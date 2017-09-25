 97% заблокированных сайтов в России закрыты без решения суда, - правозащитник

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Дамир Гайнутдинов, правовой аналитик Международной правозащитной группы "Агора", в статье для Радио Свобода.
По его информации, до 97% закрытых сайтов блокируются вообще без какого-либо юридического решения. "Это те самые сопутствующие блокировки, которые пользователи, к счастью, вполне успешно научились обходить", - отметил он.
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чтобы боты не прицепились я не на что не намекаю, ыы) но если указывать грязным пальцем то это ничем не лучше чем
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