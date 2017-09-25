 В программе "Доступные лекарства" задействованы 2 тыс. аптек из 6 тыс., - Саенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр Кабинета Министров Александр Саенко в интервью ZN.UA.
"В этом году у нас работает программа по ряду действующих веществ. Мы начали с диабета II типа, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, астмы. С 1 июля был расширен перечень, и финансирование было увеличено. В 2018-м будет еще миллиард", - сказал он.
"Смысл этой программы не только в части доступности лекарств для людей. Это в том числе ранняя диагностика. Чтобы получить лекарство, человек должен пойти к врачу за рецептом и пройти хоть минимальное, но обследование. Мы должны понимать, что рецепт - это нормально. Это позволит предотвратить ряд новых заболеваний", - подчеркнул чиновник.
"Более 2 тыс. аптек из 6 тыс. действующих в Украине задействовано в проекте. Да, вначале был скепсис. Но как только фармрынок увидел, что государство вовремя расплачивается, что нет дефицита по лекарственным средствам, количество участников стало расти. Сейчас у меня есть несколько задумок расширения реимбурсации в сельской местности. Цель - задействовать более половины всей аптечной сети", - добавил Саенко.
Напомним, правительственная программа "Доступные лекарства" стартовала 1 апреля. Пациенты могут получать лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой. Аптекам стоимость лекарств возмещает государство.
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