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 За прошедшие сутки двое украинских воинов получили ранения. Потери врага уточняются, - штаб АТО

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24 сентября в результате обстрела врагом позиций сил АТО двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"В результате боевых действий двое украинских бойцов получили ранения. Потери врага уточняются", - сказано в сообщении.

Отмечается, что один из украинских защитников получил ранения в результате противостояния возле Новозвановки.

"Пострадавший был сразу госпитализирован. Сейчас состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщили в пресс-центре АТО.

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Напомним, 23 сентября российские наемники 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

За прошедшие сутки двое украинских воинов получили ранения. Потери врага уточняются, - штаб АТО 01


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"Потери врага уточняются..." - Наверное, Тымчуку звонят.
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"Потери врага уточняются"
Це мені подобається. Тільки, щоб =потєрі= були остаточні, незворотні, і побільше.

Пораненим Захисникам - швидкого одужання.
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Потери врага еще не придумали.
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В Одессу прибыли еще два бронекатера "Гюрза-М", опубликованы фото

24 сентября 2017 г. в последних закатных лучах еще два бронекатера типа «Гюрза-М» проекта 58155 прибыли в Одессу. Корреспондент «Думской» зафиксировал их вход в Одесский порт.
Катера с бортовыми номерами U-177 и U-178 появились в Одесском заливе около 18:30, еще через полчаса они были пришвартованы в Практической гавани. Походом руководил командир Первой бригады надводных кораблей, капитан второго ранга Дмитрий Глухов.
Напомним, четверка новейших «Гюрз» была изготовлена киевским заводом «Кузница на Рыбальском» и спущена на воду в конце июня. Военные моряки обещают, что к концу этого года все они будут приняты в состав ВМСУ. Таким образом, на вооружении будет уже шесть таких катеров. http://dumskaya.net/news/eshche-dva-bronekatera-gyurza-m-pribyli-segodnya-077402/
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Смерть расіянсько-фашиським окупантам !!!! Мочкуйте хлопці рогато-копитних,відправляйте їх додому у домовинах !!!! Поренаним Українцям скорішого одужання !!!
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Мне стыдно об этом говорить вслух, но после того, как россияне расстреляли похоронную процессию в Сартане под Мариуполем, накрыли ракетами из «Градов» в субботнее утро рынок в Мариуполе и убили 32 мирных жителя, а православный гражданин из Санкт-Петербурга, Алексей Мильчаков снимал на Донбассе с трупов украинских военнослужащих обручальные кольца, с шеи - золотые крестики, скальпировал головы убитых, отрезал покойникам уши, носы, головы, вырезал на живых пленных свою свастику и любил фотографироваться на фоне искалеченных и обгоревших тел украинских воинов, мне неприятно слышать российский, вологодский, волжский, мордовский, мокшанский, угро-финский говор.
Я перестал считать российских офицеров людьми после того, как военные Сергея Шойгу растянувшись цепью, добивали из пистолетов под Иловайском раненых, истекающих кровью двадцатилетних украинских парней, а якуты и буряты, когда закончились патроны, отрезали раненым головы. Географическое название «Россия» у меня ассоциируется с садистами. Я даже сыр «Российский» перестал покупать, хотя его изготавливают в Шостке.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки двое украинских воинов получили ранения. Потери врага уточняются, - штаб АТО
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