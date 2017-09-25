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Все про:иммиграция (33) мигранты (521) США (13483) указ (266) Трамп (1400)

 Трамп подписал новый антимиграционный указ, ограничивающий въезд в США для граждан 8 стран

трамп

Президент США Дональд Трамп подписал новый антимиграционный указ, ограничивающий въезд в Штаты для граждан восьми стран.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Как Президент я должен действовать, чтобы защищать безопасность и интересы Соединенных Штатов и их людей через ограничение въезда в США гражданам восьми стран", - говорится в документе, обнародованном Администрацией Трампа.

Президент США подписал новый указ сразу после завершения 24 сентября действия предыдущего документа.

Согласно указу, который вступит в силу 18 октября, ограничения коснутся граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Чада, Северной Кореи и Венесуэлы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил об отмене программы Обамы по защите молодых мигрантов. Полиция задержала десятки активистов, вышедших против этого решения

Для граждан семи стран "замораживается" въезд с иммиграционными и неиммиграционными визами на неопределенный срок, а в отношении Венесуэлы запрет распространяется только на чиновников.
"Сделать Америку безопасной - мой приоритет номер один. Мы не будем принимать в нашей стране тех, кого не можем тщательно проверить", - заявил Трамп.

Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп представил новый законопроект, предлагающий отказаться от электронной лотереи Green Card, которая позволяет мигрантам получить вид на жительство в США.
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А почему бы к венесуэльским чиновникам не добавить российских, особенно всяких гибридных, которых тоже не проверишь, а если проверишь, то сразу захочeтся предложить им вьезд только через Гаагу.
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В Калифорнии ждут Мать Всех Землетрясений. Звезды Голливуда покидают Лос-Анджелес - Крутой эксклюзив, хотя и на чужом ресурсе. Перевод с англ. Утренняя инфа с оригинальными фотками звезд в аэропорту, которые дают деру...
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Все никак не оставляете попыток прорекламировать свой ватный ресурс?
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Привет, дежурный троль Ксюха! Ты уже на посту и бдишь?
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Во всяком случае предоставляю читателям эксклюзив американской и британской авторитетной прессы а вы всякое говно ватное пережевываете под видом патриотизма, ай-яй!
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Давай оригинал,а не вольный перевод на кацапский манер..
Спамер.
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http://yournewswire.com/hollywood-celebrities-big-one-quake/ - читай если буквы знаешь и переведи лучше, пропагандистка кондовая
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Просто указанный ресурс дает нормальный перевод оперативно и интересно без всяких акцентов на политику, а остальное говно на этом ресурсе никто никого читать не заставляет. Ни одного материала от "КВ" здесь не появлялось с антиукраинским душком, просто такие как ты зашорены по уши...
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Спам - это тиражирование прежде всего, а эта ссылка в единственном числе и нигде больше ни разу не повторяется
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Ордыния всё ждет и ждет, когда же какая напасть нападет на США и сделает Кацапию владычицей и морей и земель...

И всё ждёт и ждёт .... то пытаясь болячку терроризма расковырять, то сливами с вкраплениями дезинформации зафлудить, то торпедой по нефтевышкам на плавающих платформах с подлодки запустить, то учениями понтануть.... а США всё стоят и стоят,
а пропагандоны кремлевские как жили, так и живут на пайки.
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а еще Земля налетит на небесную ось, со стороны пиндосии конечно, сам по киселю слышал, верю......
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У параши карма такая-гадить из под тишка.
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сраны ына и чавеса еще понятно, а вот за что Ливию добавили, ведь сами там дерьмократию делали?
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А як співали, як співали...
Нє нужен нам бєрєг турєцькій,
І Афріка нам нє нужна.
Що в Туреччині, що в Африці цієї гидоти, хоч скирдуй.
Може хоч у Америці їх поменшає.
)))
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Трамп забыл что его жена и родители иммигранты.
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забавно, большая часть стран в списке испытала на себе демократизацию от США в то или иное время
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кабы россия туда не вмешивалась,все пошло бы по другому.
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В КНДР бы, например, была б единая демократическая Корея и где-то под Пхеньяном стоял бы заводик Хюндай или там Самсунг...
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В результате контрудара
Напомню ход Корейской войны. 1950 год - Чучхе решил завоевать Южную Корею. Выгреб, был отброшен на территорию КНДР.
Но этот мудаг не остановился - пошел за помощью в Москву и Пекин. Москва дала оружие, Пекин - солдат. КНДР опять пошла в наступление и даже захватила Сеул. Вырезали там кучу народу (как всегда коммунисты этим отличаются). И только тогда Южная Корея обратилась за помощью. И не в США, а в ООН... И кроме США десант свой высадили Британия, Австралия, Франция. Под эгидой ООН, кстати. Даже из социалистической Югославии медицинский батальйон прибыл, как ни странно)
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Кстати, про разницу между ГДР и ФРГ напомнить? На примере тех же машин - Трабанта и Порше 911, например...
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Ну и что ? Вся Америка это иммигранты, так что надо открыть всем двери и ,, гуляй Вася по буфету, я буду платить!,?
Германия напустила к себе Совдепию намнесколько млн., а те теперь уже создали партию и в парламент пролезли.
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Бо там (в Германії) римигає і жує шмарки тупа корова Анжела... та ще й повчає всіх, як жити.
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Пусть теперь присматриваются к членам этой партии. Кто такие, чем живут, на предмет терроризма пусть проверят. Засветились и слава Богу!
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....поддерживаю Трампа полностью....пусть едут в Россию....не хотят су...хотят в банды сбиваться на территории США...дармоеды и бездельники..
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Смотрю, кого то не хватает в этом списке. Друзья параши. А Ее нет. С чего бы это?
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Может для того, чтобы успеть спасти те несчастные 5% вменяемых?
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Давно нужно ужесточать иммиграционную политику во всех цивилизованных странах, а то туда прет всякая саранча, а потом начинают свои права качать, партии создавать и за кремлядей глотку рвать да теракты устраивать.
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А даже если и без терактов - переселяются то, в основном, мужчины - в долгосрочной перспективе идет заселение-захват территории другими народами (мусульманскими, как правило). А это точно такая же война, только скрытая, без терактов.
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В списке рабсии не хватает для русофобии!
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Подобный закон не помешал бы и в ЕС, а то запустили к себе какое-то отребье под видом "беженцев"...
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чиновники из параши хуже, чем из Венесуэлы!
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Подождите, в списке кацапастан мацквабада пропущен, сделайте поправку будьласка
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп подписал новый антимиграционный указ, ограничивающий въезд в США для граждан 8 стран
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