 Если ВР 3 октября примет пенсионную реформу, в октябре пенсии будут повышены для 9 млн человек, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире ТРК "Украина".
"У парламента есть шанс принять пенсионную реформу в октябре. Мы сможем сделать расчеты. Это обязанность - депутатов, правительства, Президента - дать пенсионерам возможность получить системное повышение пенсий", - сказал он.
"Если депутаты 3 октября примут пенсионную реформу, я беру обязательство, что в октябре пенсии будут повышены для 9 млн пенсионеров. Мы это сделаем, нам нужны 226 голосов депутатов", - подчеркнул глава правительства.
По его словам, сейчас пенсии рассчитываются на показателях 2007 года и это "преступление".
Напомним, Верховная Рада 13 июля поддержала в первом чтении проект пенсионной реформы.
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З Петром нас чекає така катастрофа, якої Україна ще не бачила. Тож негайно дострокові президентські. На цю осінь.
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Даже если и будут выборы. Кого выберут этой осенью? Выбор просто "шикарный".
На стороне Барыги Система госаппарата (руководители всех уровней, их родственники, что греются в лучах славы, купленные титушки...) и нелигитимный ЦИК с кумом Охреновским. по всей Украине. Тут полная концентрация и понимание, что отрываться от корыта будет больно, могут все и отобрать.
А с другой стороны кто? Разрозненная оппозиция, где каждый мнит себя царем.
Будет то же самое, когда Кучма прошел во второй раз, а Тимошенко, Мороз и Симонянин оказались у разбитого корыта.
Не, тут нужны средства порадикальней. Надо так снимать воров, чтобы они давали пресс конференции на том свете из ада! Тогда и желающих порулить страной будет поменьше, да и рулем будут крутить помягше.
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Cьогодні о 7:58 Олигарх
Группе межрегиональных наркодилеров, которых на днях задержали оперативники, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения - домашний арест с возможностью внесения залога по 32 тысячи гривен. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения ГУ Нацполиции в Киевской области.
Полицейские установили, что наркобизнес приносил подозреваемым бешеную прибыль - более 100 тысяч гривен ежедневно.
За это, на период расследования, двум организаторам наркотрафика из Херсона и Киевской области, суд избрал домашний арест по месту жительства. Еще двум сбытчиков наркотиков из столичного региона - 60 суток содержания под стражей, с возможностью внесения залога по 32 тысячи гривен.
На постановление Печерского районного суда г. Киева прокуратура Киевской области готовит апелляцию.
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Це на 15 гривень?
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