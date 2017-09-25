 За прошедшие сутки двое украинских воинов получили ранения. Потери врага уточняются, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"В результате боевых действий двое украинских бойцов получили ранения. Потери врага уточняются", - сказано в сообщении.
Отмечается, что один из украинских защитников получил ранения в результате противостояния возле Новозвановки.
"Пострадавший был сразу госпитализирован. Сейчас состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщили в пресс-центре АТО.
Напомним, 23 сентября российские наемники 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
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Це мені подобається. Тільки, щоб =потєрі= були остаточні, незворотні, і побільше.
Пораненим Захисникам - швидкого одужання.
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24 сентября 2017 г. в последних закатных лучах еще два бронекатера типа «Гюрза-М» проекта 58155 прибыли в Одессу. Корреспондент «Думской» зафиксировал их вход в Одесский порт.
Катера с бортовыми номерами U-177 и U-178 появились в Одесском заливе около 18:30, еще через полчаса они были пришвартованы в Практической гавани. Походом руководил командир Первой бригады надводных кораблей, капитан второго ранга Дмитрий Глухов.
Напомним, четверка новейших «Гюрз» была изготовлена киевским заводом «Кузница на Рыбальском» и спущена на воду в конце июня. Военные моряки обещают, что к концу этого года все они будут приняты в состав ВМСУ. Таким образом, на вооружении будет уже шесть таких катеров. http://dumskaya.net/news/eshche-dva-bronekatera-gyurza-m-pribyli-segodnya-077402/
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Я перестал считать российских офицеров людьми после того, как военные Сергея Шойгу растянувшись цепью, добивали из пистолетов под Иловайском раненых, истекающих кровью двадцатилетних украинских парней, а якуты и буряты, когда закончились патроны, отрезали раненым головы. Географическое название «Россия» у меня ассоциируется с садистами. Я даже сыр «Российский» перестал покупать, хотя его изготавливают в Шостке.
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