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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (23047) пенсионная реформа (1011) пенсия (1686) Гройсман (3438)

 Если ВР 3 октября примет пенсионную реформу, в октябре пенсии будут повышены для 9 млн человек, - Гройсман

гройсман

Если Верховная Рада примет законопроекты по пенсионной реформе в начале октября, это позволит повысить пенсии в том же месяце.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире ТРК "Украина".

"У парламента есть шанс принять пенсионную реформу в октябре. Мы сможем сделать расчеты. Это обязанность - депутатов, правительства, Президента - дать пенсионерам возможность получить системное повышение пенсий", - сказал он.

"Если депутаты 3 октября примут пенсионную реформу, я беру обязательство, что в октябре пенсии будут повышены для 9 млн пенсионеров. Мы это сделаем, нам нужны 226 голосов депутатов", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, сейчас пенсии рассчитываются на показателях 2007 года и это "преступление".

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Напомним, Верховная Рада 13 июля поддержала в первом чтении проект пенсионной реформы.
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Дякую за відвертість. Сам був радий, що так консолідовано українці проголосували в Травні 2014го. Але вже через місяць казав: нічого мінятись не буде. А під час Іловайська назвав Петра - українською КАТАСТРОФОЮ. Потім зрозумів, що він звичайний шпигун, бо з часу навчання на міжвідносинах працював на КДБ. Це він розвалив помаранчеву команду, бо інакше Україна була б сьогодні вже регіональним Лідером, бо за вісім місяців 2005-го в Україну зайшло більше інвестицій, ніж за всі часи Незалежності. Але, коли Миздобул Юлю зняв, то потік грошей в Україну вщух. От і маємо.
З Петром нас чекає така катастрофа, якої Україна ще не бачила. Тож негайно дострокові президентські. На цю осінь.
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Так Барыга и разбежался идти на досрочные выборы без Майдана.
Даже если и будут выборы. Кого выберут этой осенью? Выбор просто "шикарный".
На стороне Барыги Система госаппарата (руководители всех уровней, их родственники, что греются в лучах славы, купленные титушки...) и нелигитимный ЦИК с кумом Охреновским. по всей Украине. Тут полная концентрация и понимание, что отрываться от корыта будет больно, могут все и отобрать.
А с другой стороны кто? Разрозненная оппозиция, где каждый мнит себя царем.
Будет то же самое, когда Кучма прошел во второй раз, а Тимошенко, Мороз и Симонянин оказались у разбитого корыта.
Не, тут нужны средства порадикальней. Надо так снимать воров, чтобы они давали пресс конференции на том свете из ада! Тогда и желающих порулить страной будет поменьше, да и рулем будут крутить помягше.
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Це помилка. Влада дуже слабка. Якщо тільки замайорять дострокові президентські, бариги побіжуть. У різні боки. Влада сильна нашою зневірою у власні сили. Сказав би навпаки, що силою міняти владу - помилка. Не буде жодного шансу не отримати швидку катастрофу. Яка зведе на нівець усі найменьші дивиденди від погромів і громадянської. Яка невідворотньо закінчиться швидкою окупацією росіянами. Це вони і розкручують в українців такі екстремальні настрої
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Силовий спосіб міняти владу пройдисвітів пасує однотуровому бидлу. Бо бидло не вміє визнавати свої помилки, визнавати, що голосувало з переляку за добре відомого пройдисвіта водинтур. Бидло можуть тільки зрадити. А за зраду - смерть. Але бидло помиляється. Це не пройдисвітам буде смерть. Це бидлу буде смерть! Пройдисвіти вчасно втечуть на затишні береги, поки тут буде все палати. А потім повернуться на місячний краєвид, коли згорять у Полумі до Неба усі їх вороги - українці разом з слідами барижних "подвигів", щоб торгувати грунтами без населення за світовими цінами.
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вчера в твиттере было сообщение, что в Швейцарии очередная пенсионная реформа обсуждалась населением в течение последних 6 (шести!) лет. И только после этого была вынесена на референдум. И больше половины проголосовали против.
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Як археологічні розкопки на Поштовій площі ( в м.Києві ) можуть принести мільйонні прибутки: приклад Музею вікінгів у Йорку. ВІДЕО http://24tv.ua/yak_rozkopki_na_poshtoviy_ploshhi_mozhut_prinesti_milyonni_pributki_priklad_muzeyu_vikingiv_u_yorku_n853336
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.... хочешь финансово поддержать державу ? , , помри до пенсии .,,,
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Власть специально поставило рассмотрение "пенсионной реформы" после всех прочих, например судебной, что затянуть процесс. Это во первых. Во вторых после того как стало ясно что судебная реформа тормозится, можно было и прошедшую неделю работать в Раде.. ан нет они по "округам" ( кто из них интересно туда ездил...) А теперь 3 принять.. Шутник однако. Ну во первых судебная реформа еще не принята, и там еще 1000 поправок, это в лучшем случае дня на два - три. Потом еще нужно проголосовать, а коалиции фактически нет даже с Ляшко голосов не хватает. Так что еще нужно постараться собрать свою разношерстную команду к моменту голосования. Ну как то с кнопкодавством протянут.. А потом рассмотрение "пенсионной реформы", а там тоже наверняка не менее 2000 поправок ( при чем большинство вполне логичных), это еще недели на две.., три. Если работать а не гулять конечно... Так что ОКТЯБРЬ в пролете. И не то что бы Гройсман пекся о народе.., он просто хочет под лозунгами протянуть "ганебну пенсийну рэформу №2" хоть тушкой, хоть ночью.. А что в ней кроме "осовременивания", это лучше простому народу не знать.. ( в частности на несколько лет замораживается зарплата для пересчета и индексации пенсий, и вообще вся "система осовременивания" последующая вновь оттягивается.. Ну и остальные прелести со стажем, изменением коэффициента при расчете и т. д.
