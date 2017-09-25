 23-летний парень погиб в результате взрыва гранаты в Харькове, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Информация о происшествии поступила в полицию 24 сентября в 20:30.
Предварительно установлено, что в доме по адресу Махночанская, 83 между 7 и 8 этажом произошел взрыв гранаты. В результате погиб 23-летний парень.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.
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Такое тоже может быть. Например, растяжку установили...
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такое и во ІІ мировую біло...тетка работала в школе слепіх... мальчишки без ру,ног, глаз оставались- подрівались(
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