 Террористы 22 раза открывали огонь по позициям сил АТО на всех направлениях, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Так, по данным штаба, наибольшая активность боевиков была на приморском направлении. В конце суток захватчики дважды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по укреплениям украинской армии вблизи Водяного и Гнутово.
На донецком направлении из этого же оружия оккупанты дважды открывали огонь на подступах к Светлодарску, а в районе Авдеевки и шахты Бутовка работали вражеские крупнокалиберные пулеметы.
Как отметили в штабе, по уточненным данным, на луганском направлении около 17 часов боевики начали обстрел из гранатомета и стрелкового оружия опорного пункта сил АТО возле Новозвановки. Наши военнослужащие жестко ответили врагу. Кроме того, на этом же направлении боевики применяли гранатометы неподалеку от Крымского, Донца и Валуйского", - сказано в сообщении.
"В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Во время 18 обстрелов, когда возникала угроза жизни наших военнослужащих, силы АТО отрывали огонь", - сообщили в пресс-центре АТО.
Напомним, 23 сентября российские наемники 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
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#стошестьдесят
Номер Ленки до сих пор был на быстром наборе. Конечно же - я не позвонил. Привет там, как дела, че звонишь. Ируську услышать? Так она у бабушки… Ну вот и поговорили. Нахер надо такие разговоры?
Маме позвонить… Мама дома уже, наверное…
Бля! Да что ж за херня такая? Дохнуть собрался, сука ----- ярл Каттегата? Звонить маме, прощаться? Шоб мама с инфарктом, а ты тут весь в печальном образе? Ебнулся, -----, совсем на своей печальке? В армию пошел себе доказать, а как прищемило - маме звонить? Нахер пошел. Нахер, бегом, это ----- душевные терзания! Открой глаза и смотри, героический герой, свичечка ----- крапка гиф! Дебил!
Я выдохнул. Фуууух… отэто пробрало, аж голова закружилась, в глазах мелькают-раскачиваются какие-то… Стоооп. То не в глазах. Шо, не привиделось? Есть?
Впереди, на краю моей-же посадки, метрах в трехстах мелькнула чья-то бочина. Сбочинил чувак, бгггг, засветился. Качнулись кусты раз, потом другой… Ага. Вот значит как - они вылезают в кусты на поле, а остальные… остальные по посадке растянутся, ко мне ближе. Сюда они не пойдут, думают, шо здесь группа, а не один калека с одним покемоном… Так что делать-то? Палить себя, или нет?
И вдруг стало совсем просто. Я даже перевалился на спину, тяжело упал на скользкие прошлогодние листья, зашарил рукой в нарукавном… Слушай, а солпадеин работает, боль утихла, только дергает немного . Небо… Я сделал то, что делал уже много тысяч раз - сунул в рот сигарету «Ротманс-Дэми», почиркал оранжевой покоцанной зажигалкой, затянулся глубоко-глубоко - и с силой выдохнул дым в низкое небо Донбасса. Небо было красивым.
Короче, майн диар кулеметник. Вот теперь они точно, на сто процентов уверены, что разведгруппа, которую изображаем мы втроем - я, сигарета и ПКМ, - все еще тут. Еще и ржут над дебилами-укропами, которые курят палевно. Иии… Так, о чем это я… Блин, чего-то херово, не надо было курить… Так вот. Теперь их глазки смотрят на меня и ждут моей инициативы. А Сайгон в это время… должен уже начинать идти за мной. Так? А хер его знает. Это я себе так думаю. По привычке. А еще - если я таки начну стрелять, то перезарядиться не успею. Значит херачим «на расплав», шестьдесят патронов есть, ну и норм.
Хотя… нет, неправильно. Глупости это все, ненужное никому геройство. Долежу до темноты, сепары по темноте сюда точно не пойдут, и уйду. А пацаны - не дураки, как за мной идти будут - увидят сепаров, и тут же…
И тут же все равно пойдут за мной.
Ну тогда хера я себе ебу мозги?
Я проглотил комок горячего сухого дыма и запустил бычок прямо вверх, в апрельское небо под Докучаевском. Выдохнул, зачем-то провел ладонью по щеке и вдруг, сам того не понимая, выплюнул в эту мою странную грязную последнюю реальность самое страшное заклинание Збройних Сил України: «А чи нам нє по---?»
По---. Погнали.
Три.
