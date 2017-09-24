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 Политика Украины
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Все про:Австрия (375) предприниматели (1095) Россия (72396) санкции (6456) Щерба (17)

 "За готовностью "понимать Россию" скрывается обычное равнодушие к страданиям других людей", - посол Щерба ответил австрийскому бизнесмену Хазельштайнеру

щерба

Посол Украины в Австрии Александр Щерба ответил известному австрийскому предпринимателю Хансу-Петеру Хазельштайнеру, который в своем интервью газете Die Presse поддержал агрессию РФ в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ответ, опубликованный в том же издании, дипломат обнародовал на Facebook.

"Строительный магнат Ханс-Петер Хазельштайнер сделал в своем интервью несколько заявлений, которые я как посол не могу оставить без комментария. В частности, слова о том, что санкции против России неэффективны, направлены "против не тех" и отвечают лишь американским интересам, по крайней мере, странны. После нелегальной аннексии Крыма, после прихода путинских "зеленых человечков" на Донбасс и, как следствие, войны, после десяти тысяч смертей и после разрушения системы безопасности в Европе от европейца можно было бы ожидать большего понимания относительно целей и причин санкций", - пишет он.

"Россия пришла в Украину, разрушила жизни тысяч людей, заставила миллионы бежать. Я спрашиваю себя: если бы нечто подобное случилось в жизни герра Хазельштайнера, если бы его личная судьба была разрушена, был бы он таким великодушным? Кажется, в данном случае, как и во многих других, за готовностью "понимать Россию" скрывается обычное равнодушие к страданиям других людей", - заявил посол.

"Нет, герр Хазельштайнер, санкции не являются неэффективными. Санкции - один из двух факторов, которые стоят между мирной повседневностью европейской жизни и великодержавным безумием Путина. Второй фактор - это готовность тысяч украинцев рисковать собой, чтобы Путин не раздавил украинскую свободу. Если бы не эти люди и если бы не санкции, путинские танки стояли бы гораздо ближе к Европе, чем сейчас", - подчеркнул Щерба.

"Санкции - это единственная черта между добром и злом, которую провел Запад после того, как Россия грубо растоптала все свои международные обязательства и развязала эту частично открытую, а частично тайную войну против Украины. И нет, герр Хазельштайнер, "не те" от санкций не страдают. От санкций страдают те, кто причастен к принятию и реализации немыслимых решений Путина. По крайней мере, только эти фамилии вы найдете в санкционных списках ЕС", - отметил дипломат.

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"Вы хотите видеть Россию в Европе? Мы в Украине этого тоже хотели. Пока Кремль не показал, насколько мало для него значит и Европа, и европейские ценности. Мы видим Россию вблизи, гораздо четче, чем вы, и то, что мы видим, выглядит страшно", - пишет он.

"Нет, Россия не хочет быть в ЕС. Нынешняя российская элита никогда этого и не хотела. Одна только мысль, что подполковник КГБ Путин хотел бы привести Россию в Европу, выглядит по меньшей мере наивно. Вы говорите: "Единая Европа под влиянием России была бы катастрофой для Америки". Не была бы такая Европа катастрофой, прежде всего, для самой Европы? Или герр Хазельштайнер мечтает именно о таком развитии событий?" - задается вопросом Щерба.

Также посол обратил внимание на оправдание оккупации Крыма в интервью предпринимателя. "Этот за считанные недели проведенный захватнический акт был ничем иным, как оккупацией в худших традициях середины 20 века. Где-где, а в Австрии это должно быть особенно очевидным", - подчеркнул он.

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За готовностью понимать Россию скрывается обычное равнодушие к страданиям других людей, - посол Щерба ответил австрийскому бизнесмену Хазельштайнеру 01

(Скриншот со страницы Alexander Scherba)
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Строительный магнат Ханс-Петер ХазельштайнерИсточник: https://censor.net.ua/n456662
мдя, удивительно, если бы он выступал за санкции и против раши
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бизнес,просто бизнес-и ничего личного...а Калининград им пофиг...как впрочем и Крым...деньги не пахнут...вот на таких Путлер и ставит...
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Гер Ханс-Петер Хазельштайнер ! Не надо приезжать в Украину! Для вас будет лучше.
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Не стоит удивляться - такие херры в Австрии и Гитлера поддерживали в своё время. А теперь - отпрыски тех херров поддерживают сегодняшнего российского Гитлера за его подвиги в Украине.
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деградировавший австрийский мешок с дерь..деньгами
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Какая же мерзость, эти европейские кремлешлюхи.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"За готовностью "понимать Россию" скрывается обычное равнодушие к страданиям других людей", - посол Щерба ответил австрийскому бизнесмену Хазельштайнеру
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