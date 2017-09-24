 Россия испортила доверительные отношения, которые существовали 160 лет, - Siemens

Об этом главный исполнительный директор Siemens Джо Кезер рассказал в интервью немецкому журналу Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
"В любом случае сформированные в течение более 160 лет наши доверительные отношения с Россией были испорчены", - отметил он, подчеркнув, что это был не "мелкий проступкок".
"С другой стороны, целая страна с ее лояльными и надежными клиентами не может быть подвергнут всеобщему осуждению", - отметил Кезер. В Siemens, по его мнению, "должны думать о сотнях и тысячах работающих на заводах людей, которые теряют работу", когда немецкая компания "слишком остро реагирует" на то, что случилось.
Однако в Siemens, по его словам, после истории с поставкой турбин в Крым "сделали выводы".
В качестве примера он назвал выход немецкой компании из совместного предприятия с "Силовыми машинами" - "Сименс технологии газовых турбин". В нем, как уточнил Кезер, Siemens оставил только "надзорный персонал".
"Кроме того, мы изучили всех партнеров и лицензиатов в России. В будущем мы будем сохранять фактическое право распоряжаться поставленной клиентам оборудованием, пока не будет установлена его дальнейшая судьба или оно будет подключено к сети", - рассказал Кезер, подчеркнув, что с подобной концепцией также должен будет согласиться "соответствующий партнер".
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Впрочем, какой там Северный поток-2 ? Пиндосы его прикроют
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экономичекий и моральный !
какое должен понести наказание "партнер".
все эти споли про тысячи людей которые работают и про которых надо думать это зхерь собачья !
капитализм никогда не приался рабочими ! вот именем и отношениями да !
так что ждем конреткных результатов !
иначе будем относится как и к вашим партнерам... которые слово держат ровн столько чтобы не плюнуть в лицо... а только на спину...
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https://economics.unian.net/energetics/2137521-siemens-otkazalsya-postavlyat-oborudovanie-v-ukrainu-iz-za-zakazov-v-rf-glava-naftogaza.html
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Искренне надеюсь что от большого и толстого СИМОНс не убежит...
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