Крутнулись небо-земля, я привалился к пулемету, зашипела, кажется, внутри меня ставшая неожиданного горячей кровь.
Два. Пошатать взад-вперед покемона, умащивая сохи в землю. Прицел выставить на «три» - и под цель, под крайние кусты.
Один.
Дооолгий выдох. Сцуко, хоть бы не заклинил, хоть бы не заклинил…
Пулемет загрохотал, выпуская горячие кусочки металла по кустам, посадке, вхрыхляя землю и улетая в небо. Пули секли тонкие ветки, стая каких-то мелких птиц взмыла над посадкой и заметалась. Дальше, дальше! До конца, добить короб, все, нехер ждать, перезарядиться не дадут! Йууухуууу!
Бдзинь! Пулемет заткнулся. Все, лента кончилась, и теперь… неожиданная тишина. Одна секунда, две, три…
В посадке хлопнули подстволы и пара выстрелов, гранаты упали передо мной, далеченько, метрах в сорока. Шо, по науке, да, вь----- из всех стволов не хотели? Окей, сепар, в эту игру можно поиграть и дальше.
Пот стекал на глаза, и вдруг понял, что очень шумно дышу, и вообще, какого хера я здесь делаю? Вообще здесь, на Донбассе? Воюю. Уахахахаа. Под посааадкой вииикинг маладооооой… И башка кружится. И новая коробка все никак не хочет цепляться. А мы успеееем, траляля, а мы успеем… Кедь ми прийшла кааааарта нароковац… О, поцепилась. Крышку вверх, ленту заложил, вниз, затвор на себя - и спокойно вперед, до конца. Стал я свого нееееня дошікоовац… ---ня это все ваши берсерки с мечами и драккарами. Покемон - вот где сила… Неню ж ти мій нееееню, вчинь ми таку волю…
Пуля рванул краешек плеча, обожгла и улетела дальше. Хлопнули подствольникик, и гранаты медленно-медленно, как-то нехотя описали положенную им законами физики дугу и упали за спиной. Из деревьев вдруг рванул сноп огня, дымный след протянулся полого и вдруг крутнулся, уйдя вверх почти надо мной. Ухтышка, у вас и «муха»… была. А у нас есть пулемет, траляля, трампампам… Сука, больно… Йди за мене слуууужить на ту вооойну...
А теперь короткими. Вы мне дали перезарядиться, хер его знает, почему… И я уж не облажаюсь. Так, откуда там у нас «муха» летела?
Пулик задрожал, выпуская тяжелые пули, затолкался в плечо. Я елозил по земле, рыская стволом туда-сюда, стараясь чуть-ли не угадать, где были сепары… было больно, неудобно и как-то весело. Куски дурацких мелодий прилетали в голову и тут-же покидали…
Звяк! Пуля пришла в край ствола и отскочила вбок. Херррасе, пристрелялись? Опять хлопки подстволов, ну вилочку они вже нарисовали - теперь вроде должны попасть… Сколько у меня патронов? А черт его знает.
Блииин, закурить бы сейчас.
Я так и не узнал, что первая очередь моя, длиннющая, срезала аж троих, и ранила четвертого сепара, тоже пулеметчика. Тупо повезло. Со второй коробки я сумел каким-то рикошетным чудом попасть еще в одного, и остальные сейчас пытались всеми силами понять, как меня завалить, и почему стреляет только один, забыв про все остальное.
На часах была половина восьмого. В ленте оставалось двадцать восемь патронов.
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Я отвалился от горячего ПКМ-а и зачем-то глянул вниз. Ох нихера ж с меня натекло… Сейчас они чутка отойдут и всё сделают правильно. Чего АГС молчит? Невже я его поломал? Хотя… А мне-то какая разница?
Две… нет, три пули прошелестели рядышком. Если пулю слышишь - это не твоя, где-то читал об этом, да? Сейчас и моя будет. Или не будет? Ч-чёрт, а жить-то хочется.
Посадка стреляла. Реденько, жиденько, но в падающих сумерках вспышки были хорошо видны. Слушай, Рагнарчик, ну шо ты лежишь? В ленте ещё патроны есть? Есть. Ну так давай.
Зашипел от боли. Все начинало опять болеть. Дышать было больно, думать было больно, бояться тоже было больно. Я опять потянулся к пулемёту, только пальцы дрожат, ч-чёрт. Сейчас, сейчас… Направил тяжёлую, неподъёмную тушу «покемона» куда-то примерно в сторону сепаров и нажал на спуск.
