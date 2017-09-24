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Все про:выборы (21857) Германия (2980) Меркель (1483)

 ХДС/ХСС готовы формировать новое правительство Германии, - Меркель

меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о готовности формировать новое правительство после победы возглавляемого ею блока ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг.

"Союз ХДС/ХСС - самая сильная партия, и мы намерены формировать правительство", - цитирует канцлера Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

При этом она отметила, что ХДС/ХСС рассчитывал на лучший результат.

Канцлер также сказала, что ХДС/ХСС готов к обсуждению с другими партиями вопроса формирования коалиции.

"В ближайшие пять или десять лет нам нужно работать ради экономического благосостояния, правовой и свободной страны. Мы должны найти законные способы для борьбы с незаконной миграцией. Вопросы безопасности также важны для нашего народа, как и экономическое благополучие", - отметила Меркель.

Наряду с этим канцлер назвала вызовом приход в Бундестаг правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". "Настоящим испытанием стал приход "Альтернативы для Германии" в Бундестаг. И мы проведем тщательный анализ, так как мы собираемся отвоевать голоса избирателей, голосовавших за АдГ", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Гройсман поздравили Меркель с победой ее блока на парламентских выборах

Напомним, в Германии объявлены предварительные неофициальные результаты выборов в Бундестаг. Лидирует с 32,5% блок партий Ангелы Меркель ХДС-ХСС.
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А этот чёрт поздравил с победой на выборах? Ну... на фото его дедушка 100 лет назад налаживал дипломатические отношения. Средний на фото, который выше ростом

ХДС/ХСС готовы формировать новое правительство Германии, - Меркель - Цензор.НЕТ 8462
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Меркель просрала свои 13.5% Альтернативе для Германии - партии, открыто признающей Крым азиатским. Херово.
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На прикиді мадам не вистачає серпа і молота))
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В Сирии погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов. штаб 5-й армии. Асапов не выходил на связь с 16:00 субботы. Вместе с генералом также погибли два полковника. Причиной их гибели стал минометный огонь.
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Партия Альтернатива для Германии набирает 13%

ХДС/ХСС готовы формировать новое правительство Германии, - Меркель - Цензор.НЕТ 5695
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Путин, небось, направил поздравительное видео с черной собакой.
А ей уже не страшно !
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Трудновато будет ФРАУ, в этой каденции. Там целая туча га&на собралось.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомХДС/ХСС готовы формировать новое правительство Германии, - Меркель
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