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Все про:Молдова (887) Президент (4495) референдум (1216) Додон (82)

 Партия Додона инициирует референдум о переходе Молдовы на президентскую форму правления

додон

Партия социалистов Республики Молдова инициирует проведение национального референдума по переходу страны от парламентской к президентской форме правления.

Об этом говорится в Декларации, принятой участниками акций протеста, которые прошли в воскресенье, 24 сентября, во многих городах Молдовы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Народный референдум, с инициативой которого выступил президент Игорь Додон, будет проведен в любом случае. Начиная с сегодняшнего дня, 24 сентября 2017 года, Партия социалистов объявляет о старте национальной кампании по сбору подписей за переход к президентской форме правления и наделение президента страны функцией главы исполнительной власти в Республике Молдова. Наша задача собрать как минимум 70% подписей граждан страны, имеющих избирательное право", - говорится в резолюции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Молдовы Филип на Генассамблее ООН потребовал вывести российских военных из Приднестровья

Значительное место в резолюции митингующих уделено "усилиям президента по нормализации отношений с нашим главным стратегическим партнером - Российской Федерацией, стремлению добиться возвращения молдавских предприятий на российский рынок, улучшит условия жизни сотен тысяч трудовых мигрантов и их семей".

Во время акций протеста, которые проходили в Кагуле, Бельцах, Каушанах, Новых Аненнах и других городах Молдовы, митингующие требовали изменения Конституции и расширения полномочий президента с предоставлением ему права роспуска парламента и объявления досрочных парламентских выборов, сокращение количества депутатов парламента с 101 до 71, а также замены в молдавских школах предмета "История румын" на "Историю Молдовы".

Также читайте: Молдавские депутаты начали сбор подписей за отставку Додона

Ранее президент Игорь Додон заявил, что митинги протеста, запланированные на 24 сентября, пройдут во всех городах Молдовы, за исключением столицы Кишинева.
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ещё одно гэбистское дерьмо хочет всем командовать.
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результаты референдума с помощью фсб подтосуют и маленький хуйлишко готов
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Насправді не ще одне, а все те ж, якеє ходячою рекламою ботоксних ін'єкцій, більш відоме за поганялом х*йло. Ну ви ж не повірите взерйоз, що Додон - самостійний політик?
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Депутаты парламента Молдовы от Либеральной партии начали сбор подписей под законопроектом о начале процедуры отстранения от должности президента Игоря Додона.
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Cамое интересное какого Додона выберет наш украинский народ через пару лет. Который в открытую будет налаживать экономические и культурные связи с братским народом.
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Скорее Янукович первым на планете создаст квантовый компьютер, чем молдавские олигархи которые купили весь парламент, позволят этому лоху переделать форму правления в свою пользу.
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ну если бы купили гандодон не мутил бы из себя эрдогашу2...
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Тут 2/3 парламента под колпаком одного олигарха. Все куплены и без его команды ничего не сделают. А Додоша если будет выёб..живаться, то сядет в тюрьму как бывший премьер-министр Володя Филат, у которого рейтинг был даже выше чем у этого кремлёвского защекана сосоциалиста.
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Додон крайний слева, бывший министр экономики в правительстве коммуняк.
Воронин по центру, бывший министр МВД при Совке, а так же президент РМ 2001-2009.
Это партия коммунистов.

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Марьян Лупу, бывший председатель парламента при коммуняках, убежал от них после того как седой хер Воронин не поддержал его кандидатуру на выборах президента.
До недавнего времени "демократ" от правящей коалиции.
Что я хочу сказать. Правящие и оппозиция, это одна банда коммуняк.


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Поэтому ни так называемым "демократам" ни "социалистам", доверять нельзя. Они вышли из одной коммунистической банды.
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Опять с Приднестровья электорат автобусами возить будут...
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Второй кандидат хотел посадить всех в тюрьму. Поэтому они поддержали Додона. Додон социалист, из партии коммуняк. Нынешняя власть, бывшие коммуняки. Это некогда одна ОПГ 2001-2009.
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Так же как и у нас учредитель партии регионов стал презом.
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Ты уже соснул когда себе додона выбрал.
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Я не голосовал за социалистов. Так шо прикрой своё ебло.
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Ага, все сейчас пистят, что не голосовали за додона. Лицемеры. пля...
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Слышь ты марамойка штопаная, меня тут многие знают с 2013 и моё отношение к ватникам тоже.
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Ожидаемо....ФСБ в него бабло вкладывало не зря - пора отрабатывать или......
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Дневник домового:
12 сентября.
Завёл новую тетрадку. Сижу на холодильнике, пишу. Три часа ночи. Хозяйка жрет колбасу и думает, что её никто не видит.
13 сентября.
Кот линяет. Я чихаю. Хозяйка крестится.
15 сентября.
Читали с котом Камасутру. Ну как читали?.. Ржали с картинок. Но потом много думали.
16 сентября.

Кот насрал под кроватью. Спрашивал у него - зачем? Говорит - само как
то вырвалось. Переживает. Спрашивает у меня, где можно схорониться на
пару дней.
17 сентября.
Хозяйкин хахаль полез за тапочками и
вляпался в... историю. Кот сидел на шкафе и делал вид, что вытирал там
пыль. Хахаль полез за ним, нае#нулся и сломал руку. Я от смеха упал
вместе с люстрой на хозяйку. По календарю - благоприятный день.
19 сентября.
Хахаль пока не приходит. Хозяйка налупила тапком кота. Теперь он со мной не разговаривает. Я то причём?
20 сентября.

Подкинул коту записку с предложением мира. Тот долго делал вид, что
умеет читать. В итоге сожрал её и сказал, что согласен. Кажется, я его
недооценивал. Перепрятал дневник.
22 сентября.
Рубились с котом
на щелбаны в камень-ножницы-бумагу. Неинтересно с ним играть. Потому что
кроме бумаги он ничего поставить не может. Теперь лежит на кровати и
жалуется на головную боль.
23 сентября.
Приходил сантехник. Попросил ключ на шестнадцать. Я ему подал. Что за привычка - падать в обморок?
25 сентября.

Опять поп, опять кадило. Попросил его сильно не дымить. Он сказал, что
раз деньги уплочены, надо потерпеть. Намекнул ему про откат. Он сделал
вид, что перестал меня слышать.
26 сентября.
Сказал коту, что в герани много витаминов. Что будееет...
27 сентября.

Хозяйка второй день спит со светом. Я периодически выключаю. Мешает
же... Каждый раз засыпаю под молитву. По-моему, Есенин лучше писал.
28 сентября.

Отмечали день рождения кота. Пили валерьянку, катались на шторах, пели
песни. Вечером сидели на подоконнике. Кот ходил по парапету и кричал,
что если упадёт, то ни фига не будет, потому что у него девять жизней.
Таким дурным по пьяни становится...
29 сентября.
Хреново... Молока бы...
30 сентября.

Смотрели с котом Animal Planet. Говорит, что все львы тупые качки,
потому что сидят на анаболиках. Мне кажется, просто завидует.
2 октября.
Сказал коту, что если сидеть в коробке, реально можно похудеть. Хожу, ржу...
3 октября.
Завтра к нам в гости приезжает хозяйкина мама. Ждем-с...

4 октября.Вот и дождались. Приехала мама хозяйки. Встречал её
хлебом-солью. То есть крошками на кровати и солью в чае. Не люблю
гостей. Кот сказал мне, что я - социофоб. Не спорю.
5 октября.Хахаль
в гипсе приходил знакомиться с мамой. Такой наглости не выдержал даже
толерантный кот. Все таки нассал. В ботинок. В правый.
6 октября.Кот
отхватил и от хозяйки и от Зинаиды Захаровны - её мамы. Хахаль
воздержался. Кот перенес все героически. Потом спрашивал у меня - похож
ли он на Жанну Дарк. Откуда он про неё знает?
7 октября.Играли с
котом в футбол пробкой от шампанского. Зинаида Захаровна наступила на
неё и влетела лбом прямо в шкаф. Теперь называем её Зинедином Зиданом.
За глаза, конечно же.
8 октября.Хозяйка жаловалась Зидану на меня.
Она ответила, что это все бред и убрала мою чашку с молоком. Это война.
Карфаген должен быть разрушен.
9 октября.На экстренном заседании, кот объявил себя нейтралитетом. Предатель! Ничего, сам справлюсь.
10 октября.Ночью душил бабку. Хоть бы хны! Теперь она ещё и храпит, как сивый мерин!
11 октября.Сегодня в два часа ночи, хозяйка и бабка столкнулись лбами у холодильника. Встреча кишкоблудов на Эльбе, блин!

12 октября.Воевать нет настроения. Весь день валялся на кровати с
бабкой, смотрел 27 сезон «Поле чудес» на DVD. Ржал с её комментов.
14 октября.Рассуждали с котом о теории струн. Сошлись на том, что на шестиструнке слабать «Восьмиклассницу» гораздо проще.
15 октября.Включили отопление. Наконец-то! Кот думает, что фильм «Батареи просят огня» о работниках ЖКХ.

16 октября.Сказал коту, что если залезть на обеденный стол, то этим он
утвердит своё лидерство в квартире. Тот долго сомневался, но полез.
Хозяйка появилась как всегда внезапно. Пролетая мимо меня, он успел
обозвать меня говном. Два раза.
17 октября.Ночью шептал бабке на ухо, что ей пора домой. Она встала и пошла жрать пельмени. Женщины… Никакой логики…

18 октября.Кот решил бросить есть kitekat. Ходит злой, нервный. Ночью
пять раз ходил на балкон, типа в туалет. Kitekat'ом несёт за версту.
Сорвался, но продолжает утверждать, что может бросить в любой момент. А
не бросает, потому что это его успокаивает.
19 октября.Кажется, бабка собирается домой. Слава Перуну!

20 октября.Устроили бабке проводы. Кот насрал (!) ей в галоши. Видать,
она его тоже достала. Бабка не заметила, так и потопала. Научил кота
мочить краба. Достойный поступок. Прощай, Зинедин! Ты навсегда
останешься в наших сердцах! Мы запомним тебя такой - в галошах, полных
говна…
22 октября.Уронил на хозяйку икону. Моя миска вернулась на место. Кажется, мы начинаем находить общий язык.

23 октября.Сказал коту, что когти лучше всего точатся о мягкую мебель.
Теперь сидит в запертой кладовке и орёт матерные частушки о Домовых.
Кстати, некоторые очень даже ничего.
24 октября.Хахалю сняли гипс. Приходил сегодня. Изучаю анатомию. Пишут, что очень легко ломается ключица. На ней и остановимся.
25 октября.Хозяйка хочет завести собаку. Кот ссыт во всех смыслах и углах. Посмотрим, кто кого…

Партия Додона инициирует референдум о переходе Молдовы на президентскую форму правления - Цензор.НЕТ 1005
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Ты посмотри, это кремлевское чувырло пытается монополизировать власть в стране. Видимо ему лавры нашего овоща спать не дают, о той же "славе" мечтает.
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Молдаване... Просто по опыту, вот так вот подкрадывается жопа.
Кстати, а интересно, что скажут рашисты, если мы после этого референдума скажем, что в Молдове к власти пришла хунта, потому никакие договора с ней не действуют. А потом просто займем территорию страны и выселив всех этих "_ _ндонов" вернем страну народу Молдовы, вместе с Преднестровьем, естественно?
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Зачем ? Я бы сам будучи хоть императором-генералиссимусом Украины не послал бы своих солдат подыхать на молдавских совков. Это полный бред. Пусть сами отрывают свою сраку от кресла и писдуют на площадь добывать справедливость. Ну а если нет, то пусть чешут в Москву на заработки, стадо лохов и терпил. Каждый народ заслуживает свою власть.
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Это просто жестоко. Может дать им шанс образумиться?..
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Как дебилам можно дать шанс ? Я знаю точно, что многие пойдут голосовать на выборах за ПСРМ Додошки. Процентов 25%.
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А смысл? Вату Приднестровья поменять на ватников Молдовы? Дондон реально победил на выборах. Украинские добровольцы уже спасали ПМР от "румыно-фашистких" молдаван и что. В результате Украина получила еще кусок проблемной границы с непризнанным анклавом
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Хочет быть как януковощ!
А в Ростове места есть
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ВОт вам ещё один откровенно кацапячий анклав нарисовался. Не сомневайтесь проголосуют, и выберут. И будет ещё одна область Кацапетовки прям под боком. Такая себе перспектива для Украины..
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президентская форма правления с таким обкацапленым додоном... это будет капец. Да здравствует независимая Молдова!!
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Кто то ещё будет голосовать за офшорных ублюдков ? ,за гниду Пашинского ? ,за ублюдочную тварь Реву рассказывающую что Народу нужно меньше жрать ? , за повышение пенсионного возраста ?, за зарплаты в три пять - десять МИЛЛИОНОВ гривен в месяц чиновников Нафтогаза и Минюста ? ,за ублюдочных розенблатов и Поляковых , за тварей Ахметиков и Кононенко ?
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ооо, мы это уже проходили..., и никак не выйдем...
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Пария Додона ничего незначит в парламенте.
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обережно ,сусіди, кацапи гречку будуть везти ешелонами для вашої вати
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Давай сразу на путинскую форму правления - неограниченная власть...
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Так,так ...Проводьте. І одразу чекайте на путіна...
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захват власти как в крыму, с помощью "референдума". а участок для голосования будет на парашкинской военной базе "для безопасности"
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Хуйло небось обещало помочь брату по разуму, оно великий мастер по организации "референдумов".
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русня с помощью гонДодона пытается разжечь гражданскую войну в Молдове.
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Этот долбоёб не понимает, что Румыния уже никогда не отпустит Молдову? 😀😀😀
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Надо быть полным долб.бом что бы выбрать не современную Румынию, а современную россию..
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Пфффф. Так в том то и дело, что половина Молдовы полные долб#ёбы.
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Ненравицца дандону его роль свадебного гэнэрала. Хуйло требует результатов (прекратить отношения с ЕС и НАТО, вступить в таеженный союз к мышибратьямадиннарот), а дандона путенами обставляют. Но вот она соломинка для вЯликой паРаши связывающая два "браццких народа" - "ре-фе-рен-дум! ре-фе-рен-дум!". Тут и гадать ненада откуда ноги рога козлячья борода торчит.
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Каждое кацапское либо прокацапское дерьмо начинает узурпацию власти одинаково...
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не плохо, если бы противоположенная сторона включила вопрос - после референдума (не зависимо от результата) перевыборы президента обязательны и с дня проведение референдума, обязанности президента исполняет спикер парламента до выбора нового президента.
Чтоб было по честному и деиствующый гондон не гнул правила в свою сторону.
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Это в цивилизованных странах, а у них будет Януковичский результат. Хапануть полномочий, и давай под себя Конституцию прогибать...
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не ну если выдвигает такой референдум, то опоненты просто добавляет условия.
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нет, он же не для того его выдвигает что бы проиграть. Референдум,это прикрытие узурпации власти.
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вот и если продвинит, то ужь главное не надо говорить - не все пришли и референдум (если будет) не показывает мнение большинства.
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Что плохого что он против евроинтеграции и в будущем вхождения в состав Румынии?
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пусть сам одевает ботинки и шагает в Руминию, если конечно его примут без статуса президента.
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А что плохого что бы независимой страной? Много лет Молдавия боролась что бы вырваться с под контроля Румынии. Хотите обратно в Великую Румынию?
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Пагано одне, від тебе тхне кацапом як і від нього.
А що доброго в тотальному режимі Ким Чен Уна.
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А параллельно об импичменте Г..ДОНУ... Чтобы эта мразина не воспользовалась раиской поддержкой и ее спецслужебным хакерингом (((
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забавно будет...
чтобы народ который имеет хоть какую то власть через парламентотдал бы ее в 1 руки и покорился
будет смешно
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Давайте, Молдаване, жгите, только не ошибитесь с выбором!
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