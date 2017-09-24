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 На праздновании "дня флага Крыма" в оккупированном Симферополе детей учили обращаться с оружием

крым

В "День государственного герба и государственного флага Крыма" в Симферополе под песни и пляски детей учили обращаться с оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Праздничные мероприятия 24 сентября проходят на площади Ленина. Гуляния начались с того, что детям и взрослым, выполнившим нормы ГТО, вручили соответствующие значки и удостоверения.

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Потом на площади соорудили "учебные точки", где бойцы "самообороны Крыма" и "волонтеры" тренировали детей в сборке и разборке автоматического оружия, а также в снаряжении магазина патронами.
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учения прошли в холостую....никого не застрелили))))))))0
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