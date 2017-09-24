 Венгерский министр Балог предлагает Гриневич встретиться и обсудить новый закон об образовании

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, в письме говорится, что этот законодательный акт, особенно его языковая статья об образовании меньшинств, вызвала беспокойство нескольких правительств соседних стран, включая венгерское.
По мнению Балога, эта встреча даст партнерам возможность обсудить некоторые опасения, возникающие у венгерских властей относительно нового украинского закона. Поэтому, получив информацию украинской стороны, венгерский министр надеется ознакомиться с тем, каковы истинные причины и цели принятия нового закона об образовании в Украине.
25 сентября Балог примет участие в открытии учебного года в венгероязычном Институте имени Ференца Ракоци II в Берегово на Закарпатье, куда также пригласили Гриневич. 25 сентября на Закарпатье с рабочим визитом также планирует побывать и спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кевер.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.
Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье.
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Респект Лиля !!! Нефиг прогибаться ни под кого, а обеспокоенные, нах, все нах..
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Если украинский, то нужно просто указать йоббику направление.
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нахер таких соседей!
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Нехилая заява. Кто на очереди?
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Балог хочет договрится про курс изучения украиснкого языка, чтобы лучше понять закон написанный на украинском языке...
это ж нормально
а то они сразу кричат что закон не тот
так все законы на украинском ! почему именоо этот не тот, если их юди украинский не будут учить ! т.е. они будут руководствоваться только законом об образовании ? или что ?
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Пра СРСРі, в УРСР в угорських, як і в інших подібних школах, викладання велося на Угорській мові та російській, як мові міжнаціонального спілкування у СРСР.
По розпаді СРСР в Україні, де-юре, мовою міжнаціонального спілкування стала українська., але в угорських школах нічого не змінилося. Угорська та російська. Жителі угорської національності трьох прикордонних районів тупо не знають української, а російською володіють приблизно як я німецькою, бо на вулиці діти російською не розмовляють, говорять українською...
Виходить Україна, платить бабам на дітей, вчить своїм коштом тих дітей, щоб вони потім переїхали жити в Угоршину, бо в Україні вони практично чужі!
Нє, Мадьяри добре влаштувалися, але ж і совість слід мати!
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