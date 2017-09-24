 Партия Додона инициирует референдум о переходе Молдовы на президентскую форму правления

Об этом говорится в Декларации, принятой участниками акций протеста, которые прошли в воскресенье, 24 сентября, во многих городах Молдовы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Народный референдум, с инициативой которого выступил президент Игорь Додон, будет проведен в любом случае. Начиная с сегодняшнего дня, 24 сентября 2017 года, Партия социалистов объявляет о старте национальной кампании по сбору подписей за переход к президентской форме правления и наделение президента страны функцией главы исполнительной власти в Республике Молдова. Наша задача собрать как минимум 70% подписей граждан страны, имеющих избирательное право", - говорится в резолюции.
Значительное место в резолюции митингующих уделено "усилиям президента по нормализации отношений с нашим главным стратегическим партнером - Российской Федерацией, стремлению добиться возвращения молдавских предприятий на российский рынок, улучшит условия жизни сотен тысяч трудовых мигрантов и их семей".
Во время акций протеста, которые проходили в Кагуле, Бельцах, Каушанах, Новых Аненнах и других городах Молдовы, митингующие требовали изменения Конституции и расширения полномочий президента с предоставлением ему права роспуска парламента и объявления досрочных парламентских выборов, сокращение количества депутатов парламента с 101 до 71, а также замены в молдавских школах предмета "История румын" на "Историю Молдовы".
Ранее президент Игорь Додон заявил, что митинги протеста, запланированные на 24 сентября, пройдут во всех городах Молдовы, за исключением столицы Кишинева.
2595 78
Молдавские депутаты начали сбор подписей за отставку Додона(64)
Додон потребовал отставки и.о. министра обороны Галбуры из-за участия молдавских военнослужащих в учениях НАТО Rapid Trident-2017 в Украине(91)
Додон распорядился о проверках в армии и привлечении к ответственности молдавских военнослужащих, причастных к учениям НАТО Rapid Trident-2017 в Украине(81)
Молдавские военные уехали на учения НАТО Rapid Trident 2017 в Украине несмотря на запрет Додона, - Минобороны Молдовы. ФОТОрепортаж(133)
Почему кремлевские марионетки отказываются от участия в международных учениях(0)
Додон запретил участие молдавских военных в международных военных учениях в Украине(39)
Додон просит Россию не применять к Молдове санкции из-за объявления Рогозина персоной нон грата(140)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
гандодон не мутил бы из себя эрдогашу2...
Ответить
Ответить
Воронин по центру, бывший министр МВД при Совке, а так же президент РМ 2001-2009.
Это партия коммунистов.
Ответить
До недавнего времени "демократ" от правящей коалиции.
Что я хочу сказать. Правящие и оппозиция, это одна банда коммуняк.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
12 сентября.
Завёл новую тетрадку. Сижу на холодильнике, пишу. Три часа ночи. Хозяйка жрет колбасу и думает, что её никто не видит.
13 сентября.
Кот линяет. Я чихаю. Хозяйка крестится.
15 сентября.
Читали с котом Камасутру. Ну как читали?.. Ржали с картинок. Но потом много думали.
16 сентября.
Кот насрал под кроватью. Спрашивал у него - зачем? Говорит - само как
то вырвалось. Переживает. Спрашивает у меня, где можно схорониться на
пару дней.
17 сентября.
Хозяйкин хахаль полез за тапочками и
вляпался в... историю. Кот сидел на шкафе и делал вид, что вытирал там
пыль. Хахаль полез за ним, нае#нулся и сломал руку. Я от смеха упал
вместе с люстрой на хозяйку. По календарю - благоприятный день.
19 сентября.
Хахаль пока не приходит. Хозяйка налупила тапком кота. Теперь он со мной не разговаривает. Я то причём?
20 сентября.
Подкинул коту записку с предложением мира. Тот долго делал вид, что
умеет читать. В итоге сожрал её и сказал, что согласен. Кажется, я его
недооценивал. Перепрятал дневник.
22 сентября.
Рубились с котом
на щелбаны в камень-ножницы-бумагу. Неинтересно с ним играть. Потому что
кроме бумаги он ничего поставить не может. Теперь лежит на кровати и
жалуется на головную боль.
23 сентября.
Приходил сантехник. Попросил ключ на шестнадцать. Я ему подал. Что за привычка - падать в обморок?
25 сентября.
Опять поп, опять кадило. Попросил его сильно не дымить. Он сказал, что
раз деньги уплочены, надо потерпеть. Намекнул ему про откат. Он сделал
вид, что перестал меня слышать.
26 сентября.
Сказал коту, что в герани много витаминов. Что будееет...
27 сентября.
Хозяйка второй день спит со светом. Я периодически выключаю. Мешает
же... Каждый раз засыпаю под молитву. По-моему, Есенин лучше писал.
28 сентября.
Отмечали день рождения кота. Пили валерьянку, катались на шторах, пели
песни. Вечером сидели на подоконнике. Кот ходил по парапету и кричал,
что если упадёт, то ни фига не будет, потому что у него девять жизней.
Таким дурным по пьяни становится...
29 сентября.
Хреново... Молока бы...
30 сентября.
Смотрели с котом Animal Planet. Говорит, что все львы тупые качки,
потому что сидят на анаболиках. Мне кажется, просто завидует.
2 октября.
Сказал коту, что если сидеть в коробке, реально можно похудеть. Хожу, ржу...
3 октября.
Завтра к нам в гости приезжает хозяйкина мама. Ждем-с...
4 октября.Вот и дождались. Приехала мама хозяйки. Встречал её
хлебом-солью. То есть крошками на кровати и солью в чае. Не люблю
гостей. Кот сказал мне, что я - социофоб. Не спорю.
5 октября.Хахаль
в гипсе приходил знакомиться с мамой. Такой наглости не выдержал даже
толерантный кот. Все таки нассал. В ботинок. В правый.
6 октября.Кот
отхватил и от хозяйки и от Зинаиды Захаровны - её мамы. Хахаль
воздержался. Кот перенес все героически. Потом спрашивал у меня - похож
ли он на Жанну Дарк. Откуда он про неё знает?
7 октября.Играли с
котом в футбол пробкой от шампанского. Зинаида Захаровна наступила на
неё и влетела лбом прямо в шкаф. Теперь называем её Зинедином Зиданом.
За глаза, конечно же.
8 октября.Хозяйка жаловалась Зидану на меня.
Она ответила, что это все бред и убрала мою чашку с молоком. Это война.
Карфаген должен быть разрушен.
9 октября.На экстренном заседании, кот объявил себя нейтралитетом. Предатель! Ничего, сам справлюсь.
10 октября.Ночью душил бабку. Хоть бы хны! Теперь она ещё и храпит, как сивый мерин!
11 октября.Сегодня в два часа ночи, хозяйка и бабка столкнулись лбами у холодильника. Встреча кишкоблудов на Эльбе, блин!
12 октября.Воевать нет настроения. Весь день валялся на кровати с
бабкой, смотрел 27 сезон «Поле чудес» на DVD. Ржал с её комментов.
14 октября.Рассуждали с котом о теории струн. Сошлись на том, что на шестиструнке слабать «Восьмиклассницу» гораздо проще.
15 октября.Включили отопление. Наконец-то! Кот думает, что фильм «Батареи просят огня» о работниках ЖКХ.
16 октября.Сказал коту, что если залезть на обеденный стол, то этим он
утвердит своё лидерство в квартире. Тот долго сомневался, но полез.
Хозяйка появилась как всегда внезапно. Пролетая мимо меня, он успел
обозвать меня говном. Два раза.
17 октября.Ночью шептал бабке на ухо, что ей пора домой. Она встала и пошла жрать пельмени. Женщины… Никакой логики…
18 октября.Кот решил бросить есть kitekat. Ходит злой, нервный. Ночью
пять раз ходил на балкон, типа в туалет. Kitekat'ом несёт за версту.
Сорвался, но продолжает утверждать, что может бросить в любой момент. А
не бросает, потому что это его успокаивает.
19 октября.Кажется, бабка собирается домой. Слава Перуну!
20 октября.Устроили бабке проводы. Кот насрал (!) ей в галоши. Видать,
она его тоже достала. Бабка не заметила, так и потопала. Научил кота
мочить краба. Достойный поступок. Прощай, Зинедин! Ты навсегда
останешься в наших сердцах! Мы запомним тебя такой - в галошах, полных
говна…
22 октября.Уронил на хозяйку икону. Моя миска вернулась на место. Кажется, мы начинаем находить общий язык.
23 октября.Сказал коту, что когти лучше всего точатся о мягкую мебель.
Теперь сидит в запертой кладовке и орёт матерные частушки о Домовых.
Кстати, некоторые очень даже ничего.
24 октября.Хахалю сняли гипс. Приходил сегодня. Изучаю анатомию. Пишут, что очень легко ломается ключица. На ней и остановимся.
25 октября.Хозяйка хочет завести собаку. Кот ссыт во всех смыслах и углах. Посмотрим, кто кого…
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кстати, а интересно, что скажут рашисты, если мы после этого референдума скажем, что в Молдове к власти пришла хунта, потому никакие договора с ней не действуют. А потом просто займем территорию страны и выселив всех этих "_ _ндонов" вернем страну народу Молдовы, вместе с Преднестровьем, естественно?
Ответить
Ответить
А кто это ты? )))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А в Ростове места есть
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ноги рогакозлячья борода торчит.
Ответить
Ответить
Чтоб было по честному и деиствующый гондон не гнул правила в свою сторону.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А що доброго в тотальному режимі Ким Чен Уна.
Ответить
Ответить
Ответить
чтобы народ который имеет хоть какую то власть через парламентотдал бы ее в 1 руки и покорился
будет смешно
Ответить
Ответить
Ответить