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Если в октябре депутаты проголосуют, то мы один раз выполним закон и повысим пенсии, а если не проголосуют, то мы и дальше срать хотели на выполнение закона. Быдлу закон - друзьям все.
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КАК ТО ВСЁ ОЧЕНЬ ЗАКРУЧЕНО, ПОД ВИДОМ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИИ ГРОЙСМАН ПЫТАЕТСЯ ПРОПИХНУТЬ ИЗМЕНЕНИЯ, ПОСЛЕ КОТОРЫХ ПЕНСИОНЕРЫ БУДУТ УМИРАТЬ НА СВОИХ РАБОЧИХ МЕСТАХ, ТАК И НЕ ДОЖИВ ДО СВОИХ ПЕНСИЙ - " БРАВО" ГРОЙСМАН.
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Очередное рэхфорразводилово .Реформ улучшающих жизнь народа-ноль!Гройсман иммитирует бурную работу -итогов-ноль .Если поставить самого тупого-эффект будет такой же .Этому базарному барыге главное-продать землю,заводы допродать- таким же барыгам ,сделать пенсионный возраст в 65 ,при том что доживёт каждый второй!Что это -для людей?Ноль !Гнать в шею этого засранца -он враг украинскому народу .
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В Киеве наркодилерам, получавшим миллионы, суд назначил залог 32 тысячи
Cьогодні о 7:58 Олигарх
Группе межрегиональных наркодилеров, которых на днях задержали оперативники, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения - домашний арест с возможностью внесения залога по 32 тысячи гривен. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения ГУ Нацполиции в Киевской области.
Полицейские установили, что наркобизнес приносил подозреваемым бешеную прибыль - более 100 тысяч гривен ежедневно.
За это, на период расследования, двум организаторам наркотрафика из Херсона и Киевской области, суд избрал домашний арест по месту жительства. Еще двум сбытчиков наркотиков из столичного региона - 60 суток содержания под стражей, с возможностью внесения залога по 32 тысячи гривен.
На постановление Печерского районного суда г. Киева прокуратура Киевской области готовит апелляцию.
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Повышайте повышайте! Вы токо обещаете а цены уже выросли я представляю наскоко цены вырастут после повышения! Так что вперед!!
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Это грандиозная афера по уменьшению расходов на пенсии, да немного повысят но затем число пенсионеров начнёт резко падать.
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у нас не думают об "уменьшении расходов" в принципе. все это явный или завуалированный распил бабла - и мвф и других организаций. не те люди чтобы нормально работать, к сожалению. но пенсионеры по факту ничего не получат, это да (кроме половины условного пакета гречки).
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Они обязаны повышать пенсии и без пенсионной реформы.
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Это мошенники или внутренние оккупанты.
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У пенсіонерів одна радість - вибори. Хоч гречки обіжруться. І потім знову зуби на полку
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Как то так получается, что после каждого повышения пенсии , в долларах люди получают все меньше и меньше. А цены выросли почти вдвое!
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О как! В сентябре говорил про полтора миллиона, в октябре уже 9 млн, а это 75% всех пенсионеров.Значит ноябрь пропускаем и к новому году уже перевыполним план на 150%))Вроде и премьер, а цифрами брякает, как продавец картошки - рубль туда , два сюда. Но меня интересует другая цифра Сколько миллионов людей достигших 60 лет не выйдут на пенсию в 2018 году после принятия реформы ?Это самая интересная и секретная цифра)
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з яких же ти тварина "доходоФ" зібрався щось "поФишать" ?
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Украине не даёт развиваться олигархат и клановость в политике: при Кучме правил днепропетровский клан, при Януке донецкий, при Порохе винницкий клан с еврейским колоритом. Цены на хлеб и масло подсолнечное, курятину скоро приблизятся к польским а вот з/п самая низкая в Европе.
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кажется кое-кому не хватает бабла за коммуналку
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Конечно пенсия повысится, от 15, до 100 гривен люди больше получат как всегда. В прошлый раз моей маме повысили на 80 гривен пенсию, так она не знала в какую сторону ей сначала бежать с этой подачкой, толи в аптеку , толи в сберкассу за комуналку, о продуктах и не думалось. Из-за плохого питания очень сильно сдала моя мамочка, потухает , очень жаль наших пожилых родителей, хотя и пытаешься помогать им , всеравно положение не улучшается, все беспощадные цены в аптеках высасывают. А грося наш смотрю посвежел, покруглел, загорел на канарах, покушал и давай обещать и лапшу вешать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли ВР 3 октября примет пенсионную реформу, в октябре пенсии будут повышены для 9 млн человек, - Гройсман
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