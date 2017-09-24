 США призывают МОК отстранить Россию от Олимпиады-2018

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом заявил глава Американского антидопингового агентства (USADA) Тревис Тайгарт.
По его словам, РФ следует отстранить из-за "институционализации" употребления допинга. При этом Тайгарт считает, что отдельные российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях, если докажут, что "чисты".
Он добавил, что если Россию допустят к участию в Олимпиаде-2018, это будет означать "освобождение преступника из тюрьмы" и послужит плохим сигналом для мирового спортивного сообщества.
В ноябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало доклад, в котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга. В отчете отмечалось, что российские спецслужбы покрывали системное применение допинга российскими спортсменами, допускали "прямое запугивание и вмешательство" в работу аккредитованной WADA антидопинговой лаборатории в Москве.
17 стран - членов Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) 14 сентября призвали Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить делегацию России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. 18 сентября к требованию присоединились еще 12 стран.
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а РФ примет.... ПОД ХВОСТ))))))))
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братьбить их. Ну, а для кацапа в спорте главное - "нам спорта ненада, мельдоний давай!".
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может завтра....с опухшей рожей)))
как всегда) будет шо то блеять)))
коза драная
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І не почуєм істерику Губернієва ... Фуркад, ты - свинья ... редиска ...
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Chuck Berry - Johnny B. Goode (Live 1958)
https://www.youtube.com/watch?v=6ROwVrF0Ceg
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