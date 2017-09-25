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 Общество
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 Террористы "ДНР" заставляют Интернет-провайдеров шпионить за пользователями. ДОКУМЕНТ

интернет

"Министерство связи ДНР" рекомендует операторам телекоммуникаций собирать информацию об активности пользователей в сети Интернет и принять меры по их идентификации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме "министра" Виктора Яценко.

"Рекомендуем провести мероприятия по организации сбора и хранения учетных данных абонентов телекоммуникационной сети, данных об их сеансах выхода в сеть Интернет, а также иную информацию, позволяющую однозначно ассоциировать запрашиваемый IP-адрес с конкретным физическим (юридическим) лицом на определенный момент времени", - сказано в "документе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минкомсвязь РФ составило список личных данных пользователей, обязательных для передачи ФСБ

Террористы ДНР заставляют Интернет-провайдеров шпионить за пользователями 01Террористы ДНР заставляют Интернет-провайдеров шпионить за пользователями 02

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Скоро некоторые форумчане могут исчезнуть😱
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Відкрили Америку, така єрунда всюди. От на цій сторінці мені антивірусна програма показує, що виявила 4 відслідковування з боку рекламних сайтів, 16-вебмаяків, 4-вебаналітики, 4-з боку соцмереж.
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Різницю між рекламою та придушенням в "днр" не бачиш?
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ну когда гугл станет забирать "на подвал", можно будет сказать что "такая же фигня"
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Ну, це як кому повезе. Гонгадзе в свій час голову відрізали, міністр Кравченко сердешний два рази підряд стрілявся, не відстав від нього і Кірпа - закінчив самогубством нібито, Чечетов - так той взагалі з вікна виплигнув, Сашу Білого - застрелили. Правда, Тимошенко і Луценка тільки в тюрму посадили, легкий переляк отримали.... А найкраще Саакашвілі - з барскої руки дали громадянство, з барскої руки забрали, а він назад прорвався, так може ще самогубство впереді буде, хто знає..... За три роки після майдану вже біля 500 АТОшників на себе руки наклали, щось також підозріло.... - https://nahnews.org/992798-samoubiistvo-atoshnikov-v-donbasse-avakov-ozvuchil-strashnye-cifry
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Лугандон и так глубоко в резервации. Руцкий мир страха и стукачества.
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Вот это новость, кто бы мог подумать, я то верил что молодые республики эталон свободы личности, не то что Киевская хунта.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТеррористы "ДНР" заставляют Интернет-провайдеров шпионить за пользователями. ДОКУМЕНТ
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