 В Сирии уничтожен российский генерал Асапов - экс-командующий "1-м армейским корпусом ДНР", - Минобороны РФ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Минобороны России.
"Старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр эз-Зор", - информирует ведомство. Он получил смертельное ранение от разрыва мины.
По информации радиостанции "Говорит Москва", Асапов не выходил на связь с 16:00 субботы. Источник радиостанции в Сирии рассказал, что генерал и два полковника погибли под минометным огнем по точной наводке. Снаряд попал в командный пункт.
В марте 2016 года в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что боевиками "1-го армейского корпуса ДНР" руководит кадровый офицер российской армии генерал-майор Валерий Асапов.
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2. Минус один козломордый генерал
3. в моцкве заминировали торговые центры и гостиницы
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Это всё равно, что во Вторую Мировую горевать за убитого эсосовца.
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а потом такой
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БЕТОНОМ ЭМУ ЗЕМЛЯ!!!
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ВНЕЗАПНО.....)))))))))
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Дай им Бог крррррррепкого здоровья)))))
Приварке ухи с дебилов в аду....оно им понадобится
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Кстати - весть положительная.
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Наверное х*йло склонен думать, что Трибуналу по Украине быть.
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Подлые повстанцы видите ли не предупредили...
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