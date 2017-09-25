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Все про:апелляция (269) самолет (2262) крушение (400) Апелляционный суд (210) Назаров (85) Днепр-1 (23)

 Апелляция Назарова: всех неравнодушных призывают прийти 26 сентября под здание суда отстоять приговор генералу

26 сентября в Днепре рассмотрят дело генерала Виктора Назарова, которого ранее признали виновным в гибели 49 бойцов АТО при крушении под Луганском самолета Ил-76.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала сестра погибшего в сбитом Ил-76 десантника Ильи Гайдука Иляна Гайдук.

"26.09.2017, во вторник в 10:00 состоится суд по катастрофе Ил-76! Генерал Назаров был признан виновным, получил срок лишения свободы на 7 лет, но подал апелляцию. Прошло более трех лет со дня трагедии, генерала никто не отстранил от службы, он продолжает работать в ГШ, сниматься в фильмах в его оправдание и глумиться над всеми погибшим, так же как и его руководство, зная и свою причастность пытается всячески отмыться!", - написала она.

В то же время Гайдук обратилась к украинцам с просьбой не оставаться в стороне: "Украинцы поднимитесь! Не дайте этим страшным полководцам терять наших ребят, не дайте их прихвостням подло и низко врать и перебросить вину на погибших! Если простим Ил-76, никогда уже не отстоим правды по Иловайску, Дебальцево и другим трагедиям!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура закрыла дело против должностных лиц Генштаба по сбитому в Луганске в 2014 году Ил-76, - ответ на запрос Радио Свобода

"Уже известно, что на защиту Назарова ожидается десант из Генштаба и военкоматов суда. Они уже так делали, занимали места в суде до того, как пришли туда родные погибших. Обращаюсь к патриотам, активистам, общественным организациям: придите 26.09.2017 г. в 9:00 под апелляционный суд Днепра! Адрес суда - ул.Харьковская, 13", - добавила Гайдук.

Апелляция Назарова: всех неравнодушных призывают прийти 26 сентября под здание суда отстоять приговор генералу 01

17 декабря 2015 в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 украинских военнослужащих в самолете Ил-76, сбитом 14 июня 2014 вооруженными сепаратистами в аэропорту Луганска. На скамье подсудимых был один человек - генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, повлекшее тяжкие последствия). Суд приговорил его к 7 годам заключения, но генерал подал апелляцию.

14 июня 2014 на территории Луганской области с переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он вспыхнул и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

Апелляция Назарова: всех неравнодушных призывают прийти 26 сентября под здание суда отстоять приговор генералу 02









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после оправдания одесских сепаратистов и Штепы, наши суды могут просто по почте сбрасывать оправдательные приговоры сепаратистам, зачем цирк с процессом проводить.
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штепу никто не оправдывал. а по сепарам есть еще аппеляция и двух тут же задержали по новому обвинению
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Якщо Назарова виправдає апеляційний суд, то вийде так що судді погодяться з доводами Назарова, що його ніхто не призначав начальником штабу АТО і взагалі такої посади немає і взагалі він там тільки як консультант і не має права командувати підрозділами! Тоді вийде що 3,5 роки АТО солдати та офіцери гинули виконуючи незаконні бойові накази неіснуючих командирів! Тоді можна йти під АП та арештовувати рошена та всю його банду!
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"Тоді вийде що 3,5 роки АТО солдати та офіцери гинули виконуючи незаконні бойові накази неіснуючих командирів!"

мало того - юридично ВСУ - злочинці...
І коли Сироїд закликала негайно вирішити це питання на неї здійняли гавкіт...
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Вчера по 2+2 был очень хороший документальный фильм посвященный этому случаю.
"Борт 72777. Кто ответит за теракт?" (могу ошибаться с номером борта)

Там много чего интересного рассказали. Например то что первый самолет заходил на посадку "по афгански" практически падая на полосу вертикально и перед самой землей выравнивая в горизонт. Садился без бортовых огней
Второй (сбитый борт) заходил на посадку "по гражданской" глиссаде с полным освещением (были включены все бортовые посадочные огни и фары)
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та ты шо. серьезно? а ты фильм то смотрел чтобы так говорить? там между прочим интервью не только Назарова. Но и простых бойцов и пилотов которые в тот день там были.

В нашей стране все знают :
1. как играть в футбол
2. как экономически развивать страну
3. как правильно воевать так чтобы без потерь
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Вообще-то, воевать без потерь - это должна быть цель генералов. Что интересно, у многих добровольческих соединений это, почему-то, получалось и получается. Просто потому что у них подход другой, а не РОССИЙСКИЙ, типа бабы ещё нарожают. А про фильм читай тут:

https://ua.censor.net.ua/resonance/456407/zamovlennya_schodo_vypravdannya_generala_nazarova_ta_diyi_vyschogo_viyiskovogo_kerivnytstva_derjavy

А что касается экономического развития страны - извини, но сейчас любой дурак знает это лучше, чем знают те, кто занимается этим развитием, или это незаметно по нашему экономическому положению?
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1. расскажи про добробаты которые воевали без потерь. а я послушаю.
2. ты фильм то смотрел? или ты всегда свое мнение строишь по текстам девочек, одна из которых закончила музыкальное училище а вторая культпросветучилище и не имеют к армии НИКАКОГО отношения?
3. вот про дурака это ты в точку
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1. Я не коллекционирую точную информацию, какие потери у каких соединений. Я не раз читал и тут на Цензоре, и лично общался с людьми, которые рассказывали, что у них за всё время потери были минимальные. Если ты на Цензоре не только писатель, но и читатель, сам должен помнить подобные истории, их немало. Если бы я был профессиональный пропагандист, я бы тебе выдал кучу ссылок, но я просто для себя это знаю и доказывать кому-то нужды нет.

2. Эти «девочки», вообще-то, потеряли близких, и если ты думаешь, что за 3 последних года они не изучили ситуацию досконально, ты, наверно... см. пункт 3.
3. Если я правильно понял твой намёк... то не вижу смысла с тобой дальше общаться, «умник».
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1. не надо съезжать с базара "потери минимальны" и "без потерь" это разные вещи. Что значит "потери минимальны"? кто это определил?
2. это не важно. они не имеют отношения к военному делу никакого и не могут судить что правильно а что нет.
3. ариведерчи
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Раньше Стрелок всё время глупости (мягко говоря) писал.
А здесь нормально высказался.

Ведь можешь же когда захочешь...
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Ха-ха-ха! А на чьём канале нашёл? Луганский военкомат. Ещё вопросы есть? Таки есть? Мда... Хорошо, поясняю: военкомат - это военные, военные - люди военные, что приказали, что и разместили. Другими словами, всё это (повторюсь) - заказуха для отбеливания нашего продажного и тупого генералитета, получающего основную зарплату в рублях.
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на каком нашел - не важно. по фактам в фильме есть возражения? если есть - готов дискутировать. нет - свободен
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Дуже видно що за рекламу фільму одержуеш великі гроші
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Генералы только для того чтобы лампасы носить, а как ответить за некомпетентность, так сразу "я не виноват"
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ещё дачи строить....и квартиры получать, всегда первые в очереди.
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Этому бездарному карьеристу дали всего семь лет , и он не доволен апелляции подает. Его за содеянное должен трибунал судить и ввалить по полной.
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Сначала ему дали орден. А потом понадобился козёл отпущения.
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"Орденоносцев" в Украине валом...даже есть дутые"Герои", с наградным оружием все провластные и их семьи - За героизм при защите Украины!...опустили ниже плинтуса значимость. Поэтому уже народные Награды придумали.
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Дело оказалось очень трудным. Наверняка, чувак виновен, уже и приговор есть, но!!! Также наверняка, обладает какой-то инфой, которую может озвучить и документально подтвердить. И инфа, скорее всего- ударная... Он же уже как-то сказал, что приказ был Муженко, а он тока заявку оформил, после чего спокойно уехал домой, из суда... Тока мне кажется, что он шо-то знает ещё. Потому- он не сядет.
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Конечно, не сядет. А кого у нас вообще сажают? Разве что нариков, у которых нет бабла, чтоб откупиться, заодно на них всё вешают. Суды на 100% продажные и управляемые сверху.

Будет третий Майдан, увы, как бы ни хотелось этого избежать. Кровавый.
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а после третьего майдана (который кровавый) что будет? а кровь чья на нем литься будет?
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банды пороха , сепаратистов - которые в ВР, мародёров хЕнералов и прочих предателей.
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Ничего хорошего в ближайшее время не будет. И крови много будет не тех, кто виноват. Те - спулят за границу, у них даже проторенная дорожка на Ростов есть. Я просто констатирую, к чему дело идёт. Скоро у народа крышу начнёт рвать от беспредела. Очень бы хотелось, чтобы этого не произошло, но оправдательные приговоры убийцам, ворам (ворующим миллиарды наших денег), в частности, не оставляют надежды.
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Дело доходит уже до святого. В Одессе трое детей сгорели в пожаре (так, что ещё долго выясняли, чьи кости нашли) - в итоге вину вешают... то на худрука группы, то на какую-то девочку типа ответственную за противопожарную безопасность, а то, что деревянный 2 (!!!) этажный сруб вообще нельзя было строить для детей, никого не волнует. То, что деньги на стройке украл в первую очередь российский гражданин Труханов, в итоге сигнализация не работала, никого не волнует. Настоящие виновники даже не идут на скамью. Крыша уже едет.
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рошеновский суд его выпустит на поруки или под залог
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Странно! Чудаку из разных источников поступала информация что там сепарасты с ПЗРК....а он взял и послал ребят на верную смерть. Так он ещё родственникам погибших в лицо смеётся и аппеляции подаёт! Честь офицера??? Да верх цинизма и лицемерия. Ещё бы годика 3 накинуть.....И Муженко к нему же....
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ЧУДАКУ каждый день приходила инфа об опасности.
Стоит токо Гиркина вспомнить: "Не летайте в НАШЕМ небе-будем сбивать".
Так что, НЕ НАДО было летать?
Тогда бы счас судили Назарова за гибель ребят ЗАЩИЩАВШИХ Аэропорт...
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Тогда встречный вопрос. ГДЕ родные пацанов, которых СПАСЛИ долетевшие борты???
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Сначала ему дали орден за УСПЕШНУЮ операцию.
А потом понадобилось прикрыть Муженко за Иловайск и начали раскручивать "дело Назарова..."
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И ещё. На Цензоре уже штук 20 статей про гадкого Назарова.
А статьи про Муженко за Иловайск?
Статьи за Литвина про ПРОДАННУЮ границу?
Что-то не припомню...
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Я общался тогда по Зелке с пацаном, который был в Луганском аэропорту. Позывной Бобр*** (цифры позывного замнём для ясности).
Прямая речь от него:"Не будет бортов-нам торба!"
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В країні, де вояки воліють підірвати СЕБЕ гранатою, як нещодавно це зробив 23-літній атовець в Харкові, замість того, щоб підірвати тою гранатою когось з ПІДРАХУЇВ, в такій країні завжди буде панувати правовий хаос, який ці підрахуї, злочинці, підтримують всіма силами. Шлях до встановлення диктатури ПРАВА І ЗАКОНУ всюди проходив через добу суда Лінча, тобто, звичайного народного трибуналу справедливості, де головує принцип - око за око. ВСЮДИ. Всі розвинені демократії не оминули цього...
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На фон этого интересная передача журналистов расследователей из Одессы. Рынок 7 киллометр. Оказывается там куча контэйнеров принадлежат МинОбороны! Поборы, рэкет представителей странной струкиуры ОборонТорг по Одес. обл....Налом собирают лямы ДОЛЛАРОВ и везут в Киев! Вопрос кому и куда именно?
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...Прокуратура закрила справу щодо високопосадовця Полтавської поліції - йому повернули готівку на мільйон гривеньАпелляция Назарова: всех неравнодушных призывают прийти 26 сентября под здание суда отстоять приговор генералу - Цензор.НЕТ 5836
Прокуратура закрила справу щодо високопосадовця Полтавської поліції - йому повернули готівку на мільйон гривеньПрокуратура закрила провадження щодо високопосадовця обласної поліції, підозрюваного у розкраданні палива на мільйон гривень, і повернула йому вилучений алкоголь, гроші та колекцію зброїОктябрський райсуд Полтави дозволив повернути вилучене під час обшуків майно раніше підозрюваному у корупції поліцейському Ігорю Компанійцю. Таке рішення пов'язане з тим, що прокуратура закрила відповідну кримінальну справу. Його винесла суддя Юлія Гальонкіна 26 липня цього року. Про це «Полтавщині» стало відомо з реєстру судових рішень та офіційного сайту суду.Нагадаємо, кримінальне провадження щодо розтрати майна у лавах поліції Полтавщини прокуратура відкрила у жовтні 2016 року. За версією слідства, посадовці ГУНП області постійно вносили неправдиву інформацію до документів і так привласнили собі 44 142 літри бензину марки А-92. Слідство велося за ч.4 ст.191 ККУ (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.368-2 ККУ (незаконне збагачення).В рамках розслідування оперативники провели обшуки в одного з можливих підозрюваних - керівника відділу матеріально-технічного забезпечення Ігоря Компанійця, який до того ж є постійним членом тендерного комітету ГУНП в Полтавській області. Обшуки проходили у Розсошенцях, по вул. Зоряній (Куйбишева), 59.Апелляция Назарова: всех неравнодушных призывают прийти 26 сентября под здание суда отстоять приговор генералу - Цензор.НЕТ 3433Вулиця Зоряна, 59 у селі Розсошенці - саме тут проводилися обшуки по справі КомпанійцяУ цьому будинку він жив нібито тимчасово. Оформлений він на Марію Задорожну, ймовірніше за все, тещу Компанійця. 13 грудня 2016 року з садиби вилучили:4 мобільних телефони;патрони травматичної дії;15 коробок та 66 пляшок алкоголю (Вlack Lаbel, Оld Smugleг, Сhivas Rеgаl Gоld Signature 18 уеагs, Jаmesоn, Неnnеssу, Lоіsоn d'оn Sаuvignon, Glenfiddich та інші);лампи та освітлювачі;10 шабель;2 ножі;4 кортики;одяг, сумки та рюкзаки;побутову та комп'ютерну техніку;28 824 долари США;160 000 гривень;документи та чорнові записи.Під час розслідування справи прокуратура Полтавської області так і не знайшла складу злочину у діях Ігоря Компанійця та інших посадових осіб. Тому 1 червня 2017 року слідчий закрив кримінальне провадження. Адвокат поліцейського звернувся до суду з вимогою повернути вилучене майно і суд ухвалив рішення на його користь.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАпелляция Назарова: всех неравнодушных призывают прийти 26 сентября под здание суда отстоять приговор генералу
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