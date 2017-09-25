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 Взрыв гранаты в многоэтажке Харькова: погибшим оказался бывший боец АТО

нацполиция

Сотрудники полиции Харькова установили обстоятельства взрыва в доме в результате которого погиб 23-летний парень.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины на своей странице в Facebook.

Полиция установила, что 23-летний парень покончил с жизнью, подорвав себя гранатой между 7 и 8 этажами жилого дома.

"Информация о происшествии поступила в Индустриальный отдел полиции 24 сентября в 20:30. Жители 16-этажного дома на улице Мохначанская, 83, услышали взрыв и немедленно позвонили по номеру 101. На место происшествия выехали пожарные, эксперты взрывотехнического управления, медики и следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 23-летний парень погиб в результате взрыва гранаты в Харькове, - Нацполиция

В подъезде дома между 7 и 8 этажом на пожарной лестнице было обнаружено тело мужчины. Как стало известно, 23-летний житель дома подорвал себя гранатой. Также было установлено, что потерпевший в прошлом году вернулся из зоны АТО. С места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты Ф-1.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Взрыв гранаты в многоэтажке Харькова: погибшим оказался бывший боец АТО 01

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