! Если простим Ил-76, никогда уже не отстоим правды по Иловайску, Дебальцево и другим трагедиям!".
"Уже известно, что на защиту Назарова ожидается десант из Генштаба и военкоматов суда. Они уже так делали, занимали места в суде до того, как пришли туда родные погибших. Обращаюсь к патриотам, активистам, общественным организациям: придите 26.09.2017 г. в 9:00 под апелляционный суд Днепра! Адрес суда - ул.Харьковская, 13", - добавила Гайдук.
17 декабря 2015 в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 украинских военнослужащих в самолете Ил-76, сбитом 14 июня 2014 вооруженными сепаратистами в аэропорту Луганска. На скамье подсудимых был один человек - генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, повлекшее тяжкие последствия). Суд приговорил его к 7 годам заключения, но генерал подал апелляцию.
14 июня 2014 на территории Луганской области с переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он вспыхнул и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.
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мало того - юридично ВСУ - злочинці...
І коли Сироїд закликала негайно вирішити це питання на неї здійняли гавкіт...
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"Борт 72777. Кто ответит за теракт?" (могу ошибаться с номером борта)
Там много чего интересного рассказали. Например то что первый самолет заходил на посадку "по афгански" практически падая на полосу вертикально и перед самой землей выравнивая в горизонт. Садился без бортовых огней
Второй (сбитый борт) заходил на посадку "по гражданской" глиссаде с полным освещением (были включены все бортовые посадочные огни и фары)
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В нашей стране все знают :
1. как играть в футбол
2. как экономически развивать страну
3. как правильно воевать так чтобы без потерь
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https://ua.censor.net.ua/resonance/456407/zamovlennya_schodo_vypravdannya_generala_nazarova_ta_diyi_vyschogo_viyiskovogo_kerivnytstva_derjavy
А что касается экономического развития страны - извини, но сейчас любой дурак знает это лучше, чем знают те, кто занимается этим развитием, или это незаметно по нашему экономическому положению?
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2. ты фильм то смотрел? или ты всегда свое мнение строишь по текстам девочек, одна из которых закончила музыкальное училище а вторая культпросветучилище и не имеют к армии НИКАКОГО отношения?
3. вот про дурака это ты в точку
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2. Эти «девочки», вообще-то, потеряли близких, и если ты думаешь, что за 3 последних года они не изучили ситуацию досконально, ты, наверно... см. пункт 3.
3. Если я правильно понял твой намёк... то не вижу смысла с тобой дальше общаться, «умник».
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2. это не важно. они не имеют отношения к военному делу никакого и не могут судить что правильно а что нет.
3. ариведерчи
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А здесь нормально высказался.
Ведь можешь же когда захочешь...
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Борт 76777. Кто ответит за теракт?
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ты меня раскусила
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Будет третий Майдан, увы, как бы ни хотелось этого избежать. Кровавый.
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Стоит токо Гиркина вспомнить: "Не летайте в НАШЕМ небе-будем сбивать".
Так что, НЕ НАДО было летать?
Тогда бы счас судили Назарова за гибель ребят ЗАЩИЩАВШИХ Аэропорт...
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А потом понадобилось прикрыть Муженко за Иловайск и начали раскручивать "дело Назарова..."
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А статьи про Муженко за Иловайск?
Статьи за Литвина про ПРОДАННУЮ границу?
Что-то не припомню...
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Прямая речь от него:"Не будет бортов-нам торба!"
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Прокуратура закрила справу щодо високопосадовця Полтавської поліції - йому повернули готівку на мільйон гривеньПрокуратура закрила провадження щодо високопосадовця обласної поліції, підозрюваного у розкраданні палива на мільйон гривень, і повернула йому вилучений алкоголь, гроші та колекцію зброїОктябрський райсуд Полтави дозволив повернути вилучене під час обшуків майно раніше підозрюваному у корупції поліцейському Ігорю Компанійцю. Таке рішення пов'язане з тим, що прокуратура закрила відповідну кримінальну справу. Його винесла суддя Юлія Гальонкіна 26 липня цього року. Про це «Полтавщині» стало відомо з реєстру судових рішень та офіційного сайту суду.Нагадаємо, кримінальне провадження щодо розтрати майна у лавах поліції Полтавщини прокуратура відкрила у жовтні 2016 року. За версією слідства, посадовці ГУНП області постійно вносили неправдиву інформацію до документів і так привласнили собі 44 142 літри бензину марки А-92. Слідство велося за ч.4 ст.191 ККУ (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.368-2 ККУ (незаконне збагачення).В рамках розслідування оперативники провели обшуки в одного з можливих підозрюваних - керівника відділу матеріально-технічного забезпечення Ігоря Компанійця, який до того ж є постійним членом тендерного комітету ГУНП в Полтавській області. Обшуки проходили у Розсошенцях, по вул. Зоряній (Куйбишева), 59.Вулиця Зоряна, 59 у селі Розсошенці - саме тут проводилися обшуки по справі КомпанійцяУ цьому будинку він жив нібито тимчасово. Оформлений він на Марію Задорожну, ймовірніше за все, тещу Компанійця. 13 грудня 2016 року з садиби вилучили:4 мобільних телефони;патрони травматичної дії;15 коробок та 66 пляшок алкоголю (Вlack Lаbel, Оld Smugleг, Сhivas Rеgаl Gоld Signature 18 уеагs, Jаmesоn, Неnnеssу, Lоіsоn d'оn Sаuvignon, Glenfiddich та інші);лампи та освітлювачі;10 шабель;2 ножі;4 кортики;одяг, сумки та рюкзаки;побутову та комп'ютерну техніку;28 824 долари США;160 000 гривень;документи та чорнові записи.Під час розслідування справи прокуратура Полтавської області так і не знайшла складу злочину у діях Ігоря Компанійця та інших посадових осіб. Тому 1 червня 2017 року слідчий закрив кримінальне провадження. Адвокат поліцейського звернувся до суду з вимогою повернути вилучене майно і суд ухвалив рішення на його користь.
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