 Трамп подписал новый антимиграционный указ, ограничивающий въезд в США для граждан 8 стран

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщается на сайте Белого дома.
"Как Президент я должен действовать, чтобы защищать безопасность и интересы Соединенных Штатов и их людей через ограничение въезда в США гражданам восьми стран", - говорится в документе, обнародованном Администрацией Трампа.
Президент США подписал новый указ сразу после завершения 24 сентября действия предыдущего документа.
Согласно указу, который вступит в силу 18 октября, ограничения коснутся граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Чада, Северной Кореи и Венесуэлы.
Для граждан семи стран "замораживается" въезд с иммиграционными и неиммиграционными визами на неопределенный срок, а в отношении Венесуэлы запрет распространяется только на чиновников.
"Сделать Америку безопасной - мой приоритет номер один. Мы не будем принимать в нашей стране тех, кого не можем тщательно проверить", - заявил Трамп.
Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп представил новый законопроект, предлагающий отказаться от электронной лотереи Green Card, которая позволяет мигрантам получить вид на жительство в США.
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Спамер.
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И всё ждёт и ждёт .... то пытаясь болячку терроризма расковырять, то сливами с вкраплениями дезинформации зафлудить, то торпедой по нефтевышкам на плавающих платформах с подлодки запустить, то учениями понтануть.... а США всё стоят и стоят,
а пропагандоны кремлевские как жили, так и живут на пайки.
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Нє нужен нам бєрєг турєцькій,
І Афріка нам нє нужна.
Що в Туреччині, що в Африці цієї гидоти, хоч скирдуй.
Може хоч у Америці їх поменшає.
)))
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Напомню ход Корейской войны. 1950 год - Чучхе решил завоевать Южную Корею. Выгреб, был отброшен на территорию КНДР.
Но этот мудаг не остановился - пошел за помощью в Москву и Пекин. Москва дала оружие, Пекин - солдат. КНДР опять пошла в наступление и даже захватила Сеул. Вырезали там кучу народу (как всегда коммунисты этим отличаются). И только тогда Южная Корея обратилась за помощью. И не в США, а в ООН... И кроме США десант свой высадили Британия, Австралия, Франция. Под эгидой ООН, кстати. Даже из социалистической Югославии медицинский батальйон прибыл, как ни странно)
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Германия напустила к себе Совдепию намнесколько млн., а те теперь уже создали партию и в парламент пролезли.
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