 ХДС/ХСС готовы формировать новое правительство Германии, - Меркель

"Союз ХДС/ХСС - самая сильная партия, и мы намерены формировать правительство", - цитирует канцлера Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
При этом она отметила, что ХДС/ХСС рассчитывал на лучший результат.
Канцлер также сказала, что ХДС/ХСС готов к обсуждению с другими партиями вопроса формирования коалиции.
"В ближайшие пять или десять лет нам нужно работать ради экономического благосостояния, правовой и свободной страны. Мы должны найти законные способы для борьбы с незаконной миграцией. Вопросы безопасности также важны для нашего народа, как и экономическое благополучие", - отметила Меркель.
Наряду с этим канцлер назвала вызовом приход в Бундестаг правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". "Настоящим испытанием стал приход "Альтернативы для Германии" в Бундестаг. И мы проведем тщательный анализ, так как мы собираемся отвоевать голоса избирателей, голосовавших за АдГ", - сказала она.
Напомним, в Германии объявлены предварительные неофициальные результаты выборов в Бундестаг. Лидирует с 32,5% блок партий Ангелы Меркель ХДС-ХСС.
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