Пуля скользнула рыбкой, шею обожгло, и в глазах стало темно-темно. Нихера не вижу. Льётся, кажись… Льё-ется… прямо на форму.
И болеть всё перестало. Теперь можно и покурить, только руки долбаные не поднимаются, да и пачка валяется где-то подо мной. Тело было тяжёлым, чужим и неуклюжим. Ну чисто как аватар, ха-ха…
Я с трудом подобрал телефон. Плывет всё, глаза не фокусируются. Так… Мама, папа, Ленка… Хуавэй выпал, я навалился грудью и стал пальцем тыкать в экран. Рукав совсем мокрый. Та быстрее бы уже, что тянешь, ты, долбаная война, а?
И телефон зазвонил сам. «Лена» высветилось на синей заставке. И Ленка моя, в обнимку с Ируськой, ещё осень была, мы в парке были, в Александрии, я этим же телефоном фоткал.
Посреди незасеянного грязного поля, под очень слабым человеком лежал телефон и требовательно пищал.
- Пока, - сказал я фотке на дрожащем экране. Крупная капля сорвалась с воротника и капнула рядом. - Всё, береги малую. Пока, сонечко.
- …И-и-и привет! - толкнув мою ногу, рядом свалился запыхавшийся Воркута и тут же залыбился. - Чё лежим, кого ждём?
- Бля-а… - я разлепил губы и посмотрел на худого пацана. - Сцуко, я мечтал перед ------ом шоб доця привиделась, а привиделся ты… Ну шо за херня…
- Не ссы, ваенный, лучше смотри фокус, - буркнул Воркута и отвернулся к рации. - Знайшов. ---овий, но живий.
- Прийняв, - донеслось из моторолы. - Ща пєхота в'єбе, будєш корєктіровать.
И после этого я закрыл глаза.
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Телефон звонил, и мне пришлось заткнуть Сайгона и взять трубку. На экране была фотка барышни с ребёнком, в красных и жёлтых листьях. Что я ей скажу? Сейчас - что? Как объяснить?
Саня повернул между бетонными блоками, замигал фарами, и пацаны в зелёной форме отпрыгнули с пути микроавтобуса. Внутри немилосердно швыряло, я цеплялась руками за полки, Сайгон вообще чуть ли не упёрся ногами. А тело на носилках между нами лежало, казалось, как влитое, недвижимое, тяжёлое.
Сайгон говорил с начала поездки, не переставая. Про посадку, про какую-то Воркуту, про этого мальчика-пулемётчика, про то, что первый раз пошёл, про то, как миномётчики стреляли без приказа, как они бежали по полю, как какой-то Витя валил из эрпэгэ чуть-ли не очередями, как тащили его, тяжёлого и уже жёлтого…
Я смотрела на телефон.
- Дай сюда, - сказал Сайгон и требовательно протянул руку. Ладонь была грязной - земля, кровь, какие-то травинки… - Я поговорю.
- На, - я удовольствием отдала ему телефон и снова нагнулась над мальчиком. Эх-х…
- Пу-ле-мёт, - мальчик вдруг открыл глаза и выдохнул это слово. Булькнуло где-то внутри.
- Всё хорошо. Держись. Держись, родной, всё хорошо, - я потянулась к нему, стремясь поймать убегающий, теряющийся взгляд, и говорила, говорила, посматривая на пластиковую банку с физухой и повязку на шее.
- Ле-нка, - опять выдохнул мальчик.
- Всё хорошо, сейчас с ней разговаривают, ты не рвись, всё нормально, всё закончилось…
- Ле-нка. По-ка.
По тёмной улице Волновахи, с вытьём повернув возле автовокзала, мчался старый микроавтобус в иностранной раскраске, за которым не отставал не менее старый эл-двести. Город был пуст, грузен и безлик, фары выхватывали куски-картинки из окружающего мира, шипела резина, успокаивающе бубнил в трубку Сайгон, я сжимала не хотящую остывать руку и считала пульс. Пульс выравнивался. Хер тебе, сучья война. Довезём, никуда он денется. Сколько пацанов погибло… Но - не сегодня, -----, ты поняла?
Не сегодня.
На ровном полу волонтёрской скорой расплывалась лужица и покачивался грязный, заляпанный водой этой войны ПКМ.
На часах было ровно восемь. Патронов в пулемёте больше не было.
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