 Террористы "ДНР" заставляют Интернет-провайдеров шпионить за пользователями. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме "министра" Виктора Яценко.
"Рекомендуем провести мероприятия по организации сбора и хранения учетных данных абонентов телекоммуникационной сети, данных об их сеансах выхода в сеть Интернет, а также иную информацию, позволяющую однозначно ассоциировать запрашиваемый IP-адрес с конкретным физическим (юридическим) лицом на определенный момент времени", - сказано в "документе".
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