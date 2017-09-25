 "Экономика России вышла на траекторию достаточно устойчивого роста", - Путин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Экономика России вышла на траекторию достаточно устойчивого роста", - сказал он.
"Мы хорошо знаем, что важнейший фактор роста - это, конечно же, инвестиции. Мы говорим, что за второй квартал этого года [рост] 6,3%", - отметил президент России.
"Возобновился рост промышленного производства. Только что на встрече с бизнесом мы отмечали, что он в январе-августе составил около 2%, практически 2%", - заявил Путин.
"Существенный рост производительности труда демонстрируют предприятия ОПК, оборонно-промышленного комплекса, что, разумеется, не может не радовать. Но у нас с вами другая еще задача существует - диверсификация этой части нашей экономики. Нужно сделать так, чтобы рост производительности труда был обеспечен не только за счет выпуска военной продукции, но и при переходе на продукцию гражданского направления", - сказал он.
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Жизнь - дерьмо?
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«Если мировые цены удержатся на уровне 80 долларов, то все производство рухнет, у основных нефтедобывающих стран тоже бюджет посчитан из расчета 80 долларов с небольшим, под 90 долларов за баррель… https://vz.ru/news/2014/10/17/711128.html
Цитаты великих экономистов Путин Всё производство рухнет при сохранении цены на нефть $80.
https://youtu.be/hM0Lf59Eb1A
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Надо ещё что-то объяснять или сами поймёте, что речь не о пресловутой "мировой экономике"?
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Подорвали Рязанскую ГРЭС.
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Скажет 86% напишем и столько. Уши и бумага и не такое выдержать смогут.
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Источник: https://censor.net.ua/n456668
Гройсман: Украина по итогам 2016г и I-кв. 2017г демонстрирует уверенный экономический рост....................................
http://interfax.com.ua/news/economic/418619.html
Если на самом деле так все хорошо, на куя тогда нам торговать с Расеей? Но эта воровская шобла увеличивает масштабы торговли Украины с Расеей. И это в то время когда Америка и Запад усиливают санкции против Расеи!!! Так, мало того, Украина собирается подавать на Расею в ВТО, за отказ нею торговать.
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