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 Россия испортила доверительные отношения, которые существовали 160 лет, - Siemens

После поставки вопреки санкциям турбин Siemens для электростанции в оккупированный Крым немецкий концерн будет действовать более "осмотрительно" при сотрудничестве с российскими клиентами.

Об этом главный исполнительный директор Siemens Джо Кезер рассказал в интервью немецкому журналу Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"В любом случае сформированные в течение более 160 лет наши доверительные отношения с Россией были испорчены", - отметил он, подчеркнув, что это был не "мелкий проступкок".

"С другой стороны, целая страна с ее лояльными и надежными клиентами не может быть подвергнут всеобщему осуждению", - отметил Кезер. В Siemens, по его мнению, "должны думать о сотнях и тысячах работающих на заводах людей, которые теряют работу", когда немецкая компания "слишком остро реагирует" на то, что случилось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Московский суд признал "дочку" Siemens истцом по делу о крымских турбинах

Однако в Siemens, по его словам, после истории с поставкой турбин в Крым "сделали выводы".

В качестве примера он назвал выход немецкой компании из совместного предприятия с "Силовыми машинами" - "Сименс технологии газовых турбин". В нем, как уточнил Кезер, Siemens оставил только "надзорный персонал".

"Кроме того, мы изучили всех партнеров и лицензиатов в России. В будущем мы будем сохранять фактическое право распоряжаться поставленной клиентам оборудованием, пока не будет установлена ​​его дальнейшая судьба или оно будет подключено к сети", - рассказал Кезер, подчеркнув, что с подобной концепцией также должен будет согласиться "соответствующий партнер".

Напоминаем, ранее агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

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 О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.

21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.

Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.
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Будете теперь велосипедными педалями газ по Северному потоку-2 качать. :D
Впрочем, какой там Северный поток-2 ? Пиндосы его прикроют
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в рашке лампочек сименс не біло до 30-х годков
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Локотская республика и генерал Власов вместе с РОА никакого "перерыва" не подтверждают .
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)))...Сталин-и то смог работать,а путя всё изгадил,хотел немцев провести...)))
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Кто вам доктор, если аж цельных 160 лет у вас были с рашей доверительные отношения?
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Пізно всралися...А то вони не знали, роблячи унікальний агрегат, куди він може поїхати.
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Звучит при переводе с дипломатического языка - мы хотим и ........... и рыбку съесть.
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фошисти кацапські, так кондових німців обідили)
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Там с этими турбинами сам черт ногу сломает! Наши бизьнесьмены там тоже запутаны, только никто же не признается.
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Опять завоняло кацапскими портянками ...
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ну так научись носить носки и стирать их , если на новые не хватает.
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По-моему у вас позади што-то знатно полыхнуло .
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каков финал в представленнии сименса должен быть ?
экономичекий и моральный !
какое должен понести наказание "партнер".

все эти споли про тысячи людей которые работают и про которых надо думать это зхерь собачья !
капитализм никогда не приался рабочими ! вот именем и отношениями да !
так что ждем конреткных результатов !
иначе будем относится как и к вашим партнерам... которые слово держат ровн столько чтобы не плюнуть в лицо... а только на спину...
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160 лет? Интересно получается. Это значит, что россия тесно сотрудничала с фашистской Германией?
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Там у них в истории был один интересный период когда считался год за десять.
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"Доверительниє отношенія" "іспортіла" не кацапія, бо їм ніоли не довіряли (Бісмарка згадайте), а компанія "Сіменс" з багаторічною історією. Думаю, засновники німецької фірми надерли б дупи нерозбірливим потомкам, які знищили репутацію, що створювалася роками і в гонитві за баришами опустилися до рівня шлюх, віддаючись тому, хто більше заплатить.
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Они ошиблись, доверительные отношения существовали 160 секунд, пока ватная делегация ждала у двери туалета американскую.
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Это тот Сименс, который отказал в поставке оборудования в Уркаину, что бы не потерять заказы в великой России?
https://economics.unian.net/energetics/2137521-siemens-otkazalsya-postavlyat-oborudovanie-v-ukrainu-iz-za-zakazov-v-rf-glava-naftogaza.html
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СИМОНс как шлюха сосущая врагу и одновременно читающая Библию)))))
Искренне надеюсь что от большого и толстого СИМОНс не убежит...
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Если 160 лет доверительных отношений с кацапами, то и при Адольфе они что-то поставляли кацапне...
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Газовни в зондеркоманды оккупированного СССР они поставляли
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В минулорму столітті Німеччина двічі воювала с маасквою і ввесь час сіменс мав "доверітільні" відносини -нуну.
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Россия за три года вообще про*рала всё, что могла.
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Даже большевики свято соблюдали международные торговые соглашения. "Последний эшелон с советским зерном прошёл по мосту через Западный Буг на Тересполь за 1 час 15 минут до нападения Германии". И расплачивались с буржуями за станки и технологии полновесным червонцем с изображением убиенного ими же царя. А пукинская элита просто шулеры

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Доверительные отношения это они, когда на престоле в Рашке сидели цари/царицы с немецкими корнями?
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Разве России можно верить????Они неизлечимы........
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия испортила доверительные отношения, которые существовали 160 лет, - Siemens
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