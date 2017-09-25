 Экс-депутат Госдумы Пономарев об оккупации Крыма: "Для меня было важным сорвать единогласное голосование"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире "112 Украина".
"Это действительно был трудный шаг, потому что были понятны последствия, но я считал, что это принципиально важно, чтобы потом, когда пройдут, может быть, 10 лет, вы, украинцы, знали бы, что это было не единогласно. Для меня было важным сорвать единогласное голосование", - сказал он.
По словам экс-депутата, оккупация Крыма была спонтанным решением президента РФ Владимира Путина, а не готовилась заранее. "Я был одним из инициаторов так называемого закона "О карте русского". Это было тогда, когда у вас еще президентом был Ющенко и была первая волна напряженности между нашими странами. Я вносил инициативу, как избежать конфликта, чтобы людям было хорошо и между странами были нормальные отношения. И кто стоял вмертвую противником номер один той идеи, так это Лавров, который говорил: "Нам эта Украина ... не нужна, нам этот Крым абсолютно не нужен, нам не нужны потоки новых граждан, это нагрузка на наши дипломатические представительства, мы это делать не хотим". МИД был против, Администрация Президента была абсолютно против, и никаких аргументов "за" не было", - добавил Пономарев.
Он также подчеркнул, что все "самые громкие патриоты вокруг Путина" были против Крыма в составе РФ задолго до оккупации.
Напомним, 1 марта 2014 года президент РФ Путин внес обращение в Совет Федерации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины до "нормализации общественно-политической обстановки в этой стране". За ратификацию договора 20 марта в Госдуме проголосовали 443 депутата и 1 против, а за принятие соответствующего федерального конституционного закона - 445, также при одном против.
В октябре 2015 г. Госдума дала Генеральной прокуратуре согласие на заключение Пономарева под стражу по подозрению в пособничестве в растрате 750 тыс. долл. из средств инновационного фонда "Сколково". Через год Госдума лишила Илью Пономарева депутатского мандата за неисполнение им должностных обязанностей.
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- та пиду москалив постриляю
- А якщо тебе?
- А мене за що?
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Пусть 3.14здует в дружественную Австрию, к этому, как его...холера ему в бок.. хайзельгруберу ...
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Дедушка Дональд будет бомбить пухлого уёбка ли нет ?
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