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 "Экономика России вышла на траекторию достаточно устойчивого роста", - Путин

путин

Российская экономика постепенно выходит из кризиса и начинает демонстрировать рост.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Экономика России вышла на траекторию достаточно устойчивого роста", - сказал он.

"Мы хорошо знаем, что важнейший фактор роста - это, конечно же, инвестиции. Мы говорим, что за второй квартал этого года [рост] 6,3%", - отметил президент России.

"Возобновился рост промышленного производства. Только что на встрече с бизнесом мы отмечали, что он в январе-августе составил около 2%, практически 2%", - заявил Путин.

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"Существенный рост производительности труда демонстрируют предприятия ОПК, оборонно-промышленного комплекса, что, разумеется, не может не радовать. Но у нас с вами другая еще задача существует - диверсификация этой части нашей экономики. Нужно сделать так, чтобы рост производительности труда был обеспечен не только за счет выпуска военной продукции, но и при переходе на продукцию гражданского направления", - сказал он.

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в феврале расскажешь как там и че у вас растет
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"Экономика России вышла на траекторию достаточно устойчивого отрицательного роста", - (с) ботоксный карлик
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Мабудь клерки діаграму вверх ногами підсунули.
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У них с порошенко и гройсманом одна и та же методичка ?
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скорее это гнойный ося хуйлишке методички пишет. Вот бы нам подарить русне наших щирых украинских реформаторов, пущай и там экономику поднимают. И это былобы более эффективно чем в открытую воевать с мордвой. Все таки мало на роиси наших людей работает на Украину, разве только хуйлишко и няша.
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Рост ВПК? Скажите путину, что это лишь расходы, а с учетом трат на мост и снкций это стремительное падение вниз.
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Ну это не совсем расходы, но если санкции ещё немного наростят, то расиянчики останутся без холодильников, но с ракетами!
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"Существенный рост производительности труда демонстрируют предприятия ОПК, оборонно-промышленного комплекса, что, разумеется, не может не радовать. Но у нас с вами другая еще задача существует - диверсификация этой части нашей экономики. Нужно сделать так, чтобы рост производительности труда был обеспечен не только за счет выпуска военной продукции, но и при переходе на продукцию гражданского направления
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Вот именно, что тут полностью совковая идеология планового производства. Именно это и есть расходы, ведь значительной продажи оружия не будет, будет лишь безвоздмездная передача тоталитарным режимам.
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У траектории такая особенность- сколько бы не было роста в начале, во второй половине неминуемое падение до самой земли.)))
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Эта траектория называется пике. БОльшей вам скорости падлы
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Пуйло проболтался что "рост" весь за счёт милитаризации, а это значит что рашка втягивается в гонку вооружений как когда то совок.
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Угу,а вся мировая экономика давно рухнула,как только бочка нефти стала дешевле 80 баксов......интересно,лошары руснявые верят вот тому плешивому болванчику?
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Эта плешивая мразь такого никогда не говорила. Журналюги напутали. Я разбирался специально - могу поспорить, если хотите.
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И? На какой секунде там слово "мировая" и слово "экономика"?
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Не цепляйтесь до мелочей....Главное тут в том,шо плешивое хуйло- просто лох.
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https://youtu.be/vqrRM6PTYwc

«Если мировые цены удержатся на уровне 80 долларов, то все производство рухнет, у основных нефтедобывающих стран тоже бюджет посчитан из расчета 80 долларов с небольшим, под 90 долларов за баррель… https://vz.ru/news/2014/10/17/711128.html

Цитаты великих экономистов Путин Всё производство рухнет при сохранении цены на нефть $80.
https://youtu.be/hM0Lf59Eb1A
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"Шел-газ, шел-нефть, которая добывается в Штатах... У неё же рентабельность под 80 долларов. Хе-хе... Если мировые цены будут держаться под 80 долларов то всё производство рухнет."

Надо ещё что-то объяснять или сами поймёте, что речь не о пресловутой "мировой экономике"?
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Этажность экономики России, в течении месяца .на глазах!!! выросла на два Этажа,а огрызок Путин удлинился на 2 см.- парень растёт
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Я не люблю эти проценты, в них нагройсманить легко можно. Если опираться на производство кораблей, автомобилей, самолётов и т.п. понятных вещей, отрыв паРашки от Украины уже как США от Рашки. Это прямая заслуга шоколадной братии.
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Голословно говорите, ведь учитывая какие это самолёты и машины...можно сказать, что ресурсы потратили вхолостую.
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Я ведь сравниваю ни с Боингом и Мерседесом, а с теми же совковыми аналогами. Так что Ваш упрёк не обоснован.
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Обоснован упрек, ведь конкуренция мировая и отсталая техника это просто затраты. Так, что понятно к чему ведёте.
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В Индии техника ещё отсталей, то же автомобилестроение, и что? Дело не в отсталости, а в том что это всё покупается. А раз покупается, то это уже не затраты.
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Не покупается. Посчитай траты и реальные доходы от ВПК.
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А если сравнивать по производству шоколадной продукции?
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Может, по статье "ВПК" проходит и производство памятников оружию? Тогда в такой рост я верю.
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В статье ВПК проходит всё, за что люди получают зарплату.
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Ху-ло Сказал, что должен в новостях быть написан рост, вот и написали сколько просили.
Скажет 86% напишем и столько. Уши и бумага и не такое выдержать смогут.
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реальная полная экипировка украинского разведчика в АТО (рюкзак, карманы, навесное)
"Экономика России вышла на траекторию достаточно устойчивого роста", - Путин - Цензор.НЕТ 6234
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Путин: Российская экономика постепенно выходит из кризиса и начинает демонстрировать рост.................................
Источник: https://censor.net.ua/n456668

Гройсман: Украина по итогам 2016г и I-кв. 2017г демонстрирует уверенный экономический рост....................................
http://interfax.com.ua/news/economic/418619.html


Если на самом деле так все хорошо, на куя тогда нам торговать с Расеей? Но эта воровская шобла увеличивает масштабы торговли Украины с Расеей. И это в то время когда Америка и Запад усиливают санкции против Расеи!!! Так, мало того, Украина собирается подавать на Расею в ВТО, за отказ нею торговать.
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- есть устойчивая тенденция к выходу на траекторию ведущую непосредственно к началу изменения ситуации к экономически обоснованному и независящему от коньюктуры мировых маркетинговых трендов росту....
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Карлитос начал предвыборную компанию. Заливает холопам о процветании, обещает светлое будущее. Значит Хуйло решило балотироваца на следующий срок. Скоро обьявят официально. Значит до "выборов" Хуйла будут держать и экономику и курс рубля, после выборов будет пиздец полнейший. Так как даже самые оптимистичные кремлёвские экономисты говорят что пиздец уже у дверей и громко стучит.
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2% ? Это такое же унылое говно как и у нас в Украине. Скорее рост цены на нефть (уже 57$), чем ВПК объясняет этот "рост".
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"Экономика России вышла на траекторию достаточно устойчивого роста хуйла"


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Идиот! Это не траектория роста, а внутренняя поверхность ануса!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Экономика России вышла на траекторию достаточно устойчивого роста", - Путин
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