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 Политика Украины, За рубежом
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 В Сирии уничтожен российский генерал Асапов - экс-командующий "1-м армейским корпусом ДНР", - Минобороны РФ

россия военные донбасс

Генерал-лейтенант Вооруженных сил РФ Валерий Асапов погиб в Сирии в результате обстрела со стороны террористов ИГ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Минобороны России.

"Старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр эз-Зор", - информирует ведомство. Он получил смертельное ранение от разрыва мины.

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По информации радиостанции "Говорит Москва", Асапов не выходил на связь с 16:00 субботы. Источник радиостанции в Сирии рассказал, что генерал и два полковника погибли под минометным огнем по точной наводке. Снаряд попал в командный пункт.

В марте 2016 года в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что боевиками "1-го армейского корпуса ДНР" руководит кадровый офицер российской армии генерал-майор Валерий Асапов.
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Воскресенье заканчивается радостной новостью об издыхании еще одного защитничка "русского мира". Лишь бы это оказалось правдой!
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Ватнику так стыдно было носить фамилию Касапов, шо он в паспорте убрал первую букву.
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1. Меркель в Германии
2. Минус один козломордый генерал
3. в моцкве заминировали торговые центры и гостиницы
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За грехи надо отвечать и некоторые отправляются в Ад очень быстро.
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ШИКАРНАЯ новость! В Сирии угондошили российского генерала, воевавшего против Украины, и двух полковников

Российский генерал Асапов, воевавший на Донбассе, уничтожен в Сирии, - Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 3823
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Ну вот и фсё, на одного мордвина меньше, награда нашла своего хероя
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Ни один человек не пострадал, иди на срувесну соболезнуй.
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не знаю, я не хожу на руские сайты. "о мёртвых или хорошо или ничего кроме правды". Вам бы почитать, женщина.
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Разница в том, мадемуазель Вероника, что убивать на чужую землю пришли они, а не воины АТО и не Сирийская Свободная Антиасадовская Армия.

Это всё равно, что во Вторую Мировую горевать за убитого эсосовца.
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Очередная ватная тп. Из тех, что по подводному хорю ляхсандрова сопли проливали.
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Да, нельзя радоваться. Я щас с горя вторую гармошку порву.
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Эта тварь бомбила больницы и школы... ОНО не человек... Згинь.
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Ну так поскорби по Гитлеру и Сталину. Так вот по буддистски - для усложнения чувств...
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Соболезнуем. Земля ему бетоном. И полковникам тоже.
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у этих скотов сейчас большая радость.Компенсацию теперя месяц пропивать будут.Может,даже кредит за стиральную машинку выплатят.
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тут потрібне продовження "...человека, который оказался исключительной мразью!".
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"генерал и два полковника погибли под минометным огнем по точной наводке" - и два полковника.... Не плохо....
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создается такое впечатление, что рос гены в Сирии ходят в атаку взводами!
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Не ... для хуйла только дырявый. Черти, говорят, в аду все "по понятиями".
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За східною традицією в могилу потрібно покласти ад"ютанта, коня і родину у повному складі.
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Вот теперь они-хорошие москали.Вот теперь их Исус любит.
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Скорее всего его убил хуйло! Слишком много знал!
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100%)
Дай им Бог крррррррепкого здоровья)))))
Приварке ухи с дебилов в аду....оно им понадобится
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чем больше сдохнет врагов Украини, тем лучше
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просто интересно сколько русских генералов уничтожили в Украине ?
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Там накрыло целый штаб с генералами, полковниками, капитанами и лейтенантами, большой список
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Не подохло на Донбассе, подохло в Сирии. Это и есть призвание кацапа. гадить, гадить, и подохнуть как гад...
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Не не научили немцы мардву делать блиндажи в 6 накатов.
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Что-то мало верится, что там только генерал с двумя полканами были. Ни в жисть в блиндаж не полезут без свиты с подносами.
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да ладно, не может быть, это все руцкофобы придумали, чтоб очернить вяликих.
Кстати - весть положительная.
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Какие обстрелы точные и мор уж больно выборочный - на зачистки похожий
Наверное х*йло склонен думать, что Трибуналу по Украине быть.
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останки всех троих хероев передадут неутешным вдовам Российский генерал Асапов, командовавший наемниками "ДНР", уничтожен в Сирии, - Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 6555
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Столько орденов и медалей в " мирной " России получить невозможно -- это знает любой военный -- а это значит этот генерал убивал людей по всему миру -- а Москва никому войну по ее словам не объявляла --- так за какие Подвиги столько орденов у этого военного России .??? В Сирии уничтожен российский генерал Асапов - экс-командующий "1-м армейским корпусом ДНР", - Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 4049
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Вот здесь по лицу видно, что понял - молитва бесовской секты это не к добру..

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Па РашаТВ сказали: "Внезапно начался обстрел".

Подлые повстанцы видите ли не предупредили...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Сирии уничтожен российский генерал Асапов - экс-командующий "1-м армейским корпусом ДНР", - Минобороны РФ
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