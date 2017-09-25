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Все про:взрыв (4366) граната (696) смерть (5297) Харьков (4428)

 23-летний парень погиб в результате взрыва гранаты в Харькове, - Нацполиция

нацполиция

В результате взрыва гранаты в многоэтажке Харькова погиб молодой мужчина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Информация о происшествии поступила в полицию 24 сентября в 20:30.

Предварительно установлено, что в доме по адресу Махночанская, 83 между 7 и 8 этажом произошел взрыв гранаты. В результате погиб 23-летний парень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате взрыва гранаты под Киевом погиб военнослужащий, - Нацполиция

Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.
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ничего страшного!! Таких балбайопов на земле еще хоть океан пруди...
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у вас есть какая-то информация кто это был?
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Возможно, подорвали...
Такое тоже может быть. Например, растяжку установили...
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вероятность успеха устранения объекта ниже 50% Хлопотно это и ненадежно в таком случае устраивать подрыв между этажами общей лестничной клетки....это даже не территория возле двери ликвидируемого объекта
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что то много гибнут от гранат в последнее время...мвд бы хоть какой то инструктаж устроило или правила эксплуатации гранат хотя бы опубликовало
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война расбрасівает оружие по всей стране...
такое и во ІІ мировую біло...тетка работала в школе слепіх... мальчишки без ру,ног, глаз оставались- подрівались(
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каким образом? расклеить "граждане, сдавайте гранаты!" попробуй их теперь изъять
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Не Махночанская, а Мохначанская - от Мохнач, а не от Махно
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия23-летний парень погиб в результате взрыва гранаты в Харькове, - Нацполиция
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