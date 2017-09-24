 На праздновании "дня флага Крыма" в оккупированном Симферополе детей учили обращаться с оружием

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Праздничные мероприятия 24 сентября проходят на площади Ленина. Гуляния начались с того, что детям и взрослым, выполнившим нормы ГТО, вручили соответствующие значки и удостоверения.
Потом на площади соорудили "учебные точки", где бойцы "самообороны Крыма" и "волонтеры" тренировали детей в сборке и разборке автоматического оружия, а также в снаряжении магазина патронами.
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