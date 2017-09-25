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 Общество
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Все про:лекарства (762) аптека (83) Саенко (28)

 В программе "Доступные лекарства" задействованы 2 тыс. аптек из 6 тыс., - Саенко

саенко

В правительственной программе "Доступные лекарства" участвуют более 2 тыс. украинских аптек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр Кабинета Министров Александр Саенко в интервью ZN.UA.

"В этом году у нас работает программа по ряду действующих веществ. Мы начали с диабета II типа, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, астмы. С 1 июля был расширен перечень, и финансирование было увеличено. В 2018-м будет еще миллиард", - сказал он.

"Смысл этой программы не только в части доступности лекарств для людей. Это в том числе ранняя диагностика. Чтобы получить лекарство, человек должен пойти к врачу за рецептом и пройти хоть минимальное, но обследование. Мы должны понимать, что рецепт - это нормально. Это позволит предотвратить ряд новых заболеваний", - подчеркнул чиновник.

"Более 2 тыс. аптек из 6 тыс. действующих в Украине задействовано в проекте. Да, вначале был скепсис. Но как только фармрынок увидел, что государство вовремя расплачивается, что нет дефицита по лекарственным средствам, количество участников стало расти. Сейчас у меня есть несколько задумок расширения реимбурсации в сельской местности. Цель - задействовать более половины всей аптечной сети", - добавил Саенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы остались без лекарств на 2,1 млрд грн, - Счетная палата о деятельности Минздрава

Напомним, правительственная программа "Доступные лекарства" стартовала 1 апреля. Пациенты могут получать лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой. Аптекам стоимость лекарств возмещает государство.
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Непонятно, что есть доступного. Диагностика (мрт) и остальное дорого, лекарства дорогие...
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це точно, поки отримаєш той рецепт - більше викинеш на аналізи та дослідження, чим те лікарство коштує.....
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Йдіть під три чорти з вашими прогрмами. Ліки в рази вищі за польські. Фармацевтична мафія як наживалася за рахунок українців за часів зека, так і наживається за часів Порохохряка під час війни.
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Це ж за і ти руку доклав: поміняли шило на мило. Але при тому шилі ще якось люди жили, а при цьому милі виживають як можуть.....
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Що, ти вже Баригу не захищаєш, як і інших "героїв"Майдану- Кулявлоба, Пагубія, Пастора та іншу п.зд.ту? Руку до обрання цієї погані як раз доклали такі як ти - аморфна та інертна біомаса. Сиділо матню чухмарило коли людей розстрілювали на Майдані, я тепер має нахабство перекладати всю відповідальність за свою байдужіть, безідейність та боягузство на тих, хто апріорі був проти цієї системи. Оксюморон ходячий. Але при тому шилі ще якось люди жили- це говорить твоя ідеологія"шлунку і гаманця" адже тобі ні за що не зрозуміти, що вибуху Майдану було не уникнути, якщо вже постало питання звільнення від кремлівського ярма. Зникни заради бога
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Тупая и безграмотная супрунша, косноязычный министр с "задумками".... Бедные люди....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ программе "Доступные лекарства" задействованы 2 тыс. аптек из 6 тыс., - Саенко
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