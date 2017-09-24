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 Политика Украины
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 "Даже не ожидал, что за УПЦ МП будет такой плотный контроль со стороны Москвы", - нардеп Еленский

еленский

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) откровенно поддерживает Россию в конфликте с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", религиовед Виктор Еленский в интервью "Укринформу".

"Позиция митрополии УПЦ напоминает формулировку о неспровоцированной агрессии. Ничем украинское государство такого агрессивного отношения не заслуживает со стороны митрополии Украинской православной церкви: то есть никаких таких шагов, направленных на разрушение этой церкви. Я уже неоднократно говорил, что эта церковь получает все те льготы и привилегии, которые положены всем церквям по закону. И такое агрессивное отношение к украинскому государству, такое неприятие государства, которое борется с врагом, и порой откровенная работа на этого врага - это многих удивляет", - сказал он.

"Даже не ожидал, что за УПЦ МП будет такой плотный контроль со стороны Москвы и что священноначалие так поддастся этому контролю. Почему это произошло, как это произошло - отдельный разговор, но мы видим, что практически во всех случаях, когда речь идет об отношениях между страной-агрессором и Украиной, так или иначе они становятся на сторону страны-агрессора", - отметил политик.

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"Мы ведем борьбу не с Московским патриархатом - мы ведем борьбу с российским государством. Их война против украинской церкви - одно из направлений их борьбы против Украины. Они этого никогда не скрывали, никогда. Они говорили, что этого (признание Киевского патриархата и отрыв УПЦ МП от Москвы. - ред.) не может быть никогда. Путин говорил, что "это одно из немногих, что у нас осталось общего", и это любой ценой надо сохранить", - подчеркнул депутат.

"Церковное направление важно для Москвы и для тех, кто их, так сказать, поддерживает еще и из-за того, что трудно найти человека, которого избили бы или убили за то, что он говорит на русском языке. И поэтому очень важно найти гонимых православных. И поэтому им очень важно ослабить международную солидарность с Украиной, используя религиозный фактор. И вот для того, чтобы это было более массированно, "Оппоблок" из своей квоты в Парламентской Ассамблее Совета Европы отозвал народного депутата Шенцева, а на это место отправили народного депутата Новинского, который полностью занимается этим вопросом. Ну и к нему присоединился епископ Виктор Коцаба, который тоже теперь этим занимается", - пояснил Еленский.
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Генерал-лейтенант Валерій Асапов, що встиг відзначитись і на Донбасі, загинув у Сирії під мінометним вогнем.
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Странно такое слышать...
Это вполне предсказуемые вещи.
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Одесситы снесли незаконную парковку установленную попАми возле храма МП. Ранее там , нарушая правила парковались только представители МП. Особо ярое бешенство ватки начинаеться с 8:50. Скрепоносные титушки тоже присутствуют...

2 год ·
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Даже не ожидал, что за УПЦ МП будет такой плотный контроль со стороны Москвы", - нардеп Еленский
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