EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 За рубежом
  140  6
Все про:интернет (1522) Россия (72398) сайт (245) блокирование (227)

 97% заблокированных сайтов в России закрыты без решения суда, - правозащитник

интернет

Власти РФ по различным причинам блокировали уже больше 8 млн сайтов в Интернете. Больше 4 млн из них продолжают оставаться недоступными для российских пользователей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Дамир Гайнутдинов, правовой аналитик Международной правозащитной группы "Агора", в статье для Радио Свобода.

По его информации, до 97% закрытых сайтов блокируются вообще без какого-либо юридического решения. "Это те самые сопутствующие блокировки, которые пользователи, к счастью, вполне успешно научились обходить", - отметил он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Россия без Путина, Интернет без буржуев!": шествие "За свободный Интернет" прошло в Москве. ВИДЕО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Интересно, а "Цензор" подавал в суд, чтоб его в паРашке открыли? Как-то упустил этот момент.
 показать весь комментарий
Ответить
 
вконтакте по решению суда хоть закрыли, т.е. создали траблы насчёт открытия?
чтобы боты не прицепились я не на что не намекаю, ыы) но если указывать грязным пальцем то это ничем не лучше чем
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом97% заблокированных сайтов в России закрыты без решения суда, - правозащитник
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти