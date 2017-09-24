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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (456) закон (2389) образование (1651) Гриневич (200)

 Венгерский министр Балог предлагает Гриневич встретиться и обсудить новый закон об образовании

венгрия

Министр человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог, который занимается, среди прочего, вопросом образования, направил официальное письмо министру образования и науки Украины Лилии Гриневич с просьбой о личной встрече по поводу нового закона Украины об образовании.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, в письме говорится, что этот законодательный акт, особенно его языковая статья об образовании меньшинств, вызвала беспокойство нескольких правительств соседних стран, включая венгерское.

По мнению Балога, эта встреча даст партнерам возможность обсудить некоторые опасения, возникающие у венгерских властей относительно нового украинского закона. Поэтому, получив информацию украинской стороны, венгерский министр надеется ознакомиться с тем, каковы истинные причины и цели принятия нового закона об образовании в Украине.

25 сентября Балог примет участие в открытии учебного года в венгероязычном Институте имени Ференца Ракоци II в Берегово на Закарпатье, куда также пригласили Гриневич. 25 сентября на Закарпатье с рабочим визитом также планирует побывать и спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кевер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгерский премьер Орбан подыграл Путину в критике украинского закона об образовании, - Арьев

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье.
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Венгерский министр Балог предлагает Гриневич встретиться и обсудить новый закон об образовании - Цензор.НЕТ 8340Вера Измайлова‏ @veraizmaylova41 3 ч.3 часа назад
Респект Лиля !!! Нефиг прогибаться ни под кого, а обеспокоенные, нах, все нах..

Венгерский министр Балог предлагает Гриневич встретиться и обсудить новый закон об образовании - Цензор.НЕТ 323
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За 217 млрд грн на освіту Гриневич потрібно відправити у відставку! Такі гроші на освіту під час війни - це катастрофа! На всію армію та флот виділяють тільки 64 млрд грн! А угорці хай дякують що взагалі не заборонили навчання на угорській мові навіть в комунальних навчальних закладах. За провальні результати по ЗНО по українській мові весь закарпатський бардель облоно-гороно-районо потрібно звільнити з роботи і повиганяти всіх директорів дитячих навчальних закладів!
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Во время второй мировой, когда Великобритания уже сполна ощутила тяготы войны с Гитлером, премьер министру Уинстону Черчиллю подали на утверждение бюджетную программу страны, в которой не были предусмотрены расходы на культуру и искусство. Как бы не до этого, война, знаете ли. Черчилль спросил у министров: «А за что же, собственно, мы тогда воюем?»
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Венгерский министр из рода Балог предлагает обсудить венгерский закон об образовании?

Если украинский, то нужно просто указать йоббику направление.
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Закон Украины об образовании не касается граждан Венгрии, так что куда лезет венгерский министр, не очень понятно.
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Борзеют соседи, плюя при этом, на проблемы живущих у них украинцев. Раша и там гадит.
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но, бить культурно, предварительно вытереть носак берца салфеткой - мы же европейцы
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Да судя по всему он уже на ней сидит, как и все остальные возбудившиеся на этот закон с тычка хуйла.
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Так пусть приезжает в Украину, может хоть на Гриневич денег с экономим
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офигеть! сначала громко обиделись и пожаловались в ООН, а потом решили встречаться и обсуждать текст закона... это как гланды лечить через жопу..
нахер таких соседей!
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Гриневич просто обязана культурно послать в жопу недогейропейца
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Они ждали бабла, от хуйла, как обычно. А тутачки им сообсчили , шо денюх НЕТ! И порекомендовали держацца! Они сейчас мытыкують... как жеж можно продержацца без хуйловского бабла?! Балога им в помощь!
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Один уже перзидент сказал свое ФИ, не захотел ехать в Украину, и єтот пусть сидит ровно, и не вьісовьівается.
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Странно, шо его фамилия Балог, а не Балога.
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три лучших места для этой встречи луганск донецк ну накройняк на пляжах джанкоя!
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Это как? Наш Президент может подписать закон только после его утверждения в Будапеште?
Нехилая заява. Кто на очереди?
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вот только последних 25 лет мы прожили не желая этого видеть
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Готовить 12 лет за государственный счет молодежь Украины на венгерском языке для обучения и карьеры в Венгрии? - верх идиотизма...
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ну че вы ?
Балог хочет договрится про курс изучения украиснкого языка, чтобы лучше понять закон написанный на украинском языке...
это ж нормально

а то они сразу кричат что закон не тот
так все законы на украинском ! почему именоо этот не тот, если их юди украинский не будут учить ! т.е. они будут руководствоваться только законом об образовании ? или что ?
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Вполне неплохо положить на венгерского министра Балога, а также на остальных обеспокоенных, болт.
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Положим,доложим,переложим,заложим,і не тількі до мадярського)))
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Питання, яке варто поставити цьому міністру:

Венгерский министр Балог предлагает Гриневич встретиться и обсудить новый закон об образовании - Цензор.НЕТ 5855
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А чому існує угорськомовний Інститут імені Ференца Ракоці ІІ в місті Берегове на Закарпатті? Закарпаття вже стало угорським? А скільки україномовних інститутів існує в Угорщині. наприклад, чи є у них україномовний інститут імені Лесі Українки?
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"міністр чєловєчєскіх ресурсов" - тобто, угорці хочуть бачити угорську меншину України своїм ресурсом, а не ресурсом України. А загалом, у нас про те, яким має бути закон говорять в Раді
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Тут цікавий момент!
Пра СРСРі, в УРСР в угорських, як і в інших подібних школах, викладання велося на Угорській мові та російській, як мові міжнаціонального спілкування у СРСР.
По розпаді СРСР в Україні, де-юре, мовою міжнаціонального спілкування стала українська., але в угорських школах нічого не змінилося. Угорська та російська. Жителі угорської національності трьох прикордонних районів тупо не знають української, а російською володіють приблизно як я німецькою, бо на вулиці діти російською не розмовляють, говорять українською...
Виходить Україна, платить бабам на дітей, вчить своїм коштом тих дітей, щоб вони потім переїхали жити в Угоршину, бо в Україні вони практично чужі!
Нє, Мадьяри добре влаштувалися, але ж і совість слід мати!
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Никак не угомонятся готовя каталонский сценарий Украине, этот закон мешает осуществлять задуманное.
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Закон казался сомнительным, но реакція венгров убедила в его правильности!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгерский министр Балог предлагает Гриневич встретиться и обсудить новый закон об образовании
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