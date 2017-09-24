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 Спорт, За рубежом
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Все про:Олимпиада (767) Россия (72396) США (13480) допинг-контроль (215)

 США призывают МОК отстранить Россию от Олимпиады-2018

олимпиада

Международный олимпийский комитет (МОК) должен отстранить Россию от участия в зимней Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в южнокорейском городе Пхенчхан.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом заявил глава Американского антидопингового агентства (USADA) Тревис Тайгарт.

По его словам, РФ следует отстранить из-за "институционализации" употребления допинга. При этом Тайгарт считает, что отдельные российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях, если докажут, что "чисты".

Он добавил, что если Россию допустят к участию в Олимпиаде-2018, это будет означать "освобождение преступника из тюрьмы" и послужит плохим сигналом для мирового спортивного сообщества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские легкоатлеты не допущены к летней Универсиаде из-за допинга

В ноябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало доклад, в котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга. В отчете отмечалось, что российские спецслужбы покрывали системное применение допинга российскими спортсменами, допускали "прямое запугивание и вмешательство" в работу аккредитованной WADA антидопинговой лаборатории в Москве.

17 стран - членов Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) 14 сентября призвали Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить делегацию России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. 18 сентября к требованию присоединились еще 12 стран.
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так це що, мельдоній) приймали, а медалей не буде?!
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ну да, как с виагрой - две таблетки выпил, а на не пришла
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Никто его уже не отменит. И не собирались изначально. Хотя, и ослу ясно, что кацапы напару с катарцами подкупили кучу нужных людей для получения ЧМ-2018. Но о возможности его отмены говорили только те, кто выдавал и выдаёт до сих пор желаемое за действительное.
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хуйло обидится и жЫрный диктатор ЮК ракетами закидает
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если США призывают....)))то МОК примет под козырек)))
а РФ примет.... ПОД ХВОСТ))))))))
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шахматы это силовой вид спорта, не так то и просто коней со слонами по доске таскать, брать бить их. Ну, а для кацапа в спорте главное - "нам спорта ненада, мельдоний давай!".
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ОНА БУХАЕТ))))
может завтра....с опухшей рожей)))
как всегда) будет шо то блеять)))
коза драная
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Филиппыч, рука не подымается клацнуть "Мне нравится".
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зато - козырная. С такими козырями, рашисткая политика впереди планеты всей. Дерзайте, придурки, посмешище на весь мир - удел ваших политшлюх.
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От Чемпионата по футбола, будет годно. Бычьё должно быть в кругу своя.
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Та не, ребята. Если там будут свинособаки, то это гарантия , что бешеный ЫН не пульнет ракетой в Южную Корею. Так что хай едут. А то вон Франция уже грозится не поехать, типа опасно. Так что я, не увижу, как Фуркад рвет Шипулина на финише?
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Ну а может до того момента бешеный ын превратится уже в мёртвого или очень спокойного ына?
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Кстате, такая ж мысль была. Если скрепонутых допустят, то бешеному ыну не дадут команды пульнуть по рабсеянцам. Хотя... причьом тут какие-то рассеянцы?... хуйлу пох по кому ...
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О, Фуркад !!!
І не почуєм істерику Губернієва ... Фуркад, ты - свинья ... редиска ...
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Ну , и что ? Развлечения , типа олимпийские игры , для богатых и сытых , а не для нищей и воюющей страны! Нам надо отказаться за невыполненный Будапештский меморандум, а расия пусть тратится на мельданосцев!
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Цензор.НЕТНовостиСпортСША призывают МОК отстранить Россию от Олимпиады-2